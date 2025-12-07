Les forages recoupent une large zone minéralisée dans un nouveau secteur bien en dehors des ressources

Projet de cuivre-or Chibougamau, Canada

FAITS SAILLANTS :

Les travaux de forage en cours à Cedar Bay visant à accroître les ressources ont recoupé une large zone minéralisée qui semble être une nouvelle zone parallèle : 28,9 m à 2,5 g/t ÉqAu (1,0 g/t Au, 1,0 % Cu et 12,0 g/t Ag) (CDR-25-16)

Ce résultat souligne le fort potentiel de croissance de la base de ressources dans le très riche district de Chibougamau, qui a produit 945 000 t de cuivre et 3,5 M d'onces d'or 1 .

Les forages de suivi devraient débuter la semaine prochaine afin de tester l'étendue de cette nouvelle zone minéralisée.

Les forages menés par Cygnus ciblent actuellement la continuation en profondeur des ressources minérales à haute teneur prédominantes en or à Cedar Bay, qui s'élèvent à 0,3 Mt à 8,1 g/t ÉqAu pour 67 000 onces ÉqAu (indiquées) et 0,8 Mt à 7,8 g/t ÉqAu pour 205 000 onces ÉqAu (présumées) 2 .

Le premier résultat de la nouvelle campagne de forage à Cedar Bay était de 10,6 m à 4,1 g/t ÉqAu (3,6 g/t Au, 0,3 % Cu et 2,8 g/t Ag) dans CDR-25-11W1 3 , avec les récents résultats de forage de suivi : 2,7 m à 5,7 g/t ÉqAu (3,2 g/t Au, 1,8 % Cu et 10,6 g/t Ag) (CDR-25-12W2) 1,3 m à 9,3 g/t ÉqAu (2,6 g/t Au, 4,8 % Cu et 13,9 g/t Ag) (CDR-25-15)



Cygnus a récemment démontré une croissance significative au projet Chibougamau en augmentant les ressources globales de 29 %. L’estimation des ressources minérales (« ERM ») actuelle totalise 6,4 Mt à 3,0 % ÉqCu pour 193 000 t ÉqCu (M+I) et 8,5 Mt à 3,5 % ÉqCu pour 295 000 t ÉqCu (présumées) 2 .

Cygnus continue d'identifier des cibles de forage grâce à l'examen continu des données historiques et des journaux de forage à l'aide de sa solution d’IA innovante et personnalisée.



David Southam, président exécutif de Cygnus, a déclaré : « Cette large intersection a des implications importantes pour notre stratégie visant à poursuivre la croissance de notre base de ressources à Chibougamau.



« Recouper 28,9 m à 2,5 g/t ÉqAu à seulement 200 m de la surface représente un excellent résultat dans n’importe quelles circonstances. Mais cette intersection se situe bien en dehors des ressources et souligne le potentiel d'une nouvelle zone minéralisée parallèle.



« Nous continuerons à faire tourner les foreuses, tout en poursuivant la croissance des ressources et en faisant progresser Chibougamau vers le développement en avançant les études économiques. »

Les travaux se poursuivent afin d'intégrer l’ERM actuelle dans une étude économique actualisée qui tiendra également compte de la hausse des prix des métaux.

Chibougamau représente une opportunité de développement de premier ordre pour le cuivre et l'or à court terme, avec des infrastructures déjà en place, dont une usine de traitement de 900 000 tpa, une autoroute goudronnée, un aéroport, des infrastructures ferroviaires régionales et une centrale hydroélectrique de 25 kV vers le site de traitement.

TORONTO et PERTH, Australie, 07 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la découverte d'une nouvelle zone minéralisée potentielle à l'extérieur de l'ERM dans le cadre de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec.

Les forages en cours ciblant le prolongement en aval du gisement Cedar Bay ont recoupé une large zone de forte minéralisation à seulement 200 mètres de la surface, qui a donné les résultats suivants :

28,9 m à 2,5 g/t ÉqAu (1,0 g/t Au, 1,0 % Cu et 12,0 g/t Ag) (CDR-25-16)

Cette nouvelle zone minéralisée se trouve entre les mines historiques de Cedar Bay et Copper Cliff, dans une région peu explorée, et pourrait représenter un filon parallèle sous-exploré. Ce résultat encourageant souligne le fort potentiel du riche district de Chibougamau, qui affiche un bilan de production remarquable de 945 000 tonnes de cuivre et 3,5 millions d'onces d'or1. Des forages de suivi devraient débuter dans les prochaines semaines afin de tester l'étendue de la minéralisation.

