Moonup Technology colabora con Shelly, líder europeo en hogares inteligentes, para presentar un ecosistema completo de edificios inteligentes en Taipei Building Show 2025

TAIPÉI, Taiwán, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moonup Technology Co., Ltd., socio operativo en Taiwán del líder europeo en hogares inteligentes Shelly (Shelly Group) ha anunciado su importante participación en la Taipei Building Show (Feria de la Construcción de Taipéi) 2025, que se celebrará del 11 al 14 de diciembre en el Centro de Exposiciones de Nangang. La empresa presentará el ecosistema completo de edificios y hogares inteligentes de Shelly con el tema central "Mínima renovación, máxima inteligencia", lo que demuestra cómo los edificios pueden lograr actualizaciones inteligentes de alta flexibilidad con una construcción mínima y costos de transformación considerablemente más bajos.

La exposición de este año hace eco de la visión global de Shelly Group para 2025:

“Desarrollar soluciones inteligentes muy valiosas que simplifiquen la vida y ayuden a las personas a utilizar la energía de forma más eficiente”.

Aaron Hsu, director ejecutivo, señaló:

“La misión de Shelly es aportar nueva inteligencia a los equipos existentes, y el papel de Moonup es hacer que esto sea realmente posible en Taiwán”.

Shelly: un estándar a nivel mundial en tecnología de edificios inteligentes

Shelly Group es reconocida mundialmente por su arquitectura de hogar inteligente innovadora, abierta y altamente precisa. Gracias a su ecosistema Shelly Cloud, que integra módulos de hardware, servicios en la nube, monitorización energética y conectividad API abierta, Shelly se ha convertido en uno de los estándares tecnológicos más influyentes para la inteligencia en edificios.

Según datos oficiales (al tercer trimestre de 2025):

Shelly se ha implementado en más de 100 países en todo el mundo

Shelly Cloud cuenta con más de 2,5 millones de usuarios

Ha instalado más de 28,8 millones de dispositivos en todo el mundo.

Cotiza en las bolsas de Alemania y Bulgaria.

Cuenta con la confianza tanto de equipos de ingeniería profesionales como de consumidores por su instalación no intrusiva, su compatibilidad entre marcas y su gestión energética de alta precisión.





El rápido crecimiento y la innovación del ecosistema de Shelly la han impulsado a situarse entre las empresas tecnológicas de tipo unicornio, con una valoración superior a los 1.000 millones de dólares.

Moonup Technology avanza hacia los mercados de capitales y la expansión mundial

Moonup Technology ha iniciado el proceso de asesoramiento para la Junta de Incubación Go (GISA/Pre-IPO) de la Bolsa de Taipéi (TPEx) para empresas emergentes y de aceleración, lo que constituye un hito importante en su rumbo hacia los mercados de capitales. La empresa se compromete a integrar las tecnologías europeas para hogares inteligentes con las fortalezas locales de Taiwán en materia de investigación y desarrollo (I + D) y sus capacidades de integración de sistemas en el sitio, y crea soluciones inteligentes para edificios que combinan estándares de nivel internacional con ventajas de aplicación localizadas.

Aaron Hsu, director ejecutivo, señaló:

“Taiwán cuenta con un mercado sólido de edificios inteligentes y capacidades de ingeniería excepcionales. La misión de Moonup Technology es combinar la eficiencia de Taiwán para implementar e integrar sistemas con los estándares técnicos de Shelly a nivel mundial y crear una marca de edificios inteligentes verdaderamente internacional”.

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3979978c-5e44-42ea-bd40-7d9e95dd50d1