Moonup Technology 與歐洲智能家居領導企業 Shelly 合作，將於 2025 年台北國際建築建材暨產品展完整呈現智能建築生態系統

台灣台北, Dec. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歐洲智能家居領導企業 Shelly (Shelly Group) 的台灣營運夥伴 Moonup Technology Co., Ltd. 宣佈，將隆重參與 2025 年 12 月 11 日至 14 日在南港展覽館舉行的台北國際建築建材暨產品展。 該公司將以「極小改動，極大智能」(Minimal Renovation, Maximum Intelligence) 為核心主題，展示 Shelly 完整的智能建築與智能家居生態系統，表現出建築物如何以最少工程實現最靈活多變的智能升級，並顯著降低改造成本。
今年展覽呼應 Shelly Group 的 2025 年全球願景：
「開發最具價值的智能解決方案，簡化生活，助人更高效地運用能源。」
行政總裁 Aaron Hsu 說：
「Shelly 的使命是為現有設備注入新智能，而 Moonup 的角色就是確保這在台灣得以實現。」
Shelly：智能建築技術的全球標準
Shelly Group 以其創新開放、極度精準的智能家居架構享譽全球。 透過整合硬件模組、雲端服務、能源監測及開放 API 連接的 Shelly Cloud 生態系統，Shelly 已成為建築智能領域極具影響力的技術標準。
根據官方數據（截至 2025 年第三季）：
- 在全球超過 100 個國家部署
- Shelly Cloud 用戶超過 250 萬
- 全球安裝設備逾 2,880 萬台
- 在德國及保加利亞公開上市
- 憑藉非侵入式安裝、跨品牌兼容功能及超精準能源管理，深受專業工程團隊及消費者信賴
Shelly 的飛速發展及生態系統創新，已推動其晉身獨角獸級科技公司，估值超過 10 億美元。
Moonup Technology 邁向資本市場及全球擴張
Moonup Technology 已啟動台北交易所 (TPEx) 創櫃板 (GISA / 首次公開募股 (IPO) 前) 輔導程序，標誌著其邁向資本市場的重大里程碑。 該公司致力結合歐洲智能家居技術與台灣本地研發 (R&D) 實力及現場系統整合能力，創造出融合國際級標準與本地化應用優勢的智能建築解決方案。
行政總裁 Aaron Hsu 說：
「台灣具備成熟的智能建築市場及卓越的工程實力。 Moonup Technology 的使命是糅合台灣在落實執行與系統整合方面的效率，配合 Shelly 的全球技術標準，建立一個真正國際級的智能建築品牌。」
