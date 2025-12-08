Miltenyi Biomedicine stellt die Primäranalyse der zulassungsrelevanten DALY-2-EU-Studie zur Zweitlinientherapie des rezidivierten/refraktären großzelligen B-Zell-Lymphoms auf der 67. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vor

Die Ergebnisse der DALY 2-EU-Studie zeigen, dass Zamtocabtagen Autoleucel (Zamto-cel) bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem großzelligem B-Zell-Lymphom (r/r LBCL) eine klinisch bedeutsame Überlegenheit gegenüber der Chemoimmuntherapie aufweist 1

Zamto-cel wurde von der Mehrheit der Patienten gut vertragen. Die DALY 2-EU-Studie umfasste eine Hochrisikopopulation, die durch ein höheres Alter und klinisch ungünstige Krankheitsmerkmale gekennzeichnet war

Eine Herstellungsdauer von 12 Tagen führte zu einer Vene-zu-Vene-Zeit von 14–16 Tagen und verringerte die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bridging-Therapie erforderlich war.





BERGISCH GLADBACH, Deutschland, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miltenyi Biomedicine hat heute die Ergebnisse der zulassungsrelevanten DALY 2-EU-Studie bekanntgegeben. In dieser Studie wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Zamtocabtagen Autoleucel (Zamto-cel) im Vergleich zur Standard-Chemoimmuntherapie (R-GemOx oder Pola-BR) als Zweitlinientherapie bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem großzelligem B-Zell-Lymphom (r/r LBCL) beurteilt, die aufgrund ihres Alters, von Komorbiditäten oder anderer medizinischer Gründe nicht für eine Transplantation infrage kamen.

Die Primäranalyse zeigte, dass Zamto-cel bei transplantationsungeeigneten Patienten mit hohem Risiko für eine rasche Krankheitsprogression eine signifikante und klinisch relevante Überlegenheit gegenüber der Chemoimmuntherapie (R-GemOx) aufwies.1 Diese Studienpopulation war durch ein höheres Alter und klinisch ungünstige Krankheitsmerkmale gekennzeichnet: Das mediane Alter betrug 74 Jahre, 57 % der Patienten hatten einen hohen International Prognostic Index (IPI ≥ 3) und 67 % befanden sich im Stadium III/IV der Erkrankung. Zamto-cel wurde in dieser überwiegend älteren Population mit hohem Risiko gut vertragen.1

Dr. Peter Borchmann, Hauptprüfer der DALY 2-EU-Studie und stellvertretender medizinischer Direktor der Abteilung für Hämatologie und Onkologie am Universitätsklinikum Köln, erklärte: „Zamto-cel zeigte bei transplantationsungeeigneten Patienten mit Hochrisikoerkrankung eine klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Überlegenheit gegenüber R-GemOx, indem es das ereignisfreie Überleben verbesserte und gleichzeitig ein günstiges Verträglichkeitsprofil aufwies. Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von Zamto-cel als wichtige neue Behandlungsoption für eine klinisch vulnerable Patientengruppe mit begrenzten therapeutischen Möglichkeiten.“

Dr. Toon Overstijns, Chief Executive Officer von Miltenyi Biomedicine, fügte hinzu: „Die Ergebnisse der DALY 2-EU-Studie sind ein wichtiger Meilenstein in unserem Engagement für die Weiterentwicklung von Zell- und Gentherapien. Zamto-cel, die erste Tandem-CD20-CD19-gerichtete-, nicht kryokonservierte CAR-T-Zelltherapie, zeigte einen bedeutenden klinischen Nutzen mit vielversprechender Wirksamkeit und Sicherheit. Damit sind wir der Bereitstellung dringend benötigter Behandlungsoptionen für Patienten mit Hochrisiko-Lymphomen einen Schritt näher.“

Zamto-cel ist die erste Tandem-CD20-CD19-gerichtete, nicht kryokonservierte chimäre Antigenrezeptor-T-Zelltherapie (CAR-T). Die Hauptmechanismen für ein Rezidiv nach Behandlungen mit CD19-gerichteten CAR-T-Zelltherapien sind die begrenzte Persistenz der CAR-T-Zellen, die Hemmung ihrer Funktion sowie die CD19-spezifische Antigenflucht. Um das Risiko eines Rezidivs aufgrund einer CD19-Antigenflucht zu minimieren, nutzt Zamto-cel ein duales Antigen-Targeting von CD20 und CD19. Zamto-cel hat eine Herstellungsdauer von 12 Tagen, was zu einer Vene-zu-Vene-Zeit von 14 bis 16 Tagen führt. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit verringert, dass eine Bridging-Therapie notwendig wird





