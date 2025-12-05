NOËL À PARIS – Du 5 au 23 décembre : la Maison du Danemark propose son premier Noël immersif sur les Champs-Élysées

PARIS, 05 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dès aujourd’hui, vendredi 5 décembre, la Maison du Danemark donne le coup d’envoi de son tout premier parcours féerique consacré au Noël danois. Jusqu’au 23 décembre, le public est invité à découvrir un univers danois où lumière, design, artisanat et traditions s’entrelacent pour recréer la magie des fêtes version hygge, au cœur des Champs-Élysées. Une véritable invitation à voyager dans le pays d’Andersen sans quitter les Champs-Élysées.



Noël comme dans un conte d’Andersen.

Conçu comme une déambulation enchantée, le parcours à la Maison du Danemark s’inspire de l’imaginaire de Hans Christian Andersen :

jardin transformé en forêt enchantée,

scénographies inspirées de La Reine des Neiges et d’Elverhøj,

créations lumineuses spectaculaires signées Jesper Kongshaug, l’artiste derrière les illuminations mythiques de Tivoli à Copenhague.





Un décor poétique et immersif qui transporte instantanément les visiteurs dans la féerie hivernale danoise.

Au programme :

Boutique éphémère de marques danoise réunissant design, décoration, mode et gourmandises danoises

Chasse aux trésors à travers la Maison

Ateliers créatifs (décorations, cœurs tressés, ornements)

Ateliers LEGO® pour les plus jeunes

Contes d’Andersen mis en scène pour les familles

Rencontre avec le Père Noël danois

Dégustation de gløgg, le vin chaud traditionnel

Parcours de sapins décorés avec des maisons danoises emblématiques

Et d’autres activités de Noël ….





Destination Danemark

VisitDenmark invite les visiteurs à un voyage inspirant au cœur du Danemark, en partageant idées, suggestions et conseils pour vivre la magie de Noël – et bien plus encore – dans le pays d’Andersen. À cette occasion, les tour-opérateurs TUI France et NORDIC seront présents à plusieurs dates pour présenter leurs séjours, circuits et expériences consacrés à la découverte du Danemark.

www.visitdenmark.fr

Informations pratiques

Dates : du 5 au 23 décembre 2025

: du 5 au 23 décembre 2025 Horaires : 11h – 19h (fermé le lundi, sauf ouverture exceptionnelle le 22 décembre)

: 11h – 19h (fermé le lundi, sauf ouverture exceptionnelle le 22 décembre) Lieu : Maison du Danemark – 142 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e

: Maison du Danemark – 142 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e Accès : Métro George V ou Charles de Gaulle Étoile

: Métro George V ou Charles de Gaulle Étoile Billets : Réservez vos billets gratuitement pour accéder à la Maison du Danemark par ce Link

: Réservez vos billets gratuitement pour accéder à la Maison du Danemark par ce Link Contact : Sine Eising : 06 75 02 04 51





Nos partenaires :

VisitDenmark, H.C. Andersens Hus, Flora Danica, Sirius, Bestseller, Rosendahl, Frederecia, A.C. Perchs, Lego, Maileg, Summerbird, Georg Jensen, Kvadrat

Dossier de Presse : Noel Maison du Danemark

Link images libres de droits

Credits Lou-Toinon

Bureau de presse VisitDanemark

Anna Orlando – Press and PR Manager Italy & France

aor@visitdenmark.com

Giulia Ciceri – Press and Travel Trade Manager Italy & France

gc@visitdenmark.com

Salle de presse de VisitDenmark

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5bc481c-977c-4702-8350-caa6d5e16eb5

Un PDF accompagnant ce communiqué est disponible au : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a97bbd81-defe-4637-8910-2a1f83fdd10d



