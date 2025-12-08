Miltenyi Biomedicine memaparkan analisis primer dari uji klinis DALY 2-EU yang penting untuk limfoma sel B besar yang kambuh/refraktori pada lini kedua pada Pertemuan Tahunan American Society of Haematology (ASH) ke-67

Hasil DALY 2-EU menunjukkan bahwa zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) menunjukkan keunggulan yang berarti secara klinis dibandingkan kemoimunoterapi pada pasien dengan limfoma sel B besar yang kambuh/refraktori (r/r LBCL) 1

Zamto-cel ditoleransi dengan baik oleh sebagian besar pasien. DALY 2-EU menyertakan populasi studi risiko tinggi, yang dikarakterisasi dengan usia yang lebih tua dan karakteristik penyakit yang berisiko tinggi secara klinis

Proses produksi selama 12 hari menghasilkan waktu vena-ke-vena (waktu total dari pengambilan sel hingga infus kembali ke pasien) selama 14–16 hari, yang mengurangi kemungkinan untuk terapi jembatan.





BERGISCH GLADBACH, Jerman, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miltenyi Biomedicine hari ini mengumumkan hasil dari uji klinis DALY 2-EU yang penting yang mengevaluasi kemanjuran dan keamanan zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) dibandingkan dengan kemoimunoterapi standar (R-GemOx atau Pola-BR) pada pasien limfoma sel B besar lini kedua yang kambuh atau refraktori (r/r LBCL) yang tidak memenuhi syarat untuk transplantasi karena usia, komorbiditas, atau alasan medis lainnya.

Analisis primer menunjukkan bahwa zamto-cel menunjukkan keunggulan yang signifikan dan berarti secara klinis dibandingkan kemoimunoterapi (R-GemOx) pada pasien yang tidak memenuhi syarat transplantasi dan berisiko tinggi mengalami progresi penyakit yang cepat.1 Populasi studi ini dikarakterisasi dengan usia yang lebih tua dan fitur penyakit yang berisiko tinggi secara klinis: usia median adalah 74 tahun, 57% pasien memiliki Indeks Prognostik Internasional yang tinggi (IPI≥ 3), dan 67% ditunjukkan memiliki penyakit stadium III/IV. Zamto-cel ditoleransi dengan baik oleh populasi yang sebagian besar berusia lebih tua dan berisiko tinggi ini.1

Dr. Peter Borchmann, Peneliti Utama uji klinis DALY 2-EU dan Asisten Direktur Medis di Departemen Hematologi dan Onkologi, University Hospital of Cologne, Jerman, mengatakan: “Zamto-cel menunjukkan keunggulan yang signifikan secara statistik dan berarti secara klinis dan dibandingkan R-GemOx pada pasien dengan penyakit berisiko tinggi yang tidak memenuhi syarat transplantasi, yang meningkatkan kelangsungan hidup bebas kejadian sekaligus tetap mempertahankan profil tolerabilitas yang baik. Temuan ini menyoroti potensi zamto-cel sebagai opsi pengobatan baru yang penting bagi populasi pasien yang rentan secara klinis dengan pilihan terapeutik yang terbatas.”

Dr. Toon Overstijns, Chief Executive Officer Miltenyi Biomedicine, mengatakan: “Hasil uji klinis DALY 2-EU menjadi pencapaian penting dalam komitmen kami untuk mengembangkan terapi berbasis sel dan gen. Zamto-cel - terapi sel CAR-T non‑kriopreservasi CD20 dan CD19 (terarah) pertama secara tandem - menunjukkan manfaat klinis yang berarti dengan efektivitas dan keamanan yang menjanjikan, yang membawa kita selangkah lebih dekat untuk menyediakan opsi pengobatan yang sangat dibutuhkan bagi pasien dengan limfoma risiko tinggi.”

Zamto-cel adalah terapi sel T reseptor antigen kimerik (CAR-T) non-kriopreservasi CD20-CD19 (terarah) pertama secara tandem. Mekanisme utama yang menyebabkan kekambuhan setelah pengobatan dengan terapi sel CAR-T yang diarahkan pada CD19 adalah persistensi yang terbatas dari sel CAR-T, inhibisi fungsi sel CAR-T, dan hilangnya antigen imunologis CD19. Untuk meminimalkan risiko kekambuhan akibat hilangnya antigen CD19, zamto-cel memanfaatkan penargetan antigen ganda dari CD20 dan CD19. Zamto-cel diproduksi dalam waktu 12 hari, yang menghasilkan waktu vena-ke-vena selama 14-16 hari dan mengurangi kemungkinan untuk terapi jembatan





