Miltenyi Biomedicine מציגה ניתוח ראשוני של ניסוי DALY 2-EU מרכזי לטיפול בהישנות/עמידות לטיפול קו שני של לימפומה של תאי B גדולים בכנס השנתי ה-67 של האגודה האמריקנית להמטולוגיה (ASH)

תוצאות DALY 2-EU מראות כי זמטוקבטגן אוטולוצל ( Zamto-Cel ) הפגין עליונות קלינית משמעותית על פני טיפול באמצעות כימותרפיה אימונותרפית בחולים עם לימפומה של תאי B גדולים ( r/r LBCL ) 1 נשנית/קשה לטיפול.

Zamto-Cel נסבל היטב על ידי רוב החולים. DALY 2-EU כלל אוכלוסיית מחקר בסיכון גבוה, המאופיינת בגיל מבוגר ומאפייני מחלה בסיכון קליני גבוה.

זמן ייצור של 12 יום הביא לזמן מווריד לווריד של 14-16 ימים, מה שמפחית את הסבירות לטיפול גישור.

Miltenyi Biomedicine הכריזה היום על תוצאות ניסוי DALY 2-EU מרכזי, המעריך את היעילות והבטיחות של Zamtocabtagene-autoleucel - זמטוקבטגן אוטולוצל (Zamto-Cel) בהשוואה לכימותרפיה אימונותרפית סטנדרטית (R-GemOx או Pola-BR) בחולים עם לימפומה של תאי B גדולים (r/r LBCL), נשנית/קשה לטיפול בקו שני, שאינם זכאים להשתלה עקב גיל, מחלות רקע או סיבות רפואיות אחרות.

האנליזה הראשונית הראתה כי Zamto-Cel הפגין עליונות משמעותית ובעלת משמעות קלינית על פני כימותרפיה אימונותרפית (R-GemOx) בחולים שאינם זכאים להשתלה והיו בסיכון גבוה להתקדמות מהירה של המחלה.1 אוכלוסיית המחקר התאפיינה בגיל מבוגר ובמאפייני מחלה בסיכון קליני גבוה: הגיל החציוני היה 74 שנים, 57% מהחולים היו בעלי מדד פרוגנוסטי בינלאומי גבוה (IPI ≥ 3) ו-67% הציגו מחלה בשלב III/IV. Zamto-Cel נסבל היטב באוכלוסייה זו, בעיקר המבוגרת ובעלת הסיכון הגבוה.1

ד"ר פיטר בורכמן (Peter Borchmann), חוקר ראשי בניסוי DALY 2-EU וסגן מנהל רפואי במחלקה להמטולוגיה ואונקולוגיה בבית החולים האוניברסיטאי בקלן, גרמניה, אמר: " Zamto-cel הראה עליונות קלינית משמעותית ומובהקת סטטיסטית על פני R-GemOx בחולים שאינם זכאים להשתלה עם מחלה בסיכון גבוה, ושיפר הישרדות ללא אירועים תוך שמירה על פרופיל סבילות חיובי. ממצאים אלו מדגישים את הפוטנציאל של זמטוצ'ל כאפשרות טיפול חדשה חשובה לאוכלוסיית מטופלים פגיעים קלינית עם אפשרויות טיפוליות מוגבלות."

ד"ר טון אוברסטינס (Toon Overstijns), מנכ"ל Miltenyi Biomedicine, אמר: "תוצאות DALY 2-EU מהוות ציון דרך חשוב במחויבותנו לקידום טיפולי תאים וגנים. Zamto-cel - טיפול תאי CAR-T ה-CAR-T הראשונים (מונחה, ללא קירור או מוקפא) בטנדם CD20-CD19 - הוכיח תועלת קלינית משמעותית עם יעילות ובטיחות מבטיחה, וקרב אותנו לספק אפשרויות טיפול נחוצות מאוד למטופלים עם לימפומות בסיכון גבוה."

·Zamto-Cel הוא הטיפול הראשון בקולטן אנטיגן כימרי T (CAR-T) הניתן בזה אחר זה ומבוסס על CD20-CD19 (מכוון) שאינו משומר בהקפאה. המנגנונים העיקריים להישנות לאחר טיפולים בתאי CAR-T מכווני CD19 הם ההתמדה המוגבלת של תאי CAR-T, אינהיביציה בתפקוד של תאי ה-CAR-T, ובריחת אנטיגן אימונולוגי של CD19. כדי למזער את הסיכון להישנות עקב בריחת אנטיגן CD19, Zamto-Cel משתמש במיקוד אנטיגן כפול של CD20 ו-CD19. ל-Zamto-Cel זמן ייצור של 12 יום, מה שמביא לזמן מווריד לווריד של 14-16 ימים ומפחית את הסבירות לטיפול גישור.

התוצאות הראשיות של DALY 2-EU1

במועד קיצוץ הנתונים, החולים חולקו באופן אקראי לקבלת Zamto-Cel (n=82) או R-GemOx/PolaBR (n=86). הניסוי אפשר לנייד אנשים בין קבוצות, ו-29 חולים קיבלו Zanto-Cel לאחר שלא הייתה תגובה לאחר טיפול עם R-GemOx (n=28) או Pola-BR (n=1).

