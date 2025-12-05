SSEA AI lance un service de minage XRP inédit : une solution cloud sans matériel pour gagner des récompenses sur le réseau Ripple

SSEA AI révolutionne aujourd'hui l'univers des cryptomonnaies avec sa plateforme de minage XRP cloud novatrice. Grâce à des contrats de puissance de calcul automatisés, elle permet aux utilisateurs du monde entier de gagner des XRP sans matériel ni expertise technique.

Los Angeles, États-Unis, 05 déc. 2025

Contrairement aux cryptomonnaies traditionnelles basées sur la preuve de travail, le minage XRP de SSEA AI exploite les récompenses de participation offertes par le protocole de consensus écoénergétique de Ripple. Le service connecte les utilisateurs à des centres de données de niveau entreprise exécutant des nœuds validateurs optimisés, transformant ainsi la participation complexe au réseau en gains instantanés.

Avantages clés :

  • Modèle économique transparent :Suivi des gains en temps réel ; aucun frais caché ; SLA de disponibilité de 99,9 %.
  • Conformité réglementaire :Des protocoles KYC/AML stricts et l’utilisation d’énergies renouvelables garantissent une conformité durable.

Le PDG de SSEA AI a déclaré : « Nous simplifions le minage de XRP. Il ne s’agit pas d’un mécanisme de preuve de travail, mais d’une passerelle fluide vers l’écosystème en pleine expansion de Ripple, ce qui est particulièrement important dans le contexte de l’accélération du partenariat autour des monnaies numériques de banque centrale (MNBC). »

Pourquoi miner du XRP maintenant ?
La récente victoire de Ripple dans son procès contre la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et le développement continu de ses projets pilotes de MNBC (notamment à Palau et au Monténégro) témoignent de l’utilité croissante du XRP. Le modèle cloud de SSEA AI permet aux investisseurs de profiter de cette dynamique sans les complexités liées à l’exploitation de nœuds.

À propos de SSEA AI
SSEA AI est en activité depuis 2021 et fournit des solutions de minage cloud auditées à plus de 8,5 millions d’utilisateurs dans des centres de données de niveau III à travers le monde.

Offre pour les nouveaux utilisateurs : 15 $ de puissance de hachage. Pack de démarrage : 100 $, 5 $ de gains par jour.

Commencez le minage de XRP :
https://www.sseaai.com
info@sseaai.com

Avertissement: Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation d'investissement, ni un conseil en investissement, ni un conseil financier, ni une recommandation de négociation. Il est fortement recommandé de faire preuve de diligence raisonnable avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.

 

            











        

            

            
