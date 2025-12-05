Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 - Værdipapirfonden BankInvest

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 for Værdipapirfonden BankInvest er foreløbig beregnet til de nedenfor anførte tal.

De forventede satser er udtrykt i danske kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2024 er ligeledes angivet nedenfor.

Værdipapirfonden BankInvest ISIN 2025

(kr. pr. bevis) 2024

(kr. pr. bevis) Optima 10 KL DK0060762540 2,80 0,00 Optima 30 KL DK0060762623 4,40 3,50 Optima 55 KL DK0060762706 7,10 7,30 Optima 75 KL DK0060762896 9,30 8,30 Optima Aktier KL DK0061533569 10,50 6,30 Optima Rente A DK0061272747 0,00 0,00 Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL DK0063180880 1,00 0,00 Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL DK0063180963 0,00 0,00 Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL DK0063181185 0,00 0,00 Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL DK0063181268 0,00 0,00

Det understreges, at de anførte tal for 2025 alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil, det endelige regnskab foreligger og er godkendt af bestyrelsen for BI Management A/S på vegne af Værdipapirfonden BankInvest.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør