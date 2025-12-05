Forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 - Værdipapirfonden BankInvest

De forventede udbyttesatser for regnskabsåret 2025 for Værdipapirfonden BankInvest er foreløbig beregnet til de nedenfor anførte tal.
De forventede satser er udtrykt i danske kroner pr. bevis. De endelige udbytter for regnskabsåret 2024 er ligeledes angivet nedenfor.
|Værdipapirfonden BankInvest
|ISIN
|2025
(kr. pr. bevis)
|2024
(kr. pr. bevis)
|Optima 10 KL
|DK0060762540
|2,80
|0,00
|Optima 30 KL
|DK0060762623
|4,40
|3,50
|Optima 55 KL
|DK0060762706
|7,10
|7,30
|Optima 75 KL
|DK0060762896
|9,30
|8,30
|Optima Aktier KL
|DK0061533569
|10,50
|6,30
|Optima Rente A
|DK0061272747
|0,00
|0,00
|Optima Bæredygtig Omtanke 10 KL
|DK0063180880
|1,00
|0,00
|Optima Bæredygtig Omtanke 30 KL
|DK0063180963
|0,00
|0,00
|Optima Bæredygtig Omtanke 55 KL
|DK0063181185
|0,00
|0,00
|Optima Bæredygtig Omtanke 75 KL
|DK0063181268
|0,00
|0,00
Det understreges, at de anførte tal for 2025 alene er foreløbige og således kan ændre sig indtil, det endelige regnskab foreligger og er godkendt af bestyrelsen for BI Management A/S på vegne af Værdipapirfonden BankInvest.
Udbytterne forventes udbetalt aconto i februar 2026 således, at de vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 3. februar 2026 med valør den 5. februar 2026. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 2. februar 2026.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør