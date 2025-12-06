Moonup Technology 携手欧洲智能家居领军者 Shelly，将于 2025 年台北国际建筑建材暨产品展 (2025 Taipei Building Show) 展示完整智能建筑生态系统

台湾台北, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧洲智能家居领军者 Shelly (Shelly Group) 的台湾运营合作伙伴 Moonup Technology Co., Ltd. 宣布，将于 12 月 11 日至 14 日在南港展览馆重点参展 2025 台北国际建筑建材暨产品展。 该公司将以“最小改造，最大智能”(Minimal Renovation, Maximum Intelligence) 为核心主题，全面展示 Shelly 完整的智能建筑与智能家居生态系统，演示建筑如何以最小的施工量和显著降低的改造成本，实现高灵活性的智能升级。

本次展示呼应了 Shelly Group 2025 年的全球愿景：

“开发最具价值的智能解决方案，以简化生活并帮助人们更高效地使用能源。”

首席执行官 Aaron Hsu 表示：

“Shelly 的使命是为现有设备注入新的智能能力，而 Moonup 的角色则是推动这一目标在台湾真正落地。”

Shelly：智能建筑技术的全球标准

Shelly Group 以其创新、开放且高精度的智能家居架构而享誉全球。 依托集硬件模块、云服务、能源监测与开放 API 连接于一体的 Shelly Cloud 生态系统，Shelly 已成为最具影响力的建筑智能化技术标准之一。

官方数据显示 (截至 2025 年第三季度)：

已部署至全球逾 100 个国家和地区

Shelly Cloud 用户超过 250 万

全球已安装超过 2,880 万台设备

在德国和保加利亚公开上市

凭借其免侵入式安装、跨品牌兼容性及高精度能源管理，深受专业工程团队与消费者的信赖





Shelly 的快速增长与生态系统创新使其跻身独角兽科技公司之列，估值超过 10 亿美元。

Moonup Technology 正迈向资本市场并推进全球拓展

Moonup Technology 已启动台北交易所 (TPEx) 创柜板 (GISA / Pre-IPO) 的辅导程序，这标志着其在迈向资本市场的道路上达成了重要里程碑。 该公司致力于将欧洲智能家居技术与台湾本地研发优势及现场系统集成能力相结合，打造兼具国际级标准与本地化应用优势的智能建筑解决方案。

首席执行官 Aaron Hsu 表示：

“台湾拥有成熟的智能建筑市场与卓越的工程技术能力。 Moonup Technology 的使命是汇聚台湾高效的实施与系统集成能力，结合 Shelly 的全球技术标准，打造一个真正国际化的智能建筑品牌。”

照片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3979978c-5e44-42ea-bd40-7d9e95dd50d1