תוצאות יעילות (הוערכו בידי ועדת סקירה עצמאית עיוורת (BIRC))

חציון ההישרדות ללא אירועים ( EFS ) עבור Zamto-Cel היה 6.2 חודשים ( 95% CI 3.8-13.8 ) בהשוואה ל-2.5 חודשים ( 95% CI 2.0-3.3 ) עבור R-GemOx ( HR 0.39; 95% CI 0.27-0.58; p<0.0001 ).

) עבור היה 6.2 חודשים ( ) בהשוואה ל-2.5 חודשים ( ) עבור ( ). חציון ההישרדות ללא התקדמות המחלה ( PFS ) היה ארוך יותר באופן משמעותי עם Zamto-Cel , ועמד על 8.5 חודשים ( 95% CI 3.8-16.8 ) לעומת 3.3 חודשים ( 95% CI 2.0-3.8 ) עבור R-GemOx ( HR 0.43 [95% CI 0.28-0.65]; p<0.0001 ).

) היה ארוך יותר באופן משמעותי עם , ועמד על חודשים ( ) לעומת 3.3 חודשים ( ) עבור ( ). באוכלוסיית הכוונה לטיפול ( ITT ), שיעור התגובה הכולל ( ORR ) היה 72% עם שיעור תגובה מלאה ( CRR ) של 54% עבור Zamto-Cel בהשוואה ל- ORR של 45% ו- CRR של 14% עבור R-GemOx .

תוצאות בטיחות1

Zamto-Cel נסבל היטב באוכלוסיית חולים קשישים זו בסיכון גבוה

תסמונת שחרור ציטוקינים ( CRS ) בדרגה 3 ≥ דווחה ב-4 חולים (5.3%).

) בדרגה 3 ≥ דווחה ב-4 חולים (5.3%). תסמונת רעילות המוח הקשורה לתאי אפקטור חיסוני ( ICANS ) בדרגה 3 התרחשה בחולה אחד (1.3%).

אודות DALY 2-EU 2

DALY 2-EU (NCT04844866) הוא ניסוי שלב II מרכזי, אקראי, בריבוי מרכזים, בהתוויה פתוחה, שנערך ב-12 מדינות באיחוד האירופי, להערכת הבטיחות והיעילות של תאי T אוטולוגיים מהונדסים גנטית, זמטוקבטגן אוטולוצל (Zamto-Cel), לטיפול בקולטני האנטיגן הכימרי המוגדרים CD19 ו-CD20, בהשוואה לכימותרפיה (CIT), (ריטוקסימאב, גמציטבין ואוקסליפלטין (R.GemOx)) או פולטוזומאב ודוטין בתוספת בנדמוסטין/ריטוקסימאב (Pola-BR)), כטיפול קו שני ללימפומה ראשונית של תאי B גדולים (r/r LBCL) נשנית/עמידה לטיפולים. למיטב ידיעתנו, זהו מחקר ה-CAR-T האקראי היחיד שנערך עד כה באוכלוסיית חולים זו.

חולים זכאים היו מבוגרים עם r/r LBCL שהיו שהציגו עמידות או שחוו הישנות תוך 24 חודשים מתחילת טיפול הקו הראשון שלהם, שטופלו לפחות באנתרציקלין וריטוקסימאב ולא היו זכאים להשתלת תאי גזע.

המשתתפים חולקו באופן אקראי ביחס של 1:1 לקבלת Zamto-Cel או CIT ‏(R-GemOx/Pola-BR). Zamto-Cel ניתן כעירוי יחיד ללא הקפאה במינון של 2.5 x 10^6 תאי T שעברו העתקה באמצעות CAR לק"ג משקל גוף לאחר דחיסת לימפומה עם פלודרבין וציקלופוספמיד. החולים שנבחרו באקראי לקבוצת המחקר המשווה קיבלו R-GemOx או Pola-BR.

נקודת הסיום העיקרית של הניסוי הייתה הישרדות ללא אירועים (EFS), לפי הערכה של ועדת סקירה עצמאית וסמויה (BIRC), שהוגדרה כזמן מההקצאה האקראית ועד להתקדמות אובייקטיבית של המחלה, אי השגת תגובה חלקית (PR) או תגובה מלאה (CR) בשבוע 8 או מעבר לכך, שמוביל לטיפול חדש נגד לימפומה או למוות מכל סיבה שהיא. נקודות סיום משניות כוללות הישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS), שיעור תגובה מלאה מיטבי (CRR), משך תגובה מלאה (DOR) והישרדות כוללת (OS).

נתונים אלו ידווחו כחלק מניתוח ביניים מתוכנן מראש של EFS לאחר מעקב חציוני של 17 חודשים. ניתוחים נוספים מתוכננים עם תקופות מעקב ארוכות יותר ויוצגו בפגישות עתידיות.