Hasil utama DALY 2-EU1

Pada saat pembatasan data, pasien secara acak dibagi untuk menerima zamto-cel (n=82) atau R-GemOx/PolaBR (n=86). Uji klinis ini memungkinkan untuk alih terapi (crossover), 29 pasien menerima zamto-cel setelah gagal mencapai respons dengan R-GemOx (n=28) maupun Pola-BR (n=1)

Hasil Efikasi (dinilai oleh komite peninjau independen tersamar (BIRC))

Median dari kelangsungan hidup bebas kejadian (EFS) untuk zamto-cel adalah 6,2 bulan (95% CI 3,8–13,8), dibandingkan dengan 2,5 bulan (95% CI 2,0–3,3) untuk R-GemOx (HR 0,39; 95% CI 0,27–0,58; p<0,0001).

Median dari kelangsungan hidup bebas progresi (PFS) secara signifikan lebih panjang dengan zamto-cel pada 8,5 bulan (95% CI 3,8–16,8), dibandingkan 3,3 bulan (95% CI 2,0–3,8) untuk R-GemOx (HR 0,43 [95% CI 0,28–0,65]; p<0,0001).

Pada populasi yang akan diobati (ITT), tingkat respons keseluruhan (ORR) adalah 72% dengan 54% tingkat respons lengkap (CRR) untuk zamto-cel sebesar, dibandingkan dengan 45% ORR dan 14% CRR untuk R-GemOx.





Hasil Keamanan1

Zamto-cel ditoleransi dengan baik pada populasi pasien lanjut usia berisiko tinggi ini

Sindrom pelepasan sitokin (CRS) grade ≥3 dilaporkan pada 4 pasien (5,3).

Sindrom neurotoksisitas terkait sel efektor imun (ICANS) grade 3 terjadi pada 1 pasien (1,3%).





Tentang DALY 2-EU2

DALY 2-EU (NCT04844866) adalah uji klinis Fase II label terbuka, multi-senter, acak yang penting, yang dilakukan di 12 negara di Uni Eropa (UE), yang mengevaluasi keamanan dan efikasi dari sel T autolog yang direkayasa secara genetik yang mengekspresikan reseptor antigen kimerik spesifik anti-CD20 dan anti-CD19, zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel), dibandingkan dengan kemoimunoterapi (CIT) (rituksimab, gemcitabin, dan oksaliplatin (R.GemOx)) atau polatuzumab vedotin ditambah bendamustine/rituximab (Pola-BR)), sebagai terapi lini kedua untuk limfoma sel B besar primer yang kambuh atau refraktori (r/r LBCL). Sejauh yang kami ketahui, ini merupakan satu-satunya uji klinis CAR-T acak yang dilakukan pada populasi pasien ini hingga saat ini.

Pasien yang memenuhi syarat adalah orang dewasa dengan LBCL yang kambuh atau refraktori dalam 24 bulan sejak dimulainya pengobatan lini pertama, telah menerima setidaknya panduan yang mengandung antrasiklin dan rituksimab, dan tidak memenuhi syarat untuk transplantasi sel punca.

Peserta diacak 1:1 untuk menerima zamto-cel atau CIT (R-GemOx/Pola-BR). Zamto-cel diberikan sebagai infus non-kriopreservasi tunggal pada dosis 2,5 x 10^6 sel T yang ditransduksi dengan CAR per kilogram berat badan setelah depleksi limfosit dengan fludarabin dan siklofosfamida. Pasien diacak ke lengan pembanding yang menerima R-GemOx maupun Pola-BR.

Titik akhir primer uji klinis ini adalah kelangsungan hidup bebas kejadian (EFS), yang dinilai oleh komite peninjau independen tersamar (BIRC). EFS didefinisikan sebagai waktu sejak pengacakan hingga progresi penyakit objektif, kegagalan mencapai respons parsial (PR) atau respons lengkap (CR) pada atau setelah Minggu ke-8, yang menyebabkan pasien menerima terapi anti-limfoma baru atau meninggal karena penyebab apa pun. Titik akhir sekunder mencakup kelangsungan hidup bebas progresi (PFS), tingkat respons lengkap terbaik (CRR), durasi respons lengkap (DOR), dan kelangsungan hidup keseluruhan (OS).

Data ini akan dilaporkan sebagai bagian dari analisis interim EFS yang telah direncanakan sebelumnya setelah masa tindak lanjut median selama 17 bulan. Analisis tambahan direncanakan dengan periode tindak lanjut yang lebih lama dan akan dipresentasikan pada pertemuan mendatang.

