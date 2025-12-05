CGTN: Betrekkingen tussen China en Europa: vormgeven aan de komende 50 jaar

BEIJING, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dit jaar is het 50 jaar geleden dat China en de Europese Unie diplomatieke betrekkingen zijn aangegaan – een cruciaal moment om niet alleen terug te blikken op het verleden, maar ook om de koers voor de komende vijftig jaar te onderzoeken. Met het einde van het jaar in zicht hebben vooraanstaande Europese leiders en denkers een bezoek gebracht aan China, waar zij een open dialoog voerden over de toekomst van China en Europa.

Al terugkijkend gaf de voormalige Italiaanse premier Romano Prodi een treffende observatie. "China en Europa zijn nooit vijanden geweest, maar we zijn ook nooit broers geweest", stelde hij. "En dit is het moment waarop de geschiedenis ons dwingt om te veranderen." Prodi merkte scherpzinnig op dat Europa moet beseffen op welke schaal China is opgekomen en dat het land nu een onmisbare rol speelt in de wereldpolitiek.

Terwijl Prodi de historische urgentie benadrukte, belichtte de voormalige Oostenrijkse bondskanselier Wolfgang Schüssel de uitdagingen waarmee het mondiale bestuur wordt geconfronteerd. In zijn ogen is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van Europa ten opzichte van de wereld om, samen met China, de stabiliteit te waarborgen. Hij wees erop dat de wereld te maken heeft met door de VS geïnitieerde tariefoorlogen, die hebben geleid tot een ontwrichting van de wereldwijde handel. Schüssel is van mening dat een partnerschap tussen Europa en China ervoor kan zorgen dat de vrede wordt behouden en verstoringen worden aangepakt.

Peter Jungen, voorzitter van de Duitse Peter Jungen Holding, riep ondernemers op om zich te richten op de dynamische Chinese markt. Hij is ervan overtuigd dat de transformatie van China naar een innovatiegedreven, ondernemende economie kansen heeft gecreëerd die de wereld niet kan negeren. Zijn boodschap aan internationale zakelijke leiders is duidelijk: China is niet alleen een markt, maar ook een plek waar ideeën, technologie en industrie elkaar voortdurend voeden en bekrachtigen.

"Het concurrentievermogen van Europa zal afhangen van de samenwerking met snelgroeiende Aziatische economieën", aldus Iván Kovácsics, Director for International Strategy and Cooperation bij de Magyar Nemzeti Bank. Hij is van mening dat Europa sneller moet innoveren en zijn partnerschappen moet verbreden. In dit proces speelt China, met zijn sterke industriële capaciteit en geavanceerde technologieën, volgens hem een essentiële rol.

De volgende 50 jaar breken nu aan voor China en Europa, twee belangrijke spelers in een multipolaire wereld. Er staat hen een gezamenlijke test te wachten: hoe zullen zij deze twee grote markten en beschavingen met elkaar verbinden om een alomvattend strategisch partnerschap van mondiale invloed op te bouwen?

