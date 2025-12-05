Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – Forventede udbytter for 2025

Bestyrelsens forslag til de forventede udbytter for 2025 fremgår af nedenstående skema. Det forventede udbytte er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte (kr. pr. andel) Globale Obligationer DK0060644185 4,70 Globale Obligationer Institutionel DK0060914315 5,90 Globale Aktier DK0060643963 20,50 Globale Aktier Institutionel DK0060914232 22,70 Globale Aktier Plus DK0061274875 14,00 Nordiske Aktier DK0061136058 0,00





Bestyrelsen har besluttet, at udbyttet for 2025 vil være minimumsudlodningen, og denne forventes udbetalt den 12. februar 2026.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte: 9. februar 2026

Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 10. februar 2026

Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 12. februar 2026

Det endelige udbytte (minimumsudlodningen) forventes offentliggjort umiddelbart efter bestyrelsens møde den 24. februar 2026, hvor årsrapporten behandles. Udbyttet forventes godkendt af generalforsamlingen den 19. marts 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard

Direktør