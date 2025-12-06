A Moonup Technology firma parceria com a Shelly, líder europeia em casas inteligentes, para apresentar um ecossistema completo de edifícios inteligentes na Taipei Building Show de 2025

TAIPEI, Taiwan, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Moonup Technology Co., Ltd., parceira de operações em Taiwan da Shelly (Shelly Group), líder europeia em casas inteligentes, anunciou sua participação de destaque na Taipei Building Show 2025, que será realizada de 11 a 14 de dezembro no Nangang Exhibition Center. A empresa apresentará o ecossistema completo de edifícios e casas inteligentes da Shelly sob o tema central "Renovação Mínima, Inteligência Máxima", demonstrando como os edifícios podem alcançar atualizações inteligentes de alta flexibilidade com obras mínimas e custos de transformação significativamente menores.

A mostra deste ano reflete a visão global da Shelly Group para 2025:

“Desenvolver as soluções inteligentes mais valiosas que simplifiquem a vida e ajudem as pessoas a usar a energia de forma mais eficiente.”

O CEO Aaron Hsu declarou:

“A missão da Shelly é trazer novas informações para os equipamentos existentes, e o papel da Moonup é tornar isso realmente possível em Taiwan.”

Shelly: Um padrão global em tecnologia para edifícios inteligentes

A Shelly Group é reconhecido mundialmente por sua arquitetura inovadora, aberta e altamente precisa para casas inteligentes. Através do ecossistema Shelly Cloud, que integra módulos de hardware, serviços em nuvem, monitoramento de energia e conectividade de API aberta, a Shelly se tornou um dos padrões tecnológicos mais influentes para a inteligência predial.

De acordo com dados oficiais (até o 3° trimestre de 2025):

Implantado em mais de 100 países em todo o mundo

Mais de 2,5 milhões de usuários da Shelly Cloud

Mais de 28,8 milhões de dispositivos instalados globalmente

Empresa de capital aberto listada na Alemanha e na Bulgária

Reconhecido tanto por equipes de engenharia quanto por consumidores devido à sua instalação não intrusiva, compatibilidade com diversas marcas e gerenciamento de energia de alta precisão





O rápido crescimento e a inovação do ecossistema da Shelly a impulsionaram para o patamar de empresas de tecnologia unicórnio, com uma avaliação superior a US$ 1 bilhão.

A Moonup Technology avança rumo aos mercados de capitais e à expansão global

A Moonup Technology iniciou o processo de consultoria para o programa Go Incubation Board da Bolsa de Valores de Taipei (TPEx) para Startups e Empresas em Aceleração (GISA/Pré-IPO), marcando um importante passo em sua trajetória rumo ao mercado de capitais. A empresa está comprometida em integrar tecnologias europeias para casas inteligentes com a expertise local em P&D e a capacidade de integração de sistemas no local, criando soluções inteligentes para edifícios que combinam padrões internacionais com vantagens de aplicação localizadas.

O CEO Aaron Hsu declarou:

“Taiwan possui um mercado maduro de edifícios inteligentes e capacidades de engenharia excepcionais. A missão da Moonup Technology é unir a eficiência de Taiwan em implementação e integração de sistemas com os padrões técnicos globais da Shelly e construir uma marca de edifícios inteligentes verdadeiramente internacional.”

Foto: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3979978c-5e44-42ea-bd40-7d9e95dd50d1