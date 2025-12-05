























Selskabsmeddelelse nr. 62/2025 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 70 10 78 79

Telefax +45 74 37 35 36







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







5. december 2025





Alle betingelser er opfyldt – Finanstilsynet godkender fusionen mellem Sydbank A/S, Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank

Ved selskabsmeddelelse nr. 48, dateret den 27. oktober 2025, meddelte Sydbank A/S, at Sydbank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank A/S havde indgået aftale om at indstille til generalforsamlingerne, at de tre pengeinstitutter fusionerer. Fusionsdokumenterne blev offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 52, den 29. oktober 2025.

Ved selskabsmeddelelse nr. 58, dateret den 1. december 2025, meddelte Sydbank, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde godkendt fusionen.

Fusionen blev vedtaget på generalforsamlingerne afholdt i Vestjysk Bank A/S, Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank og Sydbank A/S den 2., 3. og 4. december 2025, hvilket blev meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 60, dateret den 4. december 2025.

I dag har vi tillige modtaget Finanstilsynets godkendelse af fusionen, og dermed er samtlige betingelser for fusionens gennemførelse opfyldt. Fusionen vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen den 8. december 2025.

Sidste handelsdag for aktierne i Vestjysk Bank A/S bliver tirsdag den 9. december 2025, og aktieombytningen mv. forventes gennemført den 12. december 2025.

Aktieombytningen for aktierne i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank forventes gennemført den 12. december 2025.



Venlig hilsen

Sydbank A/S

Vedhæftet fil