北京発, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年は中国と欧州連合の国交樹立50周年にあたり、過去を振り返るだけでなく、次の半世紀の道筋を探るためにも、極めて重要な節目である。 今年も終わりに近づくにつれ、欧州の著名な指導者や思想家が中国を訪れ、中国と欧州の今後の方向について率直な対話を行っている。

イタリアのロマーノ・プロディ (Romano Prodi) 元首相は振り返り、印象強い思索について述べている。 「中国とヨーロッパは、敵同士だったことはありませんが、兄弟のような親密な関係を持ったこともありません。 今こそ、歴史が私たちに変化を迫る瞬間なのです。」 プロディ元首相は、欧州は中国の台頭の規模をしっかりと認識し、世界情勢における中国の役割が今や不可欠であることを理解しなければならないという、鋭い見解を示した。

プロディ元首相がこの歴史的な切迫性を指摘する一方で、オーストリアのヴォルフガング・シュッセル (Wolfgang Schüssel) 元首相は、グローバルガバナンスが直面する課題を明らかにした。 シュッセル元首相は、欧州が中国と共に、世界に対して果たすべき重要な責任のひとつは、安定を守ることであると述べた。 同氏は、世界が米国が始めた関税戦争に直面しており、それが世界貿易の激変を引き起こしていると指摘した。 シュッセル元首相は、欧州と中国のパートナーシップが平和の構造を守り、混乱に対処することになると考えている。

ドイツのペーター・ユンゲン・ホールディング (Peter Jungen Holding) のペーター・ユンゲン (Peter Jungen) 会長は、ダイナミックな中国市場に注目するよう起業家に呼びかけた。 同氏は、中国がイノベーション主導の起業家経済へと変貌を遂げたことで、世界が無視できないチャンスが生まれたと確信している。 同氏は、中国は単なる市場ではなく、アイディア、技術、産業が継続的に再生し、互いに力を与え合う場所である、というダイレクトなメッセージを、世界のビジネスリーダーに向けて発信している。

マジャル・ネムゼティ銀行 (Magyar Nemzeti Bank) の国際戦略・協力担当ディレクター、イヴァン・コヴァーチクス (Iván Kovácsics) 氏は次のように述べている。「ヨーロッパの競争力は、急成長しつつあるアジア経済との協力に依存しています。」 同氏は、欧州はイノベーションを加速させ、パートナーシップを拡大する必要があり、こうしたプロセスには強力な産業能力と高度な技術を持つ中国が不可欠であると考えている。

多極化する世界における2つの主要なプレイヤーである中国と欧州にとって、次の50年が始まろうとしている。 2つの主要市場と文明をどのように結びつけ、世界的な影響力を持つ包括的な戦略的パートナーシップを構築していくのか、という共通のテストが待ち受けている。