Les récents forages ont ciblé la continuation en profondeur du gisement Cedar Bay, dans le but de faire croître l'ERM et de faire de Cedar Bay un pilier clé du développement potentiel du projet Chibougamau. Les ressources minérales actuelles de Cedar Bay sont principalement composées d'or et contiennent 67 000 onces à 8,1 g/t ÉqAu (indiquées) et 205 000 onces à 7,8 g/t ÉqAu (présumées)2. Les intersections de forage déjà incluses dans les ressources minérales de Cedar Bay mettent en évidence la teneur significative et le fort potentiel de Cedar Bay. Celles-ci comprennent4 :

15,5 m à 11,0 g/t ÉqAu (8,6 g/t Au, 1,7 % Cu et 12,3 g/t Ag) (CB-27-6A)

(CB-27-6A) 4,3 m à 19,7 g/t ÉqAu (16,3 g/t Au, 2,4 % Cu et 13,3 g/t Ag) (CB-27-3)

(CB-27-3) 4,1 m à 13,9 g/t ÉqAu (12,2 g/t Au, 1,2 % Cu et 10,0 g/t Ag) (CDR-18-02W2)

(CDR-18-02W2) 3,7 m à 20,2 g/t ÉqAu (14,0 g/t Au, 4,4 % Cu et 21,6 g/t Ag) (CB-27-9)

Le premier sondage de Cygnus ciblant les extensions de cette ressource minérale a recoupé une large zone minéralisée riche en or titrant3 :

10,6 m à 4,1 g/t ÉqAu (3,6 g/t Au, 0,3 % Cu et 2,8 g/t Ag) (CDR-25-11W1) Incluant 2,9 m à 6,7 g/t ÉqAu (6,2 g/t Au, 0,3 % Cu et 6,3 g/t Ag)

(CDR-25-11W1)

Les forages de suivi subséquents continuent de délimiter une minéralisation riche en or et en cuivre, avec des résultats récents de :

2,7 m à 5,7 g/t ÉqAu (3,2 g/t Au, 1,8 % Cu et 10,6 g/t Ag) (CDR-25-12W2)

(CDR-25-12W2) 1,3 m à 9,3 g/t ÉqAu (2,6 g/t Au, 4,8 % Cu et 13,9 g/t Ag) (CDR-25-15)

Ces résultats, auxquels s'ajoute une nouvelle zone minéralisée potentielle, soulignent le potentiel de croissance continue des ressources à Cedar Bay. Les forages sont en cours à Cedar Bay et se poursuivront jusqu'à la fin de l'année.

Cygnus poursuit sa stratégie d'exploration axée sur la croissance et la conversion des ressources, afin de faire avancer le projet Chibougamau vers le développement et de dégager un rendement maximal pour les actionnaires. En arrière-plan, l'équipe continue de traiter les données historiques et de générer des cibles de forage supplémentaires autour de la minéralisation connue à haute teneur en cuivre et en or. Il s'agit d'une approche à faible risque qui joue un rôle déterminant dans la mise en valeur de ce district historique prolifique.

La région de Chibougamau est dotée d'infrastructures bien établies, ce qui confère au projet une longueur d'avance considérable en tant qu'opportunité de développement pour le cuivre et l'or. Ces infrastructures comprennent une usine de traitement d'une capacité de 900 000 tpa, une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et une centrale hydroélectrique de 25 kV alimentant le site de traitement. De plus, l'usine de traitement de Chibougamau est la seule usine de traitement de métaux de base dans un rayon de 250 km qui comprend plusieurs autres projets avancés de cuivre et d'or.

Figure 1 : Nouvelle zone minéralisée potentielle, titrant 28,9 m à 2,5 g/t ÉqAu entre Cedar Bay4 et Copper Cliff.

