CGTN : Relations sino-européennes : façonner les 50 prochaines années

PÉKIN, 05 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année marque le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Union européenne, un moment charnière non seulement pour réfléchir au passé, mais aussi pour envisager les perspectives pour les cinquante prochaines années. Alors que l’année touche à sa fin, d’éminents dirigeants et penseurs européens se sont rendus en Chine pour engager un dialogue ouvert sur l’avenir de la Chine et de l’Europe.

Rétrospectivement, l’ancien Premier ministre italien Romano Prodi a formulé une réflexion saisissante. « La Chine et l’Europe n’ont jamais été ennemies, mais nous n’avons jamais été frères non plus », a-t-il déclaré. « Or, l’histoire nous oblige désormais à évoluer. » Prodi a fait remarquer avec perspicacité que l’Europe doit pleinement reconnaître l’ampleur de l’essor de la Chine et comprendre que le rôle de ce pays dans les affaires mondiales est désormais indispensable.

Tandis que Prodi soulignait cette urgence historique, l’ancien chancelier autrichien Wolfgang Schüssel a mis en lumière les défis auxquels était confrontée la gouvernance mondiale. À ses yeux, l’une des responsabilités majeures de l’Europe dans le monde, aux côtés de la Chine, est de préserver la stabilité. Il a souligné que le monde était confronté à des guerres tarifaires déclenchées par les États-Unis, qui ont provoqué des bouleversements dans le commerce mondial. Schüssel estime qu’un partenariat entre l’Europe et la Chine permettrait non seulement de préserver une architecture de paix et mais également de remédier à ces bouleversements.

Peter Jungen, président de la société allemande Peter Jungen Holding, a appelé les entrepreneurs à concentrer leurs efforts sur ce marché chinois en pleine effervescence. Selon lui, la transformation de la Chine en une économie entrepreneuriale axée sur l’innovation a créé des opportunités que le monde se doit de saisir. Son message aux chefs d’entreprise internationaux est clair : la Chine n’est pas seulement un marché, mais un lieu où les idées, les technologies et l’industrie se régénèrent et se renforcent mutuellement en permanence.

« La compétitivité de l’Europe dépendra de sa coopération avec les économies asiatiques en forte croissance », déclare Iván Kovácsics, directeur de la stratégie et de la coopération internationales à la Magyar Nemzeti Bank. Ce dernier estime que l’Europe doit accélérer l’innovation et diversifier ses partenariats, ajoutant que la Chine, forte de sa capacité industrielle et de ses technologies de pointe, joue un rôle essentiel dans ce processus.

Les 50 prochaines années s’ouvrent désormais pour la Chine et l’Europe, deux acteurs majeurs d’un monde multipolaire. Un défi commun les attend : comment relier ces deux grands marchés et civilisations afin de créer un partenariat stratégique global au rayonnement mondial.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/China-Europe-Ties-Shaping-the-Next-50-Years-1IPjpmty9FK/p.html

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e2ecd3b-265b-4877-a7fc-acb23493ed73