Hasil DALY 2-EU melengkapi publikasi zamto-cel sebelumnya pada indikasi dan populasi lain, termasuk:

DALY II USA (NCT04792489) adalah uji klinis Fase II lengan tunggal, label terbuka, multi-senter dari zamto-cel pada pasien dengan r/r DLBCL setelah setidaknya dua lini pengobatan sebelumnya, termasuk antibodi monoklonal anti-CD20 dan panduan yang mengandung antrasiklin, serta penyakit yang terukur sesuai dengan klasifikasi Lugano 2014. ORR pada populasi pasien yang dapat dievaluasi (n=59) sebagaimana dinilai oleh Komite Radiologi Independen, adalah 72,9% (95% CI, 59,7–83,6) dengan CRR sebesar 49,2% (95% CI, 35,9–62,5).

Dalam uji klinis DALY II USA, dibentuk kohor khusus untuk pasien dengan limfoma sistem saraf pusat (CNS) yang kambuh atau refraktori (r/r). Pada kohor ini yang terdiri dari 16 pasien, data menunjukkan tingkat respons keseluruhan sebesar 80% dan 100% dan tingkat respons lengkap sebesar 50% dan 100% pada PCNSL (limfoma CNS primer) dan SCNSL (limfoma CNS sekunder) secara berurutan.

Zamto-cel sedang dipelajari pada limfoma sel mantel (MCL) r/r dan transformasi Richter (RT) r/r





Tentang zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel)

Zamto-cel adalah terapi sel T reseptor antigen kimerik (CAR) autolog yang sedang diteliti, dirancang untuk menargetkan CD20 dan CD19. Terapi ini sedang dipelajari dalam uji klinis untuk pengobatan keganasan sel B yang kambuh atau refraktori, termasuk limfoma sel B besar (LBCL), limfoma sel B besar difusi (DLBCL), limfoma sistem saraf pusat (CNS) primer dan sekunder, limfoma sel mantel (MCL), transformasi Richter (RT), serta neoplasma sel B lainnya.

Zamto-cel diproduksi menggunakan platform milik Miltenyi, yaitu sistem tertutup dan otomatis. Dengan waktu produksi 12 hari menghasilkan waktu vena-ke-vena 14–16 hari, yang mengurangi kebutuhan akan terapi jembatan dan meningkatkan kemampuan untuk menerima terapi sel bagi pasien berisiko tinggi dengan kebutuhan terapi yang mendesak. Formulasi non‑kriopreservasi ini menghilangkan berbagai langkah logistik dan biaya yang terkait dengan proses kriopreservasi.

Tentang Miltenyi Biomedicine

Miltenyi Biomedicine berkomitmen untuk menyediakan pengobatan kanker inovatif dan terapi regeneratif yang dapat diakses oleh pasien dengan penyakit parah. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, perusahaan melakukan inovasi secara independen untuk menangani kanker darah yang sulit diobati dan memanfaatkan potensi teknologi CAR untuk mentransformasi perawatan pasien. Miltenyi Biomedicine saat ini sedang meneliti aset terapi sel pertamanya.

Tentang Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec adalah pemimpin global dalam mengembangkan teknologi dan layanan untuk terapi sel dan gen yang spesifik bagi pasien, yang mengubah temuan ilmiah menjadi pengobatan praktis dalam kedokteran yang dipersonalisasi. Dengan pengalaman lebih dari 35 tahun, perusahaan ini mendukung penemuan biomedis dan mengimplementasikannya ke dalam penerapan klinis, yang meningkatkan akses pasien terhadap terapi baru. Miltenyi Biotec, melalui solusi terintegrasinya, termasuk pabrik sel bersertifikat GMP, menyediakan bimbingan ahli bagi pengembang terapi secara efisien mulai dari pengembangan proses hingga komersialisasi melalui divisi global CDMO Miltenyi Bioindustry.

Referensi

Borchmann P, et al. Zamtocabtagene-autoleucel, a tandem CD20-CD19 directed CAR-T cell therapy as second-line treatment for Relapsed/Refractory large B-cell lymphoma: primary analysis of the randomized pivotal DALY 2-EU study. Dipresentasikan pada Pertemuan Tahunan American Society of Hematology (ASH). Abstrak #abs25-738. ClinicalTrials.Gov. Efficacy and Safety of MB-CART2019.1 vs. SoC in Lymphoma Patients (DALY 2-EU). Tersedia di: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04844866 . Diakses pada September 2025.





MAT-GL-ZA-0003

Tanggal Pembuatan: Desember 2025