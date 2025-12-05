CGTN: Hubungan China-Eropah: Membentuk 50 Tahun Akan Datang

BEIJING, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tahun ini menandakan ulang tahun ke-50 penubuhan hubungan diplomatik antara China dan Kesatuan Eropah — satu detik penting bukan sahaja untuk merenung kembali pencapaian masa lalu, tetapi juga untuk menerokai hala tuju bagi setengah abad akan datang. Menjelang akhir tahun ini, pemimpin dan pemikir Eropah yang berpengaruh telah berkunjung ke China, mengadakan dialog terbuka mengenai masa depan hubungan China-Eropah dan potensi kerjasama yang lebih mendalam.

Melihat ke belakang, bekas Perdana Menteri Itali, Romano Prodi, telah memberikan renungan yang cukup signifikan. “China dan Eropah tidak pernah menjadi musuh, tetapi hubungan kita juga belum sampai ke tahap persaudaraan,” kata beliau. “Kini tibalah detik di mana sejarah mewajibkan kita melakukan perubahan.” Menurut Prodi, Eropah mesti mengiktiraf secara menyeluruh skala kebangkitan China serta memahami bahawa peranan China dalam hal ehwal global kini tidak boleh diketepikan.

Sementara Prodi menekankan keperluan mendesak dari sudut sejarah, bekas Canselor Austria, Wolfgang Schüssel, pula menumpukan perhatian kepada cabaran yang dihadapi tadbir urus global. Menurutnya, antara tanggungjawab utama Eropah kepada dunia, bersama China, adalah memastikan kestabilan terjamin. Beliau menyatakan bahawa perang tarif yang dicetuskan oleh Amerika Syarikat telah membawa kepada ketidaktentuan yang ketara dalam perdagangan antarabangsa. Schüssel berpendapat bahawa kerjasama antara Eropah dan China akan memelihara seni bina keamanan serta menangani gangguan yang berlaku.

Peter Jungen, Pengerusi Peter Jungen Holding dari Jerman, menyeru para usahawan untuk memberi tumpuan kepada pasaran China yang dinamik. Beliau yakin bahawa transformasi China menjadi sebuah ekonomi berasaskan inovasi dan keusahawanan telah membuka peluang yang tidak mampu diabaikan oleh dunia. Pesanannya kepada para pemimpin perniagaan global adalah jelas: China bukan sekadar sebuah pasaran, tetapi sebuah pusat di mana idea, teknologi dan industri sentiasa berkembang, diperbaharui dan saling memperkukuh.

“Daya saing Eropah akan bergantung pada kerjasama dengan ekonomi Asia yang berkembang pesat,” kata Iván Kovácsics, Pengarah Strategi dan Kerjasama Antarabangsa di Magyar Nemzeti Bank. Beliau percaya bahawa Eropah mesti mempercepatkan inovasi dan memperluas rangkaian rakan strategiknya, serta menekankan bahawa China - dengan kapasiti industri yang kukuh dan teknologi canggih - adalah unsur penting dalam proses ini.

China dan Eropah, sebagai dua pemain besar dalam dunia multipolar, kini bermulalah 50 tahun seterusnya. Satu ujian bersama menanti: cara mereka menghubungkan dua pasaran dan tamadun utama untuk membentuk perkongsian strategik komprehensif yang berpengaruh di dunia.

