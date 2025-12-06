Moonup Technology geht Partnerschaft mit dem europäischen Smart-Home-Marktführer Shelly ein, um auf der Taipei Building Show 2025 ein umfassendes Smart-Building-Ökosystem zu präsentieren

TAIPEI, Taiwan, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moonup Technology Co., Ltd., der taiwanesische Partner des europäischen Smart-Home-Marktführers Shelly (Shelly Group), gab seine bedeutende Teilnahme an der Taipei Building Show 2025 bekannt, die vom 11. bis 14. Dezember im Nangang Exhibition Center stattfindet. Das Unternehmen präsentiert das komplette Smart-Building- und Smart-Home-Ökosystem von Shelly unter dem Motto „Minimale Änderungen, maximale Intelligenz“ und demonstriert, wie Gebäude mit minimalem Bauaufwand und deutlich geringeren Transformationskosten hochflexible Smart-Home-Upgrades realisieren können.

Die diesjährige Präsentation spiegelt die globale Vision der Shelly Group für 2025 wider:

„Wertvolle Smart-Lösungen zu entwickeln, die das Leben vereinfachen und Menschen helfen, Energie effizienter zu nutzen.“

CEO Aaron Hsu erklärte:

„Die Mission von Shelly ist es, bestehende Anlagen intelligenter zu machen, und die Aufgabe von Moonup ist es, dies in Taiwan tatsächlich zu verwirklichen.“

Shelly: Ein globaler Standard für Smart-Building-Technologie

Die Shelly Group ist weltweit für ihre innovative, offene und hochpräzise Smart-Home-Architektur bekannt. Dank des Shelly-Cloud-Ökosystems, das Hardwaremodule, Cloud-Dienste, Energiemonitoring und offene API-Konnektivität integriert, hat sich Shelly zu einem der einflussreichsten Technologiestandards für intelligente Gebäude entwickelt.

Laut offiziellen Daten (Stand: 3. Quartal 2025):

Bereitstellung in über 100 Ländern weltweit

Mehr als 2,5 Millionen Shelly Cloud-Nutzer

Mehr als 28,8 Millionen installierte Geräte weltweit

Börsennotiert in Deutschland und Bulgarien

Sowohl professionelle Ingenieurteams als auch Verbraucher vertrauen auf dieses Produkt aufgrund seiner unauffälligen Installation, seiner markenübergreifenden Kompatibilität und seines hochpräzisen Energiemanagements.





Das schnelle Wachstum und die Innovationen im Bereich Ökosysteme haben Shelly in die Riege der Einhorn-Technologieunternehmen mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar katapultiert.

Moonup Technology auf dem Weg zu den Kapitalmärkten und zur globalen Expansion

Moonup Technology hat den Beratungsprozess für das Taipei Exchange (TPEx) Go Incubation Board for Startup and Acceleration Firms (GISA/Pre-IPO) eingeleitet und damit einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg zum Kapitalmarkt erreicht. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, europäische Smart-Home-Technologien mit Taiwans lokaler Forschungs- und Entwicklungskompetenz sowie den Systemintegrationskapazitäten vor Ort zu verbinden und so intelligente Gebäudelösungen zu schaffen, die internationale Standards mit lokalen Anwendungsvorteilen vereinen.

CEO Aaron Hsu erklärte:

„Taiwan verfügt über einen ausgereiften Markt für intelligente Gebäude sowie über herausragende Ingenieurskompetenz. Moonup Technology verfolgt das Ziel, die Effizienz Taiwans in der Implementierung und Systemintegration mit den globalen technischen Standards von Shelly zu verbinden und eine wahrhaft internationale Marke für intelligente Gebäude aufzubauen.“

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3979978c-5e44-42ea-bd40-7d9e95dd50d1