Miltenyi Biomedicine presenta el análisis primario del ensayo pivotal DALY 2-EU para el linfoma de células B grandes en recaída/refractario de segunda línea en la 67.ª Reunión Anual de la American Society of Hematology (ASH)

Los resultados de DALY 2-EU muestran que zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) demostró una superioridad clínicamente significativa frente a la quimioinmunoterapia en pacientes con linfoma B de células grandes en recaída/refractario (r/r LBCL) 1

Zamto-cel fue bien tolerado en la mayoría de los pacientes. DALY 2-EU incluyó una población de estudio de alto riesgo, caracterizada por edad avanzada y rasgos clínicos de alto riesgo

El tiempo de fabricación de 12 días resultó en un tiempo de vena a vena de 14-16 días, reduciendo la probabilidad de requerir terapia puente.





BERGISCH GLADBACH, Alemania, Dec. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miltenyi Biomedicine anunció hoy los resultados del ensayo pivotal DALY 2-EU, que evaluó la eficacia y seguridad de zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) en comparación con la quimioinmunoterapia estándar (R-GemOx o Pola-BR) en pacientes con linfoma de células B grandes en recaída o refractario (r/r LBCL) de segunda línea que no eran elegibles para trasplante debido a la edad, comorbilidades u otras razones médicas.

El análisis primario mostró que zamto-cel demostró una superioridad significativa y clínicamente relevante frente a la quimioinmunoterapia (R-GemOx) en pacientes no elegibles para trasplante y con alto riesgo de progresión rápida de la enfermedad.¹ Esta población de estudio se caracterizó por una edad más avanzada y rasgos clínicos de alto riesgo: la mediana de edad fue de 74 años, el 57% de los pacientes tenía un Índice Internacional Pronóstico alto (IPI ≥3) y el 67% presentó enfermedad en estadio III/IV. Zamto-cel fue bien tolerado en esta población predominantemente mayor y de alto riesgo.¹

El Dr. Peter Borchmann, investigador principal del ensayo DALY 2-EU y director médico adjunto del Departamento de Hematología y Oncología del Hospital Universitario de Colonia, Alemania, afirmó: "Zamto-cel demostró una superioridad clínicamente significativa y estadísticamente robusta frente a R-GemOx en pacientes no elegibles para trasplante con enfermedad de alto riesgo, mejorando la supervivencia libre de eventos y manteniendo un perfil de tolerabilidad favorable. Estos hallazgos destacan el potencial de zamto-cel como una nueva opción terapéutica importante para una población clínicamente vulnerable con opciones limitadas".

El Dr. Toon Overstijns, director ejecutivo de Miltenyi Biomedicine, dijo: "Los resultados de DALY 2-EU marcan un hito importante en nuestro compromiso con el avance de las terapias celulares y génicas. Zamto-cel, la primera terapia de células CAR-T tándem dirigida a CD20-CD19, no criopreservada— demostró un beneficio clínico significativo con una eficacia y seguridad prometedoras, acercándonos a ofrecer opciones terapéuticas muy necesarias para pacientes con linfomas de alto riesgo".

Zamto-cel es la primera terapia de células T (CAR-T) con receptor de antígeno quimérico tándem dirigida a CD20-CD19 y no criopreservada. Los principales mecanismos para la recaída después de los tratamientos con terapias de células CAR-T dirigidas a CD19 son la persistencia limitada de las células CAR-T, la inhibición de su función de las células CAR-T y el escape del antígeno inmunológico CD19. Para minimizar el riesgo de recaída debido al escape de antígeno CD19, zamto-cel utiliza el direccionamiento de antígeno dual de CD20 y CD19. Zamto-cel tiene un tiempo de fabricación de 12 días, lo que resulta en un tiempo de vena a vena de 14-16 días y reduce la probabilidad de terapia puente





Resultados primarios DALY 2-EU1

En el momento del corte de datos, los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir zamto-cel (n=82) o R-GemOx/ PolaBR (n=86). El ensayo permitió cruce, 29 pacientes recibieron zamto-cel tras no lograr respuesta con R-GemOx (n=28) o Pola-BR (n=1)

Resultados de eficacia (evaluados por el comité de revisión independiente ciego (BIRC))

La mediana de supervivencia libre de eventos (EFS) fue de 6.2 meses (IC 95% 3.8–13.8) con zamto-cel, frente a 2.5 meses (IC 95% 2.0–3.3) con R-GemOx (HR 0.39; IC 95% 0.27–0.58; p<0.0001).

