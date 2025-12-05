Dassault Aviation : Nombre d'actions et droits de vote - 30 11 25

DASSAULT AVIATION

Société anonyme au capital de 62 717 627,20 euros

Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Élysées - Marcel Dassault

75008 PARIS

712 042 456 RCS Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date



Nombre total d’actions composant le capital











Nombre total de droits de vote 30/11/2025 78 397 034



Nombre de droits de vote théoriques :

130 565 397







Nombre de droits de vote exerçables :

129 843 755





