VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

30 novembre 2025

__________________________________________________________________________________________

Dénomination sociale : VALNEVA

Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain

Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 5 décembre 2025

Nombre d’actions

composant le capital de Valneva Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus* Origine de la variation Date à laquelle cette variation a été constatée Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**



172 883 779



actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 188 773 901 Passage en droit de vote double de 1 921 actions ordinaires







Passage au porteur de 202 titres assortis d’un droit de vote double







Exercice d’options de souscription d’actions donnant lieu à l’émission de 925 504 actions ordinaires Entre le 6 et le 28 novembre 2025











Le 27 novembre 2025







Le 28 novembre 2025



188 649 579

__________________________

* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil . Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