Tous les filons restent ouverts.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam Ernest Mast Médias : Président exécutif Président et directeur général Paul Armstrong T : +61 8 6118 1627 T : +1 647 921 0501 Read Corporate C : info@cygnusmetals.com C : info@cygnusmetals.com T : +61 8 9388 1474

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG, OTCQB: CYGGF) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir certains énoncés prospectifs et des projections concernant les estimations, les ressources et les réserves; les profils de production et de coûts d'exploitation prévus; les besoins en capitaux prévus; et les stratégies planifiées et les objectifs de l'entreprise. Ces énoncés prospectifs/projections sont des estimations à des fins de discussion uniquement et ne doivent pas être considérés comme fiables. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de Cygnus. Cygnus ne fait aucune représentation et ne fournit aucune garantie concernant l'exactitude des projections et décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs/projections sur la base de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où les lois en vigueur l'exigent. Bien que les informations contenues dans ce communiqué aient été préparées de bonne foi, ni Cygnus ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, agents, employés ou conseillers ne font de représentations ou ne donnent de garanties, expresses ou implicites, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations, des opinions et des conclusions contenues dans ce communiqué. En conséquence, dans toute la mesure permise par la loi, ni Cygnus, ni ses administrateurs, employés ou agents, ni ses conseillers, ni aucune autre personne n'accepte de responsabilité directe ou indirecte, expresse ou limitée, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre, en ce qui concerne l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou des opinions contenues dans le présent communiqué, ou pour toute erreur, omission ou inexactitude, ou pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, résultant de l'utilisation du présent communiqué.

Notes de fin de document

Les statistiques historiques de production pour la région de Chibougamau sont enregistrées dans Leclerc. F, Harris. L. B, Bedard. J. H, Van Breeman. O and Goulet. N. 2012, Structural and Stratigraphic Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, Northeastern Abitibi, Canada. Society of Economic Geologists, Inc. Economic Geology, v. 107, pp. 963-989. Se reporter à l'annonce de Cygnus sur l'ASX datée du 17 septembre 2025 et au rapport technique subséquent daté du 31 octobre 2025 intitulé « NI 43-101 Technical Report Chibougamau Hub and Spoke Complex, Québec, Canada », préparé conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») et au Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code (2012 Edition). Se reporter à l'annonce de Cygnus sur l'ASX datée du 30 octobre 2025. Se reporter à l'annonce de Cygnus sur l'ASX datée du 25 mars 2025.

Personnes qualifiées et déclarations de conformité

Les informations scientifiques et techniques contenues dans la présente annonce ont été révisées et approuvées par M. Louis Beaupré, directeur de l’exploration au Québec de Cygnus, une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Les résultats d'exploration divulgués dans le présent communiqué sont également basés sur des informations et des documents justificatifs compilés par M. Beaupré et représentent fidèlement ces informations et documents. M. Beaupré détient des options et des droits liés à la performance dans Cygnus. M. Beaupré est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (P. Eng.), une organisation professionnelle d'outre-mer enregistrée telle que définie dans les règles de cotation de l'ASX, et possède suffisamment d'expérience pertinente pour le style de minéralisation et le type de gisements considérés, ainsi que pour l'activité entreprise pour être qualifié en tant que personne compétente telle que définie dans l'édition 2012 du « Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ». M. Beaupré consent à l'inclusion dans le présent communiqué des questions fondées sur les informations sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.

Les informations contenues dans le présent communiqué qui se rapportent à l'estimation des ressources minérales du projet Chibougamau, rapportées conformément au Code JORC 2012 et au Règlement 43-101, ont été publiées par Cygnus dans un communiqué intitulé « Mise à jour importante sur les ressources » publié sur l'ASX le 17 septembre 2025. Les détails de l'estimation des ressources minérales sont inclus dans l'annexe B. Les informations contenues dans la présente annonce qui se rapportent aux résultats d'exploration précédemment publiés sur les projets de la Société ont été précédemment publiées par Cygnus dans des annonces de l'ASX, comme indiqué dans le texte et les notes de fin de document.