תוצאות DALY 2-EU מצטרפות לפרסומים קודמים שלzamto-cel באינדיקציות ואוכלוסיות אחרות, כולל:

DALY II USA ( NCT04792489 ), ניסוי שלב II מרובה מרכזים, פתוח, חד-זרועי, של Zamto-Cel בחולים עם r/r DLBCL לאחר לפחות שני קווי טיפול קודמים, כולל נוגדן חד-שבטי אנטי- CD20 ומשטר טיפול המכיל אנתרציקלין ומחלה מדידה לפי סיווג Lugano 2014 . ה- ORR באוכלוסיית החולים הניתנת לבדיקה ( n=59 ) כפי שהוערך על ידי ועדה עצמאית לרדיולוגיה, היה 72.9% ( 95% CI, 59.7-83.6 ) עם CRR של 49.2% ( 95% CI, 35.9-62.5 ).

( ), ניסוי שלב מרובה מרכזים, פתוח, חד-זרועי, של בחולים עם לאחר לפחות שני קווי טיפול קודמים, כולל נוגדן חד-שבטי אנטי- ומשטר טיפול המכיל אנתרציקלין ומחלה מדידה לפי סיווג . ה- באוכלוסיית החולים הניתנת לבדיקה ( ) כפי שהוערך על ידי ועדה עצמאית לרדיולוגיה, היה 72.9% ( ) עם של 49.2% ( ). בניסוי הקליני DALY II USA , נפתחה קבוצה ייעודית ללימפומה של מערכת העצבים המרכזית r/r . בקבוצה זו של 16 חולים הראו הנתונים שיעור תגובה כולל של 80% ו-100% ושיעור תגובה מלאה של 50% ו-100% ב- PCNSL (לימפומה ראשונית של מערכת העצבים המרכזית) ו- SCNSL (לימפומה משנית של מערכת העצבים המרכזית) בהתאמה.

, נפתחה קבוצה ייעודית ללימפומה של מערכת העצבים המרכזית . בקבוצה זו של 16 חולים הראו הנתונים שיעור תגובה כולל של 80% ו-100% ושיעור תגובה מלאה של 50% ו-100% ב- (לימפומה ראשונית של מערכת העצבים המרכזית) ו- (לימפומה משנית של מערכת העצבים המרכזית) בהתאמה. Zamto-Cel נבדק עבור לימפומה של תאי מעטפת (MCL) r/r וטרנספורמציה של ריכטר (RT) r/r

אודות zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel)

Zamto-cel הוא טיפול תאי T אוטולוגי אוטולוגי של קולטני אנטיגן כימרי (CAR) שנועד לפגוע הן ב-CD20 והן ב-CD19. הוא נחקר בניסויים קליניים לטיפול בממאירות תאי B שחזרו או עמידים, כולל לימפומה של תאי B גדולים (LBCL), לימפומה של תאי B גדולים (DLBCL), לימפומה של מערכת העצבים המרכזית הראשונית והמשנית (CNS), לימפומה של תאי מעטפת (MCL), טרנספורמציה של ריכטר (RT) וניאופלזמות תאי B נוספות.

Zamto-cel מיוצר באמצעות הפלטפורמה הקניינית של Miltenyi, מערכת סגורה ואוטומטית. זמן הייצור של 12 ימים מוביל לזמן של 14-16 ימים, מה שמפחית את הצורך בטיפול גישור ומגביר את היכולת לקבל טיפול תאי למטופלים בסיכון גבוה עם צרכים טיפוליים דחופים. הנוסחה הלא-מוקפרת שלו מבטלת שלבים ועלויות לוגיסטיות הקשורים לשימור קריופרי.

אודות Miltenyi Biomedicine

Miltenyi Biomedicine מחויבת להנגיש טיפולים חדשניים לסרטן ולטיפולים רגנרטיביים למטופלים עם מחלות קשות. באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, החברה מחדשת באופן עצמאי כדי להתמודד עם סרטן דם שקשה לטיפול, ומנצלת את הפוטנציאל של טכנולוגיית CAR לשינוי הטיפול במטופלים. Miltenyi Biomedicine חוקרת כעת את הנכס הראשון שלה לטיפול תאי.

אודות Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec היא מובילה עולמית בחדשנות טכנולוגיות ושירותים לטיפולים תאיים וגנים ספציפיים למטופל, והופכת תגליות מדעיות לטיפולים מעשיים לרפואה מותאמת אישית. עם למעלה מ-35 שנות ניסיון, היא תומכת בתגליות ביו-רפואיות ומתרגם אותן ליישומים קליניים, ומגבירה את גישת המטופלים לטיפולים חדשים. Miltenyi Biotec, עם הפתרונות המשולבים שלה, כולל מפעלי תאים מוסמכי GMP, מספקת הדרכה מקצועית למפתחי טיפולים ביעילות מפיתוח תהליכים ועד למסחור דרך חטיבת CDMO גלובלית של Miltenyi Bioindustry.

