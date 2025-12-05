Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 - Værdipapirfonden BankInvest

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 for Værdipapirfonden BankInvest er foreløbig beregnet til de nedenfor anførte tal.

De forventede satser er udtrykt i danske kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2024 er ligeledes angivet nedenfor.

Værdipapirfonden BankInvestISIN2025
(kr. pr. bevis)		2024
(kr. pr. bevis)
Optima 10 KLDK00607625402,800,00
Optima 30 KLDK00607626234,403,50
Optima 55 KLDK00607627067,107,30
Optima 75 KLDK00607628969,308,30
Optima Aktier KLDK006153356910,506,30
Optima Rente ADK00612727470,000,00
Optima Bæredygtig Omtanke 10 KLDK00631808801,000,00
Optima Bæredygtig Omtanke 30 KLDK00631809630,000,00
Optima Bæredygtig Omtanke 55 KLDK00631811850,000,00
Optima Bæredygtig Omtanke 75 KLDK00631812680,000,00

Det understreges, at de anførte tal for 2025 alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil, det endelige regnskab foreligger og er godkendt af bestyrelsen for BI Management A/S på vegne af Værdipapirfonden BankInvest.

Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