Les teneurs individuelles des métaux compris dans les calculs des équivalents en métal pour l'estimation des ressources minérales, ainsi que les hypothèses de prix, les taux de récupération métallurgique et les calculs des équivalents en métal eux-mêmes, figurent à l'annexe B du présent communiqué. Les teneurs individuelles des métaux compris dans le calcul des équivalents en métal pour les résultats d'exploration figurent dans les annonces initiales au marché. Les équivalents en métal pour les résultats d'exploration du présent communiqué ont été calculés à un prix du cuivre de 9 370 $US/tonne, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, avec des équivalents cuivre calculés selon la formule ÉqCu(%) = Cu(%) + (Au(g/t) x 0,73681) + (Ag(g/t) x 0,00921) et des équivalents or calculés selon la formule ÉqAu(g/t) = Au(g/t) + (Cu(%) x 1,35719)+(Ag(g/t) x 0,0125). Des facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués aux calculs des équivalents cuivre pour les résultats d’exploration, la récupération métallurgique du cuivre étant estimée à 95 % et celle de l’or à 85 %, sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et des résultats métallurgiques contenus dans le communiqué de Cygnus daté du 28 janvier 2025. La Société est d'avis que tous les éléments des calculs d'équivalents cuivre et or ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.

Cygnus n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée susceptible d'avoir une incidence significative sur les informations contenues dans ces annonces et, dans le cas des estimations des ressources minérales, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations figurant dans l'annonce publique pertinente continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport aux annonces publiques initiales.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

ANNEXE A – Intersections significatives provenant des forages d’exploration

Coordonnées fournies en UTM NAD83 (zone 18). Les longueurs d'intersection peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres en raison des arrondissements effectués pour obtenir la précision appropriée. À Cedar Bay, des intersections significatives de plus de 2 g/t ÉqAu ont été rapportées sur des largeurs supérieures à 1 m. L'épaisseur vraie est estimée entre 50 et 90 % de l'épaisseur en fond de trou.

Sondage X Y Z Prof.

(m) Azi. Pen. De

(m) À

(m) Inter.

(m) Au

(g/t) Cu

(%) Ag

(g/t) ÉqAu

(g/t) CDR-25-11W1 549084 5526803 380 1203 63 -48 835,6 837,9 2,3 2,3 0,9 7,7 3,6 CDR-25-12W2 549370 5526835 378 972 46 -52 799,3 802,0 2,7 3,2 1,8 10,6 5,7 & 853,6 856,0 2,4 2,5 0,9 12,1 3,9 CDR-25-13A 549822 5527654 382 782 212 -51 Aucune intersection significative CDR-25-14W1 550017 5527712 377 918 228 -38 828,0 829,9 1,9 4,5 0,7 6,3 5,4 CDR-25-15 549153 5526957 380 1063 78 -52 949,8 951,0 1,3 2,6 4,8 13,9 9,3 CDR-25-16 550017 5527712 377 1057 224 -49 246,9 275,7 28,9 1,0 1,0 12,0 2,5 & 967,1 968,5 1,4 1,7 0,6 5,7 2,6 CDR-25-18 549355 5527135 380 450 59 -49 381,1 383,1 1,9 1,4 0,4 4,7 2,0



ANNEXE B – Estimation des ressources minérales du projet Chibougamau au 17 septembre 2025

Projet

Cu Classification TC

ÉqCu Tonnage Teneur moyenne Contenu en métal Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu % Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz Corner

Bay Indiquées 1,2 4,9 2,5 0,3 8,4 2,8 4,1 124 43 1 316 137 638 Présumées 5,4 2,7 0,2 8,9 3,0 4,3 146 41 1 543 159 744 Devlin Mesurées 1,5 0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19 Indiquées 0,6 2,0 0,2 0,2 2,1 3,4 13 4 5 13 69 M+I 0,8 2,1 0,2 0,3 2,3 3,6 16 5 7 17 88 Présumées 0,3 2,0 0,2 0,3 2,1 3,4 7 2 3 7 36 Joe

Mann Présumées 2,0 0,7 0,2 6,0 - 4,6 6,3 2 143 - 34 151 Cedar

Bay Indiquées 1,8 0,3 1,6 6,0 9,9 6,4 8,1 4 50 82 16 67 Présumées 0,8 2,0 5,1 11,8 6,1 7,8 17 134 309 50 205 Golden

Eye Indiquées 0,5 1,0 4,3 9,9 4,4 5,6 5 69 161 22 91 Présumées 1,2 0,9 3,4 7,9 3,6 4,6 11 134 313 45 182 Projet Classification

Tonnage Teneur moyenne Contenu en métal Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Cu Au Ag ÉqCu ÉqAu Mt % g/t g/t % g/t kt koz koz kt koz En

