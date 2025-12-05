Investeringsforeningen Lån & Spar Invest – Forventede udbytter for 2025

Bestyrelsens forslag til de forventede udbytter for 2025 fremgår af nedenstående skema. Det forventede udbytte er vist som kr. pr. andel á 100 kr.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte (kr. pr. andel) Obligationer DK0015686554 1,50 MixObligationer DK0060461341 0,00 Danske Aktier DK0060101996 2,70 Europa Classics DK0010235431 6,30 Verden Selection DK0010274760 9,30 Danske Aktier Basis DK0061134517 0,00 Globale Aktier Basis DK0061134277 4,40





Bestyrelsen har besluttet, at udbyttet for 2025 vil være minimumsudlodningen, og denne forventes udbetalt den 6. februar 2026.

Sidste dag for handel med afdelingen inklusive ret til á conto udbytte: 3. februar 2026

Første dag for handel med afdelingen eksklusive ret til á conto udbytte: 4. februar 2026

Forventet dag for hvornår udbyttet vil være til rådighed på depotkonto: 6. februar 2026

Det endelige udbytte (minimumsudlodningen) forventes offentliggjort umiddelbart efter bestyrelsens møde den 3. marts 2026, hvor årsrapporten behandles. Udbyttet forventes godkendt af generalforsamlingen den 25. marts 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard

Direktør