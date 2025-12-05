CORRECTION -- NanoXplore annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 05 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (“NanoXplore” ou la “Société”) (TSX : GRA and OTCQX : NNXPF), leader mondial dans le domaine du graphène, a tenu son assemblée annuelle des actionnaires (l'"Assemblée") en personne le 4 décembre 2025. Toutes les résolutions ont été adoptées par les actionnaires.

Au total, 104 119 646 actions (60,99% des actions ordinaires en circulation) ont été comptabilisées lors de l'Assemblée. Dans le cadre des procédures officielles, les actionnaires de la Société ont élu le conseil d'administration et approuvé la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP en tant qu'auditeur indépendant de la Société. Les résultats complets des votes de l'Assemblée sont présentés ci-dessous.

Élection des administrateurs

Le conseil d'administration a fixé à sept le nombre d'administrateurs de la société à élire lors de l'Assemblée. Chacun des sept candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction a été élu en tant qu'administrateur de NanoXplore. Tous les administrateurs désignés étaient déjà membres du conseil d'administration de la Société.

Candidat



Votes pour Votes contre # % # % Rob Wildeboer 101 232 137 99,904 97 450 0,096 Soroush Nazarpour 101 263 914 99,935 65 673 0,065 Arinder S. Mahal 101 213 044 99,885 116 543 0,115 Joseph G. Peter 101 201 778 99,874 127 809 0,126 Catherine Loubier 101 223 577 99,895 106 010 0,105 Jesse C.H. Stanley 101 202 867 99,875 126 720 0,125 Hélène V. Gagnon 101 196 870 99,869 132 717 0,131



Nomination de l’auditeur

PricewaterhouseCoopers LLP, comptables professionnels agréés, a été reconduit en tant qu'auditeur de NanoXplore jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur.

Votes pour Abstentions # % # % 103 938 924 99,826 180 722 0,174



À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Pour plus d’informations :

Investisseurs et médias

Pierre-Yves Terrisse

Vice-président, Développement corporatif

py.terrisse@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1965