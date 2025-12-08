À l’occasion de la 67e réunion annuelle de l’American Society of Hematology (ASH), Miltenyi Biomedicine présente l’analyse primaire de l’essai pivot DALY 2-EU pour le traitement de seconde ligne du lymphome à grandes cellules B en rechute ou réfractaire

Les résultats de l’essai DALY 2-EU révèlent que le zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) présente une supériorité cliniquement significative par rapport à la chimio-immunothérapie chez les patients atteints d’un lymphome à grandes cellules B en rechute ou réfractaire (LGCB r/r) 1

Le zamto-cel a été bien toléré par la majorité des patients. L’étude DALY 2-EU portait sur une population à haut risque, caractérisée par un âge avancé et des caractéristiques cliniques de maladie à haut risque

Un temps de fabrication de 12 jours a permis d’obtenir un délai veine à veine de 14 à 16 jours, réduisant ainsi la nécessité d’instaurer un traitement de transition.





BERGISCH GLADBACH, Allemagne, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miltenyi Biomedicine annonce ce jour les résultats de l’essai pivot DALY 2-EU visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi du zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) par rapport à la chimio-immunothérapie conventionnelle (R-GemOx ou Pola-BR) dans le cadre d’un traitement de seconde ligne de patients atteints d’un lymphome à grandes cellules B, en rechute ou réfractaire (LGCB r/r) et inéligibles à une greffe en raison de leur âge, de leurs comorbidités ou d’autres raisons médicales.

L’analyse primaire a révélé que le zamto-cel présentait une supériorité significative et cliniquement pertinente par rapport à la chimio-immunothérapie (R-GemOx) chez les patients inéligibles à une greffe et présentant un risque élevé de progression rapide de la maladie.1 Cette population d’étude s’est caractérisée par un âge avancé et des caractéristiques cliniques de maladie à haut risque : l’âge médian était de 74 ans, 57 % des patients présentaient un indice pronostique international élevé (IPI ≥ 3) et 67 % présentaient une maladie de stade III/IV. Le zamto-cel a été bien toléré dans cette population majoritairement âgée et à haut risque.1

Le Dr Peter Borchmann, investigateur principal de l’essai DALY 2-EU et directeur médical adjoint du service d’hématologie et d’oncologie de l’hôpital universitaire de Cologne, en Allemagne, a déclaré : « Le zamto-cel a démontré une supériorité cliniquement pertinente et statistiquement significative par rapport au R-GemOx chez les patients inéligibles à une greffe et présentant une maladie à haut risque, améliorant la survie sans événement tout en conservant un profil de tolérance favorable. Ces résultats démontrent le bénéfice potentiel du zamto-cel en tant que nouvelle option thérapeutique majeure pour une population de patients cliniquement vulnérables dont les choix thérapeutiques sont limités. »

Le Dr Toon Overstijns, directeur général de Miltenyi Biomedicine, a fait la déclaration suivante : « Les résultats de l’essai DALY 2-EU marquent une étape décisive dans notre engagement visant à faire progresser les thérapies cellulaires et géniques. Le zamto-cel, première thérapie cellulaire CAR-T tandem ciblant les antigènes CD20 et CD19 (dirigée) non cryoconservée, a démontré un bénéfice clinique significatif avec une efficacité et une sécurité prometteuses, nous rapprochant de l’étape de mise à disposition de nouvelles options thérapeutiques pour les patients atteints de lymphomes à haut risque. »

Le zamto-cel est la première thérapie cellulaire CAR-T (récepteurs antigéniques chimériques) tandem ciblant les antigènes CD20 et CD19 (dirigée) non cryoconservée. Les principaux mécanismes de rechute après des traitements par thérapie cellulaire CAR-T anti-CD19 sont les suivants : persistance limitée des cellules CAR-T, inhibition de la fonction des cellules CAR-T et échappement immunologique de l’antigène CD19. Afin de réduire le risque de rechute due à l’échappement de l’antigène CD19, le zamto-cel utilise un double ciblage antigénique des antigènes CD20 et CD19. Le temps de fabrication du zamto-cel est de 12 jours. Cela se traduit par un délai veine à veine de 14 à 16 jours et permet de réduire la nécessité d’instaurer un traitement de transition





Principaux résultats de l’essai DALY 2-EU1

À la date de gel des données, les patients ont été randomisés pour recevoir soit le zamto-cel (n = 82), soit le R-GemOx/PolaBR (n = 86). Au cours de cet essai, le transfert des patients était autorisé : 29 patients ont reçu le zamto-cel après l’absence de réponse avec le R-GemOx (n = 28) ou le Pola-BR (n = 1).