Primäre Ergebnisse der DALY 2-EU-Studie1

Zum Zeitpunkt des Datenstichtags wurden die Patienten randomisiert und der Behandlung mit Zamto-cel (n = 82) oder der Behandlung mit R-GemOx/ Pola-BR (n = 86) zugewiesen. Die Studie erlaubte zudem ein Crossover: 29 Patienten erhielten Zamto-cel, nachdem sie nicht auf R-GemOx (n = 28) bzw. nicht auf Pola-BR (n = 1) angesprochen hatten

Wirksamkeitsergebnisse (bewertet durch das verblindete unabhängige Überprüfungsgremium, BIRC)

Das mediane ereignisfreie Überleben (EFS) betrug für Zamto-cel 6,2 Monate (95 % CI 3,8–13,8) im Vergleich zu 2,5 Monaten (95 %-KI 2,0–3,3) für R-GemOx (HR 0,39; 95 %-KI 0,27–0,58; p < 0,0001).

Das mediane progressionsfreie Überleben (PFS) war bei Zamto-cel mit 8,5 Monaten (95 % CI 3,8–16,8) signifikant länger als bei R-GemOx mit 3,3 Monaten (95 %-KI 2,0–3,8) (HR 0,43 [95 %-KI 0,28–0,65]; p < 0,0001).

In der Intent-to-treat-Population (ITT) betrug die Gesamtansprechrate (ORR) für Zamto-cel 72 % mit einer vollständigen Ansprechrate (CRR) von 54 % im Vergleich zu einer ORR von 45 % und einer CRR von 14 % für R-GemOx.





Sicherheitsergebnisse1

Zamto-cel wurde in dieser älteren Patientenpopulation mit hohem Risiko gut vertragen

Ein Zytokin-Freisetzungssyndrom (CRS) von Grad ≥ 3 wurde bei vier Patienten (5,3 %) beobachtet.

Ein Immuneffektorzell-assoziiertes Neurotoxizitätssyndrom (ICANS) von Grad 3 trat bei einem Patienten (1,3 %) auf.





Über DALY 2-EU2

DALY 2-EU (NCT04844866) ist eine zulassungsrelevante, randomisierte, multizentrische, offene Phase-II-Studie, die in zwölf Ländern innerhalb der EU durchgeführt wird. In der Studie wird die Sicherheit und Wirksamkeit von gentechnisch veränderten autologen T-Zellen untersucht, die einen gegen CD20 und CD19 gerichteten chimären Antigenrezeptor (Zamtocabtagen Autoleucel, Zamto-cel) exprimieren, im Vergleich zur Chemoimmuntherapie (CIT) (Rituximab, Gemcitabin undOxaliplatin [R-GemOx]) oder Polatuzumab Vedotin plus Bendamustin/Rituximab (Pola-BR) als Zweitlinientherapie bei primär rezidiviertem/refraktärem großzelligem B-Zell-Lymphom (r/r LBCL). Nach unserem Kenntnisstand ist dies die einzige randomisierte CAR-T-Studie, die bisher bei dieser Patientengruppe durchgeführt wurde.

Teilnehmen konnten Erwachsene mit r/r LBCL, die innerhalb von 24 Monaten nach Beginn ihrer Erstlinientherapie refraktär waren oder ein Rezidiv entwickelt hatten, mindestens eine Anthrazyklin- und eine Rituximab-haltige Therapie erhalten hatten und für eine Stammzelltransplantation nicht infrage kamen.

Die Teilnehmer wurden im Verhältnis 1:1 randomisiert und erhielten entweder Zamto-cel oder CIT (R-GemOx/Pola-BR). Zamto-cel wurde als einzelne, nicht kryokonservierte Infusion in einer Dosis von 2,5 x 10^6 CAR-transduzierten T-Zellen pro Kilogramm Körpergewicht nach Lymphodepletion mit Fludarabin und Cyclophosphamid verabreicht. Die Patienten, die in den Vergleichsarm randomisiert wurden, erhielten entweder R-GemOx oder Pola-BR.

Der primäre Endpunkt der Studie ist das ereignisfreie Überleben (EFS), das durch einen verblindeten, unabhängigen Überprüfungsausschuss (BIRC) bewertet wird und definiert ist als die Zeit von der Randomisierung bis zum objektiven Fortschreiten der Erkrankung, dem Nichterreichen eines partiellen (PR) oder kompletten Ansprechens (CR) in oder nach Woche 8, das zur Einleitung einer neuen Anti-Lymphom-Therapie führt, oder Tod jeglicher Ursache. Sekundäre Endpunkte umfassen das progressionsfreie Überleben (PFS), die beste Komplettansprechrate (CRR), die Dauer des kompletten Ansprechens (DOR) und das Gesamtüberleben (OS).

