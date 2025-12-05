Das Royalton Vessence Concept feiert sein Debüt in Cancun mit einem an Erwachsene gerichteten, von der Achtsamkeitskultur inspirierten Erlebnis

ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der großen Begeisterung, die die Ankündigung des Royalton Vessence Barbados ausgelöst hat, und der bemerkenswerten Resonanz auf sein zukunftsweisendes Konzept, ist Royalton Hotels & Resorts bereit, seinen nächsten Standort vorzustellen: das Royalton Vessence Cancun. Dieses Resort für Erwachsene wird eine neue Ausdrucksform von Kunst, Design und sinnlicher Wahrnehmung in die All-inclusive-Landschaft einführen. Die Eröffnung ist für Herbst/Winter 2026 geplant und stellt die weitere Expansion der Marke Royalton Vessence Resorts und ihre zunehmende Dynamik im Karibikraum dar.

Royalton Vessence ist eine Marke der nächsten Generation, die darauf ausgerichtet ist, die wahre Essenz jedes Reiseziels zu offenbaren. Inspiriert vom lateinischen Begriff veritas essentia verbindet das Konzept lokale Kultur mit zeitgenössischer Gelassenheit durch Kunst, Design und sinnliche Wahrnehmung. Zu den charakteristischen Elementen zählen digitale Detox-Räume, Bereiche für nächtliches Schwimmen und lebensbereichernde Aktivitäten wie Kochkurse, Weinverkostungen und immersive kulturelle Erlebnisse. Das Ergebnis ist eine ruhige, moderne Umgebung, in der Gäste entschleunigen, neue Energie tanken und ein noch durchdachteres stilvolles All-inclusive-Reisen erleben können. Als ein an Erwachsene gerichtetes Konzept ist das Resort ein idealer Ort für Familien mit älteren Teenagern, Freundesgruppen, Paare oder Reisende, die einfach einen Aufenthalt suchen, bei dem Gegenwartsbewusstsein, Ausgeglichenheit und achtsames Leben im Mittelpunkt stehen.

Das Resort liegt nur 25 Minuten vom internationalen Flughafen Cancun entfernt und wird 376 Suiten bieten, von denen die Hälfte Präsidentensuiten der exklusiven Kategorie Royalton Suites & Villas sind. Diese Präsidentensuiten verfügen über ein Hauptschlafzimmer sowie einen separaten Bereich mit zwei großen Einzelbetten mit den charakteristischen DreamBed™-Matratzen von Royalton im Murphy-Bett-Stil, die platzsparend für zusätzlichen Komfort und Flexibilität sorgen. Gäste haben die Möglichkeit, eine Präsidentensuite mit einer Doppel-Junior-Suite zu verbinden, wodurch eine auf dem Markt einzigartige Konfiguration entsteht. Dieses Design setzt neue Maßstäbe für geräumige und vielseitige Unterkünfte im All-inclusive-Segment.

„Das Royalton Vessence Cancun spiegelt unser Engagement wider, Aufenthalte zu schaffen, die lokal inspiriert und kunstvoll gestaltet sind und die Gäste dazu einladen, die wahre Essenz eines Reiseziels zu erleben“, erklärte Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels and Resorts. „Reisende wünschen sich heutzutage geräumigere, komfortablere und durchdacht gestaltete Unterkünfte, und dieses Resort erfüllt diese Wünsche durch sein ruhiges, modernes Design, sinnliche Erlebnisse und eine tiefere kulturelle Verbindung. Die positive Resonanz auf das Royalton Vessence Barbados hat die Relevanz dieser neuen Marke unterstrichen, und wir sind zuversichtlich, dass Cancun sie noch weiter stärken wird.“

Mit seinen acht Restaurants, einem Café und sechs Bars, darunter ein Verkostungsraum für Weine und Spirituosen, der die Kunst des Geschmacks zelebriert, wird das Royalton Vessence Cancun über die Unterkünfte hinaus eine Atmosphäre der Ruhe und Kreativität schaffen. Jeder Bereich wird sorgfältig gestaltet, um die natürliche Schönheit und den Rhythmus der mexikanischen Karibik hervorzuheben. Dies ermöglicht den Gästen eine kulinarische und gesellige Reise, die die Gegenwärtigkeit und Verbundenheit mit dem Meer fördert.

Um die Attraktivität des Resorts noch weiter zu steigern, wird es über eine exklusive Dachterrasse verfügen, die internationale Küche, handgemachte Cocktails und einen Panoramablick in einer Atmosphäre von müheloser Eleganz vereint. Von sorgfältig ausgewählten kulinarischen Stationen bis hin zu einer ruhigen Atmosphäre am Pool – die Dachterrasse verkörpert den kreativen Geist von Cancun durch persönlichen Service und zeitloses Design.

Charakteristische Merkmale wie „The Studio“ bringen die Essenz der Marke noch stärker zum Ausdruck. Tagsüber werden in „The Studio“ kuratierte Workshops in den Bereichen Kunst, Töpferei, Malerei und kulinarischer Ausdruck veranstaltet. Bei Einbruch der Nacht verwandelt es sich in eine intime Bühne für Live-Musik unter freiem Himmel, die Gespräche und Rhythmen in einem die Sinne anregenden Ambiente vereint.

Das Royalton Vessence Cancun liegt an der atemberaubenden Küste der mexikanischen Karibik und vereint raffinierten Komfort, zeitgenössische Ästhetik und lokal inspirierte Akzente, die die lebendige Kultur des Reiseziels widerspiegeln. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von Royalton Hotels & Resorts ist die Eröffnung dieses Resorts Teil der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Marke in Mexiko. Wegweisende Projekte wie das Royalton Riviera Cancun untermauern zudem den anhaltenden Fokus auf Innovation, Design und ein gehobenes Gästeerlebnis.

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts ist ein führendes All-inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24 Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, wo Everyone is Family gilt und das für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity™ und DreamBed™ bekannt ist. Royalton Hideaway bietet einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton Vessence Resorts präsentiert The Art of Vacation – ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC Resorts lädt Gäste zu Party Your Way ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by Royalton mit Miles from Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton, wo Gäste Vacation Like A Star™ in einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, wo Gäste den Paparazzi entkommen können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

