Troilus annonce avoir officialisé son changement de dénomination pour Corporation minière Troilus et présente les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire

MONTRÉAL, 05 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5R) (« Troilus » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a officiellement complété son changement de dénomination, passant de Troilus Gold Corp. à Corporation minière Troilus et « Troilus Mining Corp. » en anglais, à la suite de l’approbation des actionnaires obtenue lors de son assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 4 décembre 2025 (l’« Assemblée »).

Ce changement de dénomination vise à mieux refléter les attentes de la Société quant à la future production prévue de métaux au projet Troilus, incluant le cuivre, l’or et l’argent, et à s’arrimer à la transition de la Société, qui passe de l’exploration à la mise en valeur et à la construction d’un actif de minéraux critiques d’importance stratégique pour le Québec et le Canada.

Sous réserve de la réalisation de tous les dépôts réglementaires requis, les actions ordinaires de Troilus devraient commencer à se transiger sous la nouvelle dénomination de la Société à la Bourse de Toronto, à l’ouverture des marchés le 10 décembre 2025. Les actions ordinaires de la Société continueront d’être négociées sous le symbole « TLG ». Le nouveau numéro CUSIP attribué aux actions ordinaires sera 89688V103.

Les bons de souscription venant à échéance le 18 octobre 2026 porteront désormais le nouveau numéro CUSIP 89688V111.

En plus du changement de dénomination et conformément aux politiques de la Bourse de Toronto, la Société est heureuse d’annoncer que tous les candidats inscrits dans la Circulaire d’information de la direction datée du 22 octobre 2025 ont été élus à titre d’administrateurs de la Société lors de l’Assemblée. Plus de 55 % des actions émises et en circulation étaient représentées à l’Assemblée.

Les actionnaires ont approuvé l’élection des candidats suivants à titre d’administrateurs de la Société, selon les résultats de vote suivants :

Candidats au conseil d’administration % Pour % Abstention Justin Reid 98,8 1,2 Diane Lai 88 12 L’hon. Pierre Pettigrew 99,9 0,1 Tom Olesinski 88,3 11,7 Chantal Lavoie 99,7 0,3 Brigitte Berneche 99,9 0,1 Francois Biron 99,7 0,3

Les actionnaires ont également approuvé la nomination de Deloitte LLP à titre d’auditeurs de la Société pour l’exercice à venir.

Le conseil d’administration de Troilus remercie sincèrement tous les actionnaires et parties prenantes pour leur soutien continu.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