La mediana de supervivencia libre de progresión (PFS) fue significativamente mayor con zamto-cel: 8.5 meses (IC 95% 3.8–16.8) frente a 3.3 meses (IC 95% 2.0–3.8) con R-GemOx (HR 0.43; IC 95% 0.28–0.65; p<0.0001).

En la población por intención de tratar (ITT), la tasa de respuesta general (ORR) fue del 72% con un 54% de respuestas completas (CRR) para zamto-cel, frente al 45% de ORR y 14% de CRR para R-GemOx.





Resultados de seguridad 1

Zamto-cel fue bien tolerado en esta población de pacientes de edad avanzada con alto riesgo

Se informó síndrome de liberación de citocinas (CRS) de grado ≥ 3 en 4 pacientes (5.3%).

El síndrome de neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunitarias (ICANS) de grado 3 ocurrió en 1 paciente (1.3%).





Acerca de DALY 2-EU2

DALY 2-EU (NCT04844866) es un ensayo pivotal, aleatorizado, multicéntrico, de etiqueta abierta y Fase II, realizado en 12 países de la UE, que evalúa la seguridad y eficacia de linfocitos T autólogos genéticamente modificados para expresar receptores quiméricos anti-CD20 y anti-CD19 zamtocabtagene autoleucel (zambo-cel), comparados con quimioinmunoterapia (CIT: rituximab, gemcitabina y oxaliplatino [R-GemOx], o polatuzumab vedotina + bendamustina/rituximab [Pola-BR]), como terapia de segunda línea para el linfoma de células B grandes en recaída/refractario (r/r LBCL). Hasta donde sabemos, es el único estudio aleatorizado de CAR-T en esta población de pacientes hasta la fecha.

Los pacientes elegibles eran adultos con r/r LBCL que habían recaído o eran refractarios dentro de los 24 meses desde el inicio del tratamiento de primera línea, habían recibido al menos antraciclina y un régimen con rituximab, y no eran candidatos a trasplante de células madre.

Los participantes fueron aleatorizados 1:1 para recibir zamto-cel o CIT (R-GemOx/Pola-BR). Zamto-cel se administró como una infusión única no criopreservada a una dosis de 2.5 × 10⁶ células T transducidas con CAR por kg tras linfodepleción con fludarabina y ciclofosfamida. Los pacientes asignados al azar al brazo comparador recibieron R-GemOx o Pola-BR.

El criterio de valoración principal del ensayo es la supervivencia libre de eventos (EFS) evaluado por un comité de revisión independiente ciego (BIRC), definido como el tiempo desde la aleatorización hasta la progresión objetiva de la enfermedad, el fracaso para lograr una respuesta parcial (PR) o una respuesta completa (CR) en o después de la semana 8, lo que conduce a una nueva terapia anti-linfoma o a la muerte por cualquier causa. Los criterios de valoración secundarios incluyen la supervivencia libre de progresión (PFS), la mejor tasa de respuesta completa (CRR), la duración de la respuesta completa (DOR) y la supervivencia general (OS).

Estos datos se informarán como parte de un análisis intermedio de EFS planificado después de un seguimiento medio de 17 meses. Se planifican análisis adicionales con períodos de seguimiento más largos y se presentarán en reuniones futuras.

