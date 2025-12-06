Moonup Technology Bermitra dengan Pemimpin Rumah Pintar Asal Eropa, Shelly, untuk Menampilkan Ekosistem Bangunan Pintar Lengkap di Taipei Building Show 2025

TAIPEI, Taiwan, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moonup Technology Co., Ltd., mitra operasi Shelly (Shelly Group) di Taiwan yang merupakan pemimpin rumah pintar asal Eropa, mengumumkan partisipasi besarnya dalam Taipei Building Show 2025 yang akan digelar pada tanggal 11 hingga 14 Desember di Nangang Exhibition Center. Perusahaan akan menampilkan ekosistem bangunan pintar dan rumah pintar lengkap milik Shelly dengan mengusung tema utama “Renovasi Minimal, Kecerdasan Maksimal,” yang menyoroti bagaimana bangunan dapat memperoleh peningkatan kecerdasan yang sangat fleksibel melalui pekerjaan konstruksi yang minimal dan biaya transformasi yang jauh lebih rendah.

Pameran tahun ini selaras dengan visi global Shelly Group untuk tahun 2025:

“Untuk mengembangkan solusi pintar bernilai tinggi yang memudahkan kehidupan dan membantu masyarakat menggunakan energi secara lebih efisien.”

CEO Aaron Hsu mengatakan:

“Misi Shelly adalah menghadirkan kecerdasan baru pada peralatan yang sudah ada, dan peran Moonup adalah mewujudkan misi ini secara nyata di Taiwan.”

Shelly: Standar Global dalam Teknologi Bangunan Pintar

Shelly Group diakui secara global atas arsitektur rumah pintar yang inovatif, terbuka, dan sangat presisi. Melalui ekosistem Shelly Cloud, yang mengintegrasikan modul perangkat keras, layanan cloud, pemantauan energi, serta konektivitas API terbuka, Shelly telah menjelma menjadi salah satu standar teknologi paling berpengaruh dalam pengembangan bangunan pintar.

Menurut data resmi (per Q3 2025):

Digunakan di lebih dari 100 negara di seluruh dunia

Lebih dari 2,5 juta pengguna Shelly Cloud

Lebih dari 28,8 juta perangkat telah terpasang secara global

Terdaftar sebagai perusahaan publik di Jerman dan Bulgaria

Dipercaya oleh tim engineering (rekayasa) profesional maupun konsumen berkat instalasinya yang non-intrusif, kompatibilitas lintas merek, serta manajemen energi yang sangat presisi





Pertumbuhan pesat dan inovasi ekosistem Shelly telah mendorongnya masuk ke jajaran perusahaan teknologi kelas unicorn, dengan valuasi yang melampaui USD 1 miliar.

Moonup Technology Melangkah Maju Menuju Pasar Modal dan Ekspansi Global

Moonup Technology telah memulai proses konseling untuk Go Incubation Board for Startup and Acceleration Firms (GISA/Pre-IPO), yang menjadi langkah awal dalam mempersiapkan perusahaan untuk melantai di bursa efek Taipei Exchange (TPEx). Langkah ini menandai pencapaian penting dalam perjalanan Moonup menuju pasar modal. Perusahaan ini berkomitmen untuk mengintegrasikan teknologi rumah pintar Eropa dengan keunggulan Litbang lokal Taiwan serta kemampuan integrasi sistem di lapangan. Tujuannya adalah menciptakan solusi bangunan pintar yang memadukan standar kelas internasional dengan keunggulan aplikasi yang terlokalisasi.

CEO Aaron Hsu mengatakan:

“Taiwan memiliki pasar bangunan pintar yang matang serta kemampuan engineering yang luar biasa. Misi Moonup Technology adalah memadukan efisiensi Taiwan dalam implementasi dan integrasi sistem dengan standar teknis global milik Shelly, serta membangun suatu merek bangunan pintar yang benar-benar bertaraf internasional.”

