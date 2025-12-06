Moonup Technology Bekerjasama dengan Peneraju Rumah Pintar Eropah, Shelly, untuk Mempersembahkan Ekosistem Bangunan Pintar Menyeluruh di Pameran Bangunan Taipei 2025

TAIPEI, Taiwan, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moonup Technology Co., Ltd., rakan operasi Taiwan bagi peneraju rumah pintar Eropah, Shelly (Shelly Group), mengumumkan penyertaan utamanya dalam 2025 Taipei Building Show yang akan berlangsung dari 11 hingga 14 Disember di Nangang Exhibition Center. Syarikat tersebut akan mempersembahkan ekosistem lengkap bangunan pintar dan rumah pintar Shelly dengan tema utama “Pengubahsuaian Minimum, Kepintaran Maksimum”, yang menampilkan bagaimana bangunan dapat mencapai naik taraf pintar yang fleksibel dengan kerja pembinaan yang minimum serta kos transformasi yang jauh lebih rendah.

Pameran tahun ini turut selaras dengan visi global Shelly Group 2025:

“Untuk membangunkan penyelesaian pintar paling bernilai yang memudahkan kehidupan dan membantu orang ramai menggunakan tenaga dengan lebih cekap.”

Ketua Pegawai Eksekutif, Aaron Hsu, menyatakan:

“Misi Shelly adalah untuk membawa kepintaran baharu kepada peralatan sedia ada, manakala peranan Moonup adalah untuk merealisasikannya di Taiwan.”

Shelly: Piawaian Global dalam Teknologi Bangunan Pintar

Shelly Group diiktiraf di peringkat global kerana seni bina rumah pintar yang inovatif, terbuka dan berketepatan tinggi. Menerusi ekosistem Shelly Cloud yang mengintegrasikan modul perkakasan, perkhidmatan awan, pemantauan tenaga serta sambungan API terbuka, Shelly telah menjadi salah satu piawaian teknologi paling berpengaruh dalam pembangunan bangunan pintar.

Menurut data rasmi (sehingga S3 2025):

Digunakan di lebih 100 negara di seluruh dunia

Lebih daripada 2.5 juta pengguna Shelly Cloud

Lebih 28.8 juta peranti dipasang secara global

Tersenarai awam Jerman dan Bulgaria

Dipercayai oleh pasukan jurutera profesional serta pengguna kerana pemasangan yang tidak mengganggu, keserasian merentas jenama dan pengurusan tenaga berketepatan tinggi





Pertumbuhan pesat dan inovasi ekosistem Shelly telah mendorongnya ke dalam kelompok syarikat teknologi kelas unicorn, sekali gus mencapai penilaian melebihi USD 1 bilion.

Moonup Technology Melangkah Ke Pasaran Modal dan Pengembangan Global

Moonup Technology telah memulakan proses kaunseling untuk Taipei Exchange (TPEx) Go Incubation Board for Startup and Acceleration Firms (GISA / Pre-IPO), menandakan pencapaian penting dalam laluan menuju pasaran modal. Syarikat ini komited untuk mengintegrasikan teknologi rumah pintar Eropah dengan kekuatan R&D tempatan Taiwan serta keupayaan integrasi sistem di lokasi—mewujudkan penyelesaian bangunan pintar yang menggabungkan piawaian bertaraf antarabangsa dengan kelebihan aplikasi setempat.

Ketua Pegawai Eksekutif, Aaron Hsu, menyatakan:

“Taiwan mempunyai pasaran bangunan pintar yang matang dan keupayaan kejuruteraan yang luar biasa. Misi Moonup Technology adalah untuk menggabungkan kecekapan Taiwan dalam pelaksanaan dan integrasi sistem dengan piawaian teknikal global Shelly, sekali gus membina jenama bangunan pintar antarabangsa yang sebenar.”

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3979978c-5e44-42ea-bd40-7d9e95dd50d1