Moonup Technology 與歐洲智能家居領導企業 Shelly 合作，將於 2025 年台北國際建築建材暨產品展完整呈現智能建築生態系統

台灣台北, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歐洲智能家居領導企業 Shelly (Shelly Group) 的台灣營運夥伴 Moonup Technology Co., Ltd. 宣佈，將隆重參與 2025 年 12 月 11 日至 14 日在南港展覽館舉行的台北國際建築建材暨產品展。 該公司將以「極小改動，極大智能」(Minimal Renovation, Maximum Intelligence) 為核心主題，展示 Shelly 完整的智能建築與智能家居生態系統，表現出建築物如何以最少工程實現最靈活多變的智能升級，並顯著降低改造成本。

今年展覽呼應 Shelly Group 的 2025 年全球願景：

「開發最具價值的智能解決方案，簡化生活，助人更高效地運用能源。」

行政總裁 Aaron Hsu 說：

「Shelly 的使命是為現有設備注入新智能，而 Moonup 的角色就是確保這在台灣得以實現。」

Shelly：智能建築技術的全球標準

Shelly Group 以其創新開放、極度精準的智能家居架構享譽全球。 透過整合硬件模組、雲端服務、能源監測及開放 API 連接的 Shelly Cloud 生態系統，Shelly 已成為建築智能領域極具影響力的技術標準。

根據官方數據（截至 2025 年第三季）：

在全球超過 100 個國家部署

Shelly Cloud 用戶超過 250 萬

全球安裝設備逾 2,880 萬台

在德國及保加利亞公開上市

憑藉非侵入式安裝、跨品牌兼容功能及超精準能源管理，深受專業工程團隊及消費者信賴





Shelly 的飛速發展及生態系統創新，已推動其晉身獨角獸級科技公司，估值超過 10 億美元。

Moonup Technology 邁向資本市場及全球擴張

Moonup Technology 已啟動台北交易所 (TPEx) 創櫃板 (GISA / 首次公開募股 (IPO) 前) 輔導程序，標誌著其邁向資本市場的重大里程碑。 該公司致力結合歐洲智能家居技術與台灣本地研發 (R&D) 實力及現場系統整合能力，創造出融合國際級標準與本地化應用優勢的智能建築解決方案。

行政總裁 Aaron Hsu 說：

「台灣具備成熟的智能建築市場及卓越的工程實力。 Moonup Technology 的使命是糅合台灣在落實執行與系統整合方面的效率，配合 Shelly 的全球技術標準，建立一個真正國際級的智能建築品牌。」

