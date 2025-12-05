CGTN: הקשרים בין סין לאירופה: מעצבים את 50 השנים הבאות

בייג'ינג, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

שנת ה-50 לכינון יחסים דיפלומטיים בין סין לאיחוד האירופי , יצוינו השנה – רגע מכריע לא רק להרהור על העבר, אלא גם להתוויית הדרך לחצי המאה הבאה. לקראת סיום השנה, מנהיגים והוגים אירופיים בולטים ביקרו בסין, ומנהלים דיאלוג פתוח על הכיוון שאליו יפנו סין ואירופה .

במבט לאחור, ראש ממשלת איטליה לשעבר רומנו פרודי הציע זוית מרתקת. "סין ואירופה מעולם לא היו אויבות, אבל מעולם לא היינו אחים," אמר. "וזה הרגע שבו ההיסטוריה מחייבת אותנו להשתנות." פרודי הצביע על כך שאירופה חייבת להכיר במלואו בהיקף עלייתה של סין ולהבין שתפקידה של סין בעניינים גלובליים הוא כעת חיוני.

בעוד פרודי הצביע על דחיפות היסטורית זו, קנצלר אוסטריה לשעבר וולפגנג שיסל האיר את האתגרים העומדים בפני ממשל עולמי. עבורו, אחת האחריות המשמעותית של אירופה כלפי העולם, יחד עם סין, היא לשמור על יציבות. הוא ציין שהעולם מתמודד עם מלחמות מכס שיזמה ארה"ב, שגרמו למהפכה בסחר העולמי. שיסל מאמין ששותפות אירופה-סין תשמור על ארכיטקטורת השלום ותטפל בהפרעות.

פיטר יונגן, יו"ר חברת Peter Jungen Holding, הפנה קריאה ליזמים להתמקד בשוק הסיני הדינמי. הוא משוכנע שהטרנספורמציה של סין לכלכלה יזמית מונעת חדשנות יצרה הזדמנויות שהעולם אינו יכול להרשות לעצמו להתעלם מהן. המסר שלו למנהיגי עסקים עולמיים ישיר: סין היא לא רק שוק, אלא מקום שבו רעיונות, טכנולוגיה ותעשייה מתחדשים ומעצימים זה את זה כל הזמן.

"התחרותיות של אירופה תלויה בשיתוף פעולה עם כלכלות אסייתיות הצומחות במהירות", אומר איבן קובצ'יץ', מנהל אסטרטגיה ושיתוף פעולה בינלאומי בבנק Magyar Nemzeti. הוא מאמין שאירופה חייבת להאיץ חדשנות ולהרחיב את שותפויותיה, ושסין – עם היכולת התעשייתית החזקה שלה והטכנולוגיות המתקדמות שלה – חיונית בתהליך זה.

חמישים השנים הבאות מתחילות כעת עבור סין ואירופה, שתי שחקניות מרכזיות בעולם רב-קוטבי. מבחן משותף עומד לפנינו: כיצד יקשרו בין שני השווקים והציוויליזציות המרכזיות לבניית שותפות אסטרטגית מקיפה עם השפעה גלובלית.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-04/China-Europe-Ties-Shaping-the-Next-50-Years-1IPjpmty9FK/p.html