Diese Daten werden im Rahmen einer vorab geplanten EFS-Zwischenanalyse nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 17 Monaten veröffentlicht. Weitere Analysen mit längeren Nachbeobachtungszeiträumen sind geplant und werden auf zukünftigen Tagungen vorgestellt.

Die Ergebnisse der DALY-2-EU-Studie ergänzen frühere Veröffentlichungen zu Zamto-cel bei anderen Indikationen und Populationen, darunter:

DALY II USA (NCT04792489), eine multizentrische, offene, einarmige Phase-II-Studie mit Zamto-cel bei Patienten mit r/r DLBCL, die bereits mindestens zwei vorherige Therapielinien erhalten haben, darunter einen monoklonalen Anti-CD20-Antikörper und ein Anthrazyklin-haltiges Behandlungsschema, und bei denen eine messbare Erkrankung gemäß der Lugano-Klassifikation 2014 vorliegt. Die ORR in der auswertbaren Patientenpopulation (n = 59), bewertet durch ein unabhängiges Radiologie-Gremium, betrug 72,9 % (95 %-KI, 59,7–83,6) mit einer CRR von 49,2 % (95 %-KI, 35,9–62,5).

In der klinischen Studie DALY II USA wurde außerdem eine spezielle Kohorte für r/r Lymphome des Zentralnervensystems eröffnet. In dieser Kohorte von 16 Patienten zeigte sich eine Gesamtansprechrate von 80 % bzw. 100 % und eine vollständige Ansprechrate von 50 % bzw. 100 % in der PCNSL- (primäres ZNS-Lymphom) bzw. SCNSL-Gruppe (sekundäres ZNS-Lymphom).

Zamto-cel wird derzeit beim r/r Mantelzelllymphom (MCL) und bei der r/r Richter-Transformation (RT) untersucht





Über Zamtocabtagen Autoleucel (Zamto-cel)

Zamto-cel ist eine sich in der Erprobung befindende autologe chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zell-Therapie, die sowohl auf CD20 als auch auf CD19 abzielt. Sie wird in klinischen Studien zur Behandlung von rezidivierten oder refraktären B-Zell-Malignomen untersucht, darunter großzelliges B-Zell-Lymphom (LBCL), diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL), primäres und sekundäres Lymphom des Zentralnervensystems (ZNS), Mantelzell-Lymphom (MCL), Richter-Transformation (RT) und andere B-Zell-Neoplasien.

Zamto-cel wird unter Verwendung der proprietären Plattform von Miltenyi, einem geschlossenen, automatisierten System, hergestellt. Die Herstellungsdauer von 12 Tagen ermöglicht eine Vene-zu-Vene-Zeit von 14–16 Tagen, wodurch die Notwendigkeit einer Bridging-Therapie reduziert und der Zugang zu Zelltherapien für Hochrisikopatienten mit dringendem Therapiebedarf erleichtert wird. Da keine Kryokonservierung erforderlich ist, entfallen kryokonservierungsbedingte logistische Schritte und Kosten.

Über Miltenyi Biomedicine

Miltenyi Biomedicine hat es sich zum Ziel gesetzt, Patienten mit schweren Erkrankungen Zugang zu innovativen Krebsbehandlungen und regenerativen Therapien zu verschaffen. Mithilfe modernster Technologien entwickelt das Unternehmen neue Ansätze für schwer behandelbare Blutkrebserkrankungen und nutzt das Potenzial der CAR-Technologie, um die Patientenversorgung grundlegend zu verbessern. Derzeit untersucht Miltenyi Biomedicine sein erstes Zelltherapieprodukt.

Über Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec ist weltweit führend in Technologien und Dienstleistungen für patientenspezifische Zell- und Gentherapien und setzt wissenschaftliche Entdeckungen in praktische Behandlungen für die personalisierte Medizin um. Mit über 35 Jahren Erfahrung unterstützt das Unternehmen biomedizinische Entdeckungen und überträgt sie in klinische Anwendungen, wodurch Patienten Zugang zu neuen Therapien erhalten. Mit seinen integrierten Lösungen, darunter GMP-zertifizierte Zellfabriken, bietet Miltenyi Biotec Therapieentwicklern über seine globale CDMO-Sparte Miltenyi Bioindustry kompetente Beratung von der Prozessentwicklung bis zur Kommerzialisierung.

