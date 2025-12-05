Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 - Kapitalforeningen BankInvest Select

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 for Kapitalforeningen BankInvest Select er foreløbig beregnet til de nedenfor anførte tal.

De forventede satser er udtrykt i danske kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2024 er ligeledes angivet nedenfor.

Kapitalforeningen BankInvest Select ISIN 2025

(kr. pr. bevis) 2024

(kr. pr. bevis) Fokus Danske Aktier KL DK0060853349 100,00 6.100,00 Small Cap Danske Aktier KL DK0061029808 0 0



Det understreges, at de anførte tal for 2025 alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil, det endelige regnskab foreligger, og udbytterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør