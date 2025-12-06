ムーンアップ・テクノロジー、欧州のスマートホーム分野をリードするシェリーと提携し、2025年台北建築・建材見本市にてスマートビルディングの統合エコシステムを展示

台湾、台北発, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧州のスマートホーム分野をリードするシェリー (Shelly Group) と提携する台湾企業のムーンアップ・テクノロジー (Moonup Technology Co., Ltd.) は、12月11日から14日まで台北南港展示センター (Nangang Exhibition Center) にて開催される、2025年台北建築・建材見本市 (2025 Taipei Building Show) に大々的に出展することを発表した。 同社は、「最小限のリノベーション、最大限のインテリジェンス」という主要テーマのもと、シェリーの総合的なスマートビルディングとスマートホーム・エコシステムを展示し、最小限の建設と大幅に低い転換コストで、柔軟性に優れたスマートビルディングへとアップグレードする方法を紹介する。

今年の展示は、次のようなシェリーの2025年グローバルビジョンを反映している:

「暮らしをよりシンプルにし、人々がエネルギーを効率的に活用できる、最も価値あるスマートソリューションの開発」

CEOのアーロン・シュウ (Aaron Hsu) は次のように述べている。

「シェリーの使命は、既存の機器に新たなインテリジェンスをもたらすことであり、ムーンアップの役割は、これを台湾で忠実に実現できるようにすることです。」

シェリー: スマートビルディング技術におけるグローバルスタンダード

シェリーは、その革新的でオープンかつ高精度なスマートホーム設計で世界的に知られている。 同社が提供するシェリー・クラウド (Shelly Cloud) エコシステムは、ハードウェアモジュール、クラウドサービス、エネルギー監視、オープンAPI接続を統合し、インテリジェント環境構築における業界屈指の技術標準となっている。

公式データ (2025年第3四半期現在):

世界100か国以上で展開

250万人以上のシェリー・クラウドユーザーを擁する

世界中で2880万台以上のデバイスを設置

ドイツとブルガリアで上場

非侵入型の簡単設置、ブランド間の互換性、高精度のエネルギー管理により、プロのエンジニアリングチームと消費者の両方からの信頼を獲得





シェリーは、その急速な成長とエコシステムの革新により、評価額は10億米ドル（約1兆5,480億円) を超えて、ユニコーンクラスのテクノロジー企業の仲間入りを果たした。

資本市場へ進出し、グローバル展開を進める、ムーンアップ・テクノロジー

ムーンアップ・テクノロジーは、タイペイエクスチェンジ (Taipei Exchange、TPEx) のスタートアップおよびアクセラレーション企業向けゴー・インキュベーション・ボード (Go Incubation Board) (GISA / 上場前) のコンサルティングプロセスを開始し、資本市場への歩みにおける重要な節目を迎えた。 同社は、欧州のスマートホーム技術と、台湾の現地R&Dの強みと現場でのシステム統合能力を統合し、国際レベルの基準と現地のアプリケーションの利点を組み合わせたインテリジェントなビルディングソリューションを生み出すことに注力している。

CEOのアーロン・シュウ (Aaron Hsu) は次のように述べている。

「台湾には、成熟したインテリジェントビルディング市場と優れたエンジニアリング能力があります。 ムーンアップ・テクノロジーの使命は、台湾の実装とシステム統合における効率性と、シェリーのグローバルな技術基準を融合させ、真に国際的なスマートビルディングブランドを構築することです。」

写真: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3979978c-5e44-42ea-bd40-7d9e95dd50d1