VALNEVA
Déclaration d’actions et de droits de vote
30 novembre 2025
__________________________________________________________________________________________
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B
Date de la déclaration : 5 décembre 2025
|Nombre d’actions
composant le capital de Valneva
|Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*
|Origine de la variation
|Date à laquelle cette variation a été constatée
|Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
|
172 883 779
actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune
|188 773 901
|Passage en droit de vote double de 1 921 actions ordinaires
Passage au porteur de 202 titres assortis d’un droit de vote double
Exercice d’options de souscription d’actions donnant lieu à l’émission de 925 504 actions ordinaires
|Entre le 6 et le 28 novembre 2025
Le 27 novembre 2025
Le 28 novembre 2025
|188 649 579
__________________________
* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.
Pièce jointe