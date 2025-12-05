Baltic Horizon Fondi tütarettevõte BOF Sky SIA sai rendilepingu lõpetamise teate

Fondivalitseja Baltic Horizon Capital AS teatab käesolevaga, et Baltic Horizon Fondi tütarettevõte BOF Sky SIA sai oma rentnikult, ettevõttelt Skai Baltija, rendilepingu lõpetamise teate. Skai Baltija opereerib Riias, BOF Sky kinnistul ligikaudu 2 600 m² suurust kauplust.

Fondivalitseja hinnangul ei ole rendilepingu lõpetamise kavatsus, mille jõustumise kuupäevaks on märgitud 2026. aasta jaanuari lõpp, lubatud ja see loetakse alusetuks, kuna kehtiva rendilepingu kohased katkestamatud renditingimused kehtivad kuni 2029. aasta lõpuni.

Fond vaidlustab vajadusel nimetatud lõpetamise teate kohtus ning nõuab hüvitist kogu kahju eest, mis Fondile kui rendileandjale tekiks juhul, kui üürnik tõepoolest ebaseadusliku lõpetamisega edasi läheb.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@baltichorizon.com

www.baltichorizon.com



Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Baltic Horizon Capital AS.