Los resultados de DALY 2-EU se suman a publicaciones previas de zamto-cel en otras indicaciones y poblaciones, incluyendo:

DALY II USA (NCT04792489), un ensayo multicéntrico, abierto, de un solo brazo, Fase II de zamto-cel en pacientes con r/r DLBCL después de al menos dos líneas previas de tratamiento, incluyendo anticuerpo monoclonal anti-CD20 y un régimen que contiene antraciclina, con enfermedad medible según la clasificación de Lugano 2014. La ORR en la población de pacientes evaluable (n=59) evaluada por un Comité Independiente de Radiología fue del 72.9% (IC 95%, 59.7-83.6) con una CRR de 49.2% (IC 95%, 35.9-62.5).

En el ensayo clínico DALY II USA, se abrió una cohorte dedicada para linfoma del sistema nervioso central r/r. En esta cohorte de 16 pacientes, los datos mostraron una tasa de respuesta global de 80% y 100% y una tasa de respuesta completa de 50% y 100% en el PCNSL (linfoma primario del SNC) y SCNSL (linfoma secundario del SNC), respectivamente.

Zamto-cel se está explorando en linfoma de células del manto r/r (MCL) y transformación de Richter r/r (RT).





Acerca dezamtocabtagene autoleucel (zamto-cel)

Zamto-cel es una terapia investigacional de células T con receptor quimérico de antígeno (CAR) autólogo diseñada para dirigirse tanto a CD20 como a CD19. Se estudia en ensayos clínicos para el tratamiento de malignidades de células B en recaída o refractarias, incluyendo linfoma de células B grandes (LBCL), linfoma difuso de células B grandes (DLBCL), linfoma primario y secundario del sistema nervioso central (SNC), linfoma de células del manto (MCL), transformación de Richter (RT) y otras neoplasias de células B.

Zamto-cel se fabrica utilizando la plataforma patentada de Miltenyi, un sistema cerrado y automatizado. El tiempo de fabricación de 12 días resulta en un tiempo “de vena a vena” de 14-16 días, reduciendo la necesidad de terapia puente y aumentando la capacidad de recibir terapia celular para pacientes de alto riesgo con necesidades terapéuticas urgentes. Su formulación no criopreservada elimina los pasos logísticos y costos relacionados con la criopreservación.

Acerca de Miltenyi Biomedicine

Miltenyi Biomedicine se compromete a hacer accesibles tratamientos innovadores contra el cáncer y terapias regenerativas para pacientes con enfermedades graves. Aprovechando tecnología de vanguardia, la empresa innova de manera independiente para abordar cánceres sanguíneos difíciles de tratar y aprovechar el potencial de la tecnología CAR para transformar la atención del paciente. Miltenyi Biomedicine actualmente investiga su primer activo de terapia celular.

Acerca de Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec es un líder global en innovación de tecnologías y servicios para terapias celulares y génicas específicas del paciente, transformando descubrimientos científicos en tratamientos prácticos para medicina personalizada. Con más de 35 años de experiencia, apoya descubrimientos biomédicos y los traduce en aplicaciones clínicas, mejorando el acceso de los pacientes a nuevas terapias. Miltenyi Biotec, con sus soluciones integradas, incluyendo fábricas de células certificadas GMP, proporciona orientación experta a los desarrolladores de terapias de manera eficiente desde el desarrollo del proceso hasta la comercialización a través de su división global CDMO Miltenyi Bioindustry.

Referencias

Borchmann P, et al. Zamtocabtageno-autoleucel, una terapia de células CAR-T tándem dirigida a CD20-CD19 como tratamiento de segunda línea para linfoma de células B grandes en recaída/refractario: análisis primario del estudio pivotal aleatorizado DALY 2-EU. Presentado en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH). Abstract #abs25-738. ClinicalTrials.Gov. Eficacia y seguridad de MB-CART2019.1 vs SoC en pacientes con linfoma (DALY 2-EU). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04844866 . Acceso en septiembre de 2025.





MAT-GL-ZA-0003

Fecha de elaboración: Diciembre de 2025