VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

30 novembre 2025
__________________________________________________________________________________________

Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 5 décembre 2025

Nombre d’actions
composant le capital de Valneva		Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*Origine de la variationDate à laquelle cette variation a été constatéeNombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
 

172 883 779

actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune		188 773 901Passage en droit de vote double de 1 921 actions ordinaires

 

Passage au porteur de 202 titres assortis d’un droit de vote double

 

Exercice d’options de souscription d’actions donnant lieu à l’émission de 925 504 actions ordinaires		Entre le 6 et le 28 novembre 2025

 

 

Le 27 novembre 2025

 

Le 28 novembre 2025

 		188 649 579

__________________________

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

