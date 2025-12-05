Meddelelse med påmindelse om udløb af tilbudsperiode for pligtmæssigt overtagelsestilbud

 | Source: Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S

Københavns Lufthavne A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra Kongeriget Danmark via Finansministeriet.

Meddelelsen indeholder en påmindelse til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S om, at tilbudsperioden for det pligtmæssige overtagelsestilbud fremsat af Kongeriget Danmark via Finansministeriet udløber den 10. december 2025 kl. 23.59.

Vedhæftede filer


Attachments

Meddelelse med påmindelse om udløb af tilbudsperiode for pligtmæssigt overtagelsestilbud Påmindelse om pligtmæssigt overtagelsestilbud

Recommended Reading