Résultats d’efficacité (évalués par le comité d’évaluation indépendant [CEI] en aveugle)

La survie sans événement (SSE) médiane pour le zamto-cel était de 6,2 mois (IC à 95 % : 3,8–13,8) contre 2,5 mois (IC à 95 % : 2,0–3,3) pour le R-GemOx (RR 0,39 ; IC à 95 % : 0,27–0,58 ; p < 0,0001).

La survie sans progression (SSP) médiane était significativement plus longue avec le zamto-cel, à 8,5 mois (IC à 95 % : 3,8–16,8), contre 3,3 mois (IC à 95 % : 2,0–3,8) pour le R-GemOx (RR 0,43 [IC à 95 % : 0,28–0,65] ; p < 0,0001).

Dans la population en intention de traiter (ITT), le taux de réponse globale (TRG) était de 72 % avec un taux de réponse complète (TRC) de 54 % pour le zamto-cel, contre un TRG de 45 % et un TRC de 14 % pour le R-GemOx.





Résultats de sécurité1

Le zamto-cel a été bien toléré dans cette population de patients âgés à haut risque

Un syndrome de relargage des cytokines (SRC) de grade ≥ 3 a été signalé chez 4 patients (5,3 %).

Un syndrome de neurotoxicité associée aux cellules effectrices immunitaires (ICANS) de grade 3 est survenu chez 1 patient (1,3 %).





À propos de l’essai DALY 2-EU2

L’essai DALY 2-EU (NCT04844866) est un essai pivot, randomisé, multicentrique, en ouvert, de phase II, mené dans 12 pays de l’UE, visant à évaluer la sécurité et l’efficacité des lymphocytes T autologues génétiquement modifiés exprimant un récepteur antigénique chimérique spécifique anti-CD20 et anti-CD19, le zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel), par rapport à la chimio-immunothérapie (CIT) (rituximab, gemcitabine et oxaliplatine [R-GemOx]) ou au polatuzumab vedotin plus bendamustine/rituximab [Pola-BR]), en tant que traitement de deuxième intention du lymphome à grandes cellules B primitif en rechute/réfractaire (LGCB r/r). À notre connaissance, il s’agit de la seule étude randomisée sur la thérapie cellulaire CAR-T menée à ce jour auprès de cette population de patients.

Les patients éligibles étaient des adultes atteints d’un LGCB r/r réfractaire ou ayant rechuté dans les 24 mois suivant le début de leur traitement en première intention, ayant reçu au moins un schéma à base d’anthracycline et de rituximab et inéligibles à une greffe de cellules souches.

Les participants ont été randomisés selon un rapport de 1/1 pour recevoir soit du zamto-cel, soit une CIT (R-GemOx/Pola-BR). Le zamto-cel a été administré sous forme de perfusion unique non cryoconservée à une dose de 2,5 × 10^6 lymphocytes T transduits par CAR par kg de poids corporel après lymphodéplétion par fludarabine et cyclophosphamide. Les patients randomisés dans le bras comparateur ont reçu soit du R-GemOx, soit du Pola-BR.

Le critère d’évaluation principal de l’essai est la survie sans événement (SSE), évaluée par un comité d’évaluation indépendant [CEI] en aveugle, définie comme le temps écoulé entre la randomisation et la progression objective de la maladie, l’absence de réponse partielle (RP) ou de réponse complète (RC) à la semaine 8 ou au-delà, entraînant l’instauration d’un nouveau traitement anti-lymphome ou le décès (toutes causes confondues). Les critères d’évaluation secondaires comprennent la survie sans progression (SSP), le taux de réponse complète (TRC), la durée de la réponse complète (DR) et la survie globale (SG).

Ces données seront communiquées dans le cadre d’une analyse intermédiaire préplanifiée de la SSE après un suivi médian de 17 mois. Des analyses supplémentaires sont prévues avec des périodes de suivi plus longues et seront présentées lors de prochaines réunions.