étoile Mesurées 0,1 2,7 0,3 0,5 2,9 4,7 4 1 2 4 19 Indiquées 6,3 2,3 0,8 7,8 3,0 4,3 146 166 1 563 189 865 M+I 6,4 2,3 0,8 7,6 3,0 4,3 149 167 1 565 193 884 Présumées 8,5 2,1 1,7 7,9 3,5 4,8 182 454 2 168 295 1 318



Notes:

L'estimation des ressources minérales de Cygnus pour le projet de cuivre-or Chibougamau, qui comprend les gisements Corner Bay, Devlin, Joe Mann, Cedar Bay et Golden Eye, est présentée conformément au Code JORC et aux définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM ») (2014) prévues par le Règlement 43-101. Les ressources minérales sont estimées en utilisant un prix du cuivre à long terme de 9 370 $US/t, un prix de l'or de 2 400 $US/once et un prix de l'argent de 30 $US/once, ainsi qu'un taux de change $US/$CA de 1:1,35. Les ressources minérales sont estimées à une teneur de coupure de 1,2 % ÉqCu pour Corner Bay et de 1,5 % ÉqCu pour Devlin. Une teneur de coupure de 1,8 g/t ÉqAu a été utilisée pour Cedar Bay et Golden Eye, et de 2,0 g/t ÉqAu pour Joe Mann. La densité apparente à Corner Bay varie entre 2,85 tonnes par mètre cube (t/m3) et 3,02 t/m3 pour les domaines d'estimation et 2,0 t/m3 pour le stérile. À Devlin, la densité apparente varie de 2,85 t/m3 à 2,90 t/m3. Cedar Bay, Golden Eye et Joe Mann utilisent une densité apparente de 2,90 t/m³ pour les domaines d'estimation. Les taux de récupération métallurgique présumés sont les suivants : Corner Bay : 93 % pour le cuivre, 78 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Devlin : 96 % pour le cuivre, 73 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Joe Mann : 95 % pour le cuivre, 84 % pour l'or et 80 % pour l'argent; Cedar Bay et Golden Eye : 91 % pour le cuivre, 87 % pour l'or et 80 % pour l'argent. Les hypothèses utilisées pour les calculs de l'ÉqCu et de l'ÉqAu (présentées ci-dessous) sont les suivantes : les teneurs individuelles des métaux sont indiquées dans le tableau. Prix des matières premières utilisés : prix du cuivre de 9 370 $US/t, prix de l'or de 2 400 $US/once et prix de l'argent de 30 $US/once. Facteurs de récupération métallurgique présumés : indiqués ci-dessus. La Société estime que tous les éléments pris en compte dans les calculs d'équivalents en métal ont un potentiel raisonnable d'être récupérés et vendus. Les calculs en ÉqCu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Cu (%) + 0,68919 * teneur en Au (g/t) + 0,00884 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Cu (%) + 0,62517 * teneur en Au (g/t) + 0,00862 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Cu (%) + 0,72774 * teneur en Au (g/t); et (D) Golden Eye et Cedar Bay = teneur en Cu (%) + 0,78730 * teneur en Au (g/t) + 0,00905 * teneur en Ag (g/t). Les calculs en ÉqAu sont les suivants : (A) Corner Bay = teneur en Au (g/t) + 1,45097 * teneur en Cu (%) + 0,01282 * teneur en Ag (g/t); (B) Devlin = teneur en Au (g/t) + 1,59957 * teneur en Cu (%) + 0,01379 * teneur en Ag (g/t); (C) Joe Mann = teneur en Au (g/t) + 1,37411 * teneur en Cu (%); et (D) Cedar Bay et Golden Eye = teneur en Au (g/t) + 1,27016 * teneur en Cu (%) + 0,01149 * teneur en Ag (g/t). Les modèles filaires ont été construits en utilisant une épaisseur minimale approximative de 2 m à Corner Bay, 1,8 m à Devlin, 1,2 m à Joe Mann et 1,5 m à Cedar Bay et Golden Eye. Les ressources minérales sont limitées par les formes souterraines rapportées. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas démontré leur viabilité économique. Les montants totaux peuvent varier en raison des arrondissements.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4db6376-c68c-48e2-8f61-a0f0fc55432f/fr

Un document PDF accompagnant ce communiqué est disponible au : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a73c0b5c-7a27-4a67-b50a-f73bd241e00b