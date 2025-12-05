Meddelelse med påmindelse om udløb af tilbudsperiode for pligtmæssigt overtagelsestilbud

Københavns Lufthavne A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra Kongeriget Danmark via Finansministeriet.



Meddelelsen indeholder en påmindelse til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S om, at tilbudsperioden for det pligtmæssige overtagelsestilbud fremsat af Kongeriget Danmark via Finansministeriet udløber den 10. december 2025 kl. 23.59.

