CGTN: Vínculos China-Europa: Dando forma a los próximos 50 años

BEIJING, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Este año marca el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea, un momento decisivo no solo para reflexionar sobre el pasado, sino también para explorar el camino hacia los próximos cincuenta años. Al acercarse el final del año, destacados líderes y pensadores europeos han visitado China, entablando un diálogo abierto sobre el rumbo que tomarán China y Europa en adelante.

Mirando hacia atrás, el ex primer ministro italiano Romano Prodi ofreció una reflexión fascinante. "China y Europa nunca han sido enemigos, pero nunca hemos sido hermanos", dijo. "Y este es el momento en el que la historia nos obliga a cambiar". Prodi hizo la aguda observación de que Europa debe reconocer plenamente la magnitud del ascenso de China y comprender que el papel de China en los asuntos globales ahora es indispensable.

Mientras Prodi señaló esta urgencia histórica, el excanciller austriaco Wolfgang Schüssel hizo hincapié en los desafíos que enfrenta la gobernanza global. Para él, una de las principales responsabilidades de Europa ante el mundo, junto con China, es salvaguardar la estabilidad. Señaló que el mundo se enfrenta a guerras arancelarias iniciadas por Estados Unidos, que han desencadenado una agitación en el comercio mundial. Schüssel considera que una asociación entre Europa y China protegería la arquitectura de la paz y abordaría estas perturbaciones.

Peter Jungen, presidente de Peter Jungen Holding de Alemania, hizo un llamado a los empresarios para que se centren en el dinámico mercado chino. Está convencido de que la transformación de China en una economía empresarial impulsada por la innovación ha creado oportunidades que el mundo no puede permitirse ignorar. Su mensaje para los líderes empresariales globales es directo: China no es solo un mercado, sino un lugar donde las ideas, la tecnología y la industria se regeneran y se potencian mutuamente de manera continua.

"La competitividad de Europa dependerá de la cooperación con las economías asiáticas de rápido crecimiento", dice Iván Kovácsics, director de estrategia y cooperación internacional del Magyar Nemzeti Bank. Considera que Europa debe acelerar la innovación y ampliar sus alianzas, y que China, con su sólida capacidad industrial y tecnologías avanzadas, es esencial en este proceso.

Los próximos 50 años están comenzando ahora para China y Europa, dos actores importantes en un mundo multipolar. Se presenta un desafío compartido: a manera en que ambos mercados y civilizaciones lograrán conectarse para establecer una asociación estratégica integral con influencia global.

