Groupe Colabor Inc. annonce la démission d’une administratrice

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 05 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce la démission de Mme Danièle Bergeron à titre d’administratrice de la Société, laquelle démission fait suite à son acceptation d’un poste au sein d’une entreprise d’envergure.

« Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier Mme Bergeron pour la précieuse contribution, l’expertise et les impacts concrets qu’elle a apportés au conseil d’administration et à la Société tout au long de son mandat », a déclaré M. Denis Mathieu, président du conseil d’administration de la Société par intérim.

