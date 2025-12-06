Moonup Technology s’associe à Shelly, le leader européen de la maison intelligente, pour présenter un écosystème complet de bâtiments intelligents au Taipei Building Show 2025

TAIPEI, Taïwan, 06 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moonup Technology Co., Ltd., partenaire opérationnel taïwanais du leader européen de la maison intelligente Shelly (Shelly Group), a annoncé sa participation majeure au salon Taipei Building Show 2025 qui se tiendra du 11 au 14 décembre au Nangang Exhibition Center. La société y présentera l’écosystème complet de bâtiments et de maisons intelligents de Shelly sous le thème central « Minimal Renovation, Maximum Intelligence » (Rénovation minimale, intelligence maximale), démontrant ainsi que les bâtiments peuvent bénéficier de mises à niveau intelligentes hautement flexibles avec un minimum de travaux et des coûts de transformation considérablement réduits.

Le salon de cette année s’aligne sur la vision mondiale 2025 de Shelly Group :

« Développer les solutions intelligentes les plus utiles pour simplifier la vie et aider chacun à utiliser l’énergie plus efficacement. »

Le PDG Aaron Hsu a déclaré :

« La mission de Shelly consiste à doter les équipements existants d’une nouvelle intelligence, et le rôle de Moonup est de concrétiser cet objectif à Taïwan. »

Shelly : une référence mondiale en matière de technologies pour bâtiments intelligents

La société Shelly Group est reconnue mondialement pour son architecture domotique innovante, ouverte et de haute précision. Grâce à l’écosystème Shelly Cloud, qui intègre modules matériels, services cloud, suivi énergétique et connectivité API ouverte, Shelly est devenue l’une des références technologiques les plus influentes en matière d’intelligence des bâtiments.

Selon les données officielles (au troisième trimestre 2025) :

Présente dans plus de 100 pays à travers le monde

Plus de 2,5 millions d’utilisateurs Shelly Cloud

Plus de 28,8 millions d’appareils installés dans le monde

Société cotée en Allemagne et en Bulgarie

Reconnue par les équipes d’ingénieurs professionnels comme par les particuliers pour son installation non intrusive, sa compatibilité multi-marques et sa gestion énergétique de haute précision





La croissance rapide de Shelly et l’innovation continue de son écosystème lui ont permis de rejoindre la catégorie des entreprises technologiques de type « licorne », avec une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars américains.

Moonup Technology : vers les marchés financiers et l’expansion mondiale

Moonup Technology a lancé la procédure de consultation pour intégrer le Go Incubation Board for Startup and Acceleration Firms (GISA / Pre-IPO) du Taipei Exchange (TPEx), marquant ainsi une étape importante dans son cheminement vers les marchés financiers. La société s’engage à intégrer les technologies européennes de maison intelligente aux atouts locaux de Taiwan en matière de R&D et à ses capacités d’intégration de systèmes sur site, afin de créer des solutions de bâtiments intelligents qui allient les normes internationales et les avantages liés aux applications adaptées au marché local.

Le PDG Aaron Hsu a déclaré :

« Taïwan dispose d’un marché de bâtiments intelligents mature et de capacités d’ingénierie remarquables. La mission de Moonup Technology est d’associer l’efficacité de Taïwan en matière de mise en œuvre et d’intégration de systèmes aux normes techniques mondiales de Shelly, et de créer une marque de bâtiments intelligents véritablement internationale. »

Photo : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3979978c-5e44-42ea-bd40-7d9e95dd50d1