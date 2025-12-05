NOËL À PARIS – Du 5 au 23 décembre : la Maison du Danemark propose son premier Noël immersif sur les Champs-Élysées

PARIS, 05 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès aujourd’hui, vendredi 5 décembre, la Maison du Danemark donne le coup d’envoi de son tout premier parcours féerique consacré au Noël danois. Jusqu’au 23 décembre, le public est invité à découvrir un univers danois où lumière, design, artisanat et traditions s’entrelacent pour recréer la magie des fêtes version hygge, au cœur des Champs-Élysées. Une véritable invitation à voyager dans le pays d’Andersen sans quitter les Champs-Élysées.
Noël comme dans un conte d’Andersen.
Conçu comme une déambulation enchantée, le parcours à la Maison du Danemark s’inspire de l’imaginaire de Hans Christian Andersen :
- jardin transformé en forêt enchantée,
- scénographies inspirées de La Reine des Neiges et d’Elverhøj,
- créations lumineuses spectaculaires signées Jesper Kongshaug, l’artiste derrière les illuminations mythiques de Tivoli à Copenhague.
Un décor poétique et immersif qui transporte instantanément les visiteurs dans la féerie hivernale danoise.
Au programme :
- Boutique éphémère de marques danoise réunissant design, décoration, mode et gourmandises danoises
- Chasse aux trésors à travers la Maison
- Ateliers créatifs (décorations, cœurs tressés, ornements)
- Ateliers LEGO® pour les plus jeunes
- Contes d’Andersen mis en scène pour les familles
- Rencontre avec le Père Noël danois
- Dégustation de gløgg, le vin chaud traditionnel
- Parcours de sapins décorés avec des maisons danoises emblématiques
- Et d’autres activités de Noël ….
Destination Danemark
VisitDenmark invite les visiteurs à un voyage inspirant au cœur du Danemark, en partageant idées, suggestions et conseils pour vivre la magie de Noël – et bien plus encore – dans le pays d’Andersen. À cette occasion, les tour-opérateurs TUI France et NORDIC seront présents à plusieurs dates pour présenter leurs séjours, circuits et expériences consacrés à la découverte du Danemark.
www.visitdenmark.fr
Informations pratiques
- Dates : du 5 au 23 décembre 2025
- Horaires : 11h – 19h (fermé le lundi, sauf ouverture exceptionnelle le 22 décembre)
- Lieu : Maison du Danemark – 142 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e
- Accès : Métro George V ou Charles de Gaulle Étoile
- Billets : Réservez vos billets gratuitement pour accéder à la Maison du Danemark par ce Link
- Contact : Sine Eising : 06 75 02 04 51
Nos partenaires :
VisitDenmark, H.C. Andersens Hus, Flora Danica, Sirius, Bestseller, Rosendahl, Frederecia, A.C. Perchs, Lego, Maileg, Summerbird, Georg Jensen, Kvadrat
Dossier de Presse : Noel Maison du Danemark
Link images libres de droits
Credits Lou-Toinon
Bureau de presse VisitDanemark
Anna Orlando – Press and PR Manager Italy & France
aor@visitdenmark.com
Giulia Ciceri – Press and Travel Trade Manager Italy & France
gc@visitdenmark.com
Salle de presse de VisitDenmark
Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5bc481c-977c-4702-8350-caa6d5e16eb5
Un PDF accompagnant ce communiqué est disponible au : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a97bbd81-defe-4637-8910-2a1f83fdd10d