Les résultats de l’essai DALY 2-EU viennent s’ajouter aux publications précédentes sur le zamto-cel dans d’autres indications et populations, notamment :

L’essai DALY II USA (NCT04792489), un essai de phase II multicentrique, en ouvert, à bras unique portant sur le zamto-cel chez des patients présentant un LDGCB r/r après au moins deux lignes de traitement antérieures, y compris un anticorps monoclonal anti-CD20 et un schéma à base d’anthracycline, et une maladie mesurable selon la classification de Lugano 2014. Le TRG dans la population de patients évaluables (n = 59), tel qu’évalué par un comité radiologique indépendant, était de 72,9 % (IC à 95 %, 59,7–83,6) avec un TRC de 49,2 % (IC à 95 %, 35,9–62,5).

Dans le cadre de l’essai clinique DALY II USA, une cohorte dédiée au lymphome du système nerveux central r/r a été ouverte. Dans cette cohorte de 16 patients, les données ont révélé un taux de réponse globale de 80 % et 100 % et un taux de réponse complète de 50 % et 100 % dans le LPSNC (lymphome primaire du SNC) et le LSSNC (lymphome secondaire du SNC) respectivement.

Le zamto-cel est actuellement à l’étude dans le traitement du lymphome à cellules du manteau (LCM) r/r et du syndrome de Richter (SR) r/r





À propos du zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel)

Le zamto-cel est un traitement expérimental à base de lymphocytes T autologues à récepteurs antigéniques chimériques (CAR) conçu pour cibler à la fois les antigènes CD20 et CD19. Il fait actuellement l’objet d’essais cliniques pour le traitement des tumeurs malignes à cellules B en rechute ou réfractaires, notamment le lymphome à grandes cellules B (LGCB), le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB), le lymphome primaire et secondaire du système nerveux central (SNC), le lymphome à cellules du manteau (LCM), le syndrome de Richter (SR) et d’autres tumeurs à cellules B.

Le zamto-cel est fabriqué à l’aide de la plateforme exclusive de Miltenyi, un système clos et automatisé. Le temps de fabrication de 12 jours se traduit par un délai veine à veine de 14 à 16 jours, ce qui réduit la nécessité d’instaurer un traitement de transition et augmente la capacité à recevoir une thérapie cellulaire pour les patients à haut risque ayant des besoins thérapeutiques urgents. Sa formulation non cryoconservée permet d’éliminer les étapes logistiques et les coûts liés à la cryoconservation.

À propos de Miltenyi Biomedicine

Miltenyi Biomedicine s’engage à mettre les traitements anticancéreux innovants et les thérapies régénératives à disposition des patients atteints de maladies graves. Grâce à une technologie de pointe, la société innove de manière indépendante pour traiter les cancers hématologiques difficiles à soigner et exploiter le potentiel de la technologie CAR afin de transformer la prise en charge des patients. Le premier actif de thérapie cellulaire de Miltenyi Biomedicine est en cours d’étude.

À propos de Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec est un leader mondial dans le domaine des technologies et des services innovants pour les thérapies cellulaires et géniques spécifiques aux patients. Il transforme les découvertes scientifiques en traitements pratiques pour une médecine personnalisée. Fort de plus de 35 ans d’expertise, il soutient les découvertes biomédicales et les transforme en applications cliniques, améliorant ainsi l’accès des patients à de nouvelles thérapies. Grâce à ses solutions intégrées, notamment ses usines cellulaires certifiées BPF, Miltenyi Biotec fournit des conseils d’experts aux développeurs de thérapies, de manière efficace, depuis le développement des processus jusqu’à la mise sur le marché, par l’intermédiaire de sa division CDMO mondiale Miltenyi Bioindustry.

Contact

Miltenyi Biomedicine

Jasmine Oberwalleney

Friedrich-Ebert-Strasse 68

51429 Bergisch Gladbach, Allemagne

Media_Biomedicine@miltenyi.com

Références

Borchmann P, et al. Zamtocabtagene-autoleucel, a tandem CD20-CD19 directed CAR-T cell therapy as second-line treatment for Relapsed/Refractory large B-cell lymphoma: primary analysis of the randomized pivotal DALY 2-EU study. Présenté à l’occasion de la réunion annuelle de l’American Society of Hematology (ASH). Résumé n° abs25-738. ClinicalTrials.Gov. Efficacy and Safety of MB-CART2019.1 vs. SoC in Lymphoma Patients (DALY 2-EU). Disponible à l’adresse suivante : https://clinicaltrials.gov/study/NCT04844866 . Consulté en septembre 2025.





MAT-GL-ZA-0003

Date de préparation : décembre 2025