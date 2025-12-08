ミルテニー・バイオメディスン (Miltenyi Biomedicine)、第67回米国血液学会（American Society of Hematology、ASH）年次総会で再発・難治性大細胞型B細胞リンパ腫の二次治療における極めて重要なDALY 2-EU試験の主要解析結果を発表

DALY 2-EU試験の結果、再発/難治性大細胞型B細胞リンパ腫 (r/r LBCL) 患者において、ザムトカブタゲン オートロイセル (zamto-cel) は化学免疫療法に対して臨床的に意義のある優越性を示した 1

zamto-celは大多数の患者で良好な忍容性を示した。 DALY 2-EUには、高年齢で臨床的にリスクの高い疾患を特徴とする高リスクの研究対象集団が含まれていた

製造期間が12日であることから、「vein-to-vein (白血球採取からCAR-T細胞が準備できるまで)」の日数は14～16日となり、ブリッジング治療の可能性が低下した。





ドイツ、ベルギッシュ・グラートバッハ発, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ミルテニー・バイオメディスンは本日、二次治療で年齢、合併症、その他の医学的理由により移植不適格の再発・難治性大細胞型B細胞リンパ腫 (r/r LBCL) 患者を対象に、ザムトカブタゲン オートロイセル (zamto-cel) の有効性と安全性を標準的な化学免疫療法 (R-GemOxまたはPola-BR) と比較評価した極めて重要なDALY 2-EU試験の結果を発表した。

主要解析では、急速な病勢進行のリスクが高い移植不適格患者において、zamto-celが化学免疫療法 (R-GemOx) に対して臨床的に意義のある有意な優越性を示した1。この研究対象集団は、高齢と臨床的に高リスクの疾患特徴が特徴で、年齢中央値は74歳、患者の57％が高IPI (国際予後指数≧3)、67％がステージIII/IVであった。 zamto-celは、高齢者や高リスク者が多いこの集団において良好な忍容性を示した。1

DALY2-EU試験の治験責任医師であり、ドイツ・ケルン大学病院血液腫瘍科のアシスタントメディカルディレクターであるペーター・ボルヒマン博士 (Dr. Peter Borchmann) は、次のように述べている。「zamto-celは、移植不適格の高リスク患者において、R-GemOxと比較して臨床的に意義のある統計学的に有意な優越性を示し、良好な忍容性プロファイルを維持しながら無イベント生存期間を改善しました。 こうした結果は、治療法の選択肢が限られている臨床的に脆弱な患者集団にとって、zamto-celが重要な新たな治療選択肢となる可能性を示すものです」。

ミルテニー・バイオメディスン (Miltenyi Biomedicine) の最高経営責任者であるトゥーン・オーバースティンズ博士 (Dr. Toon Overstijns) は、次のように述べている。「DALY 2-EUの結果は、細胞・遺伝子治療の進歩に対する我々のコミットメントにおいて重要なマイルストーンとなるものです。 zamto-celは、初のCD20-CD19 (指向性)、非凍結保存型CAR-T細胞療法として、有望な有効性と安全性を示し、高リスクリンパ腫患者に大いに必要とされる治療選択肢を提供することに近づきました」。

zamto-celは、初のCD20-CD19 (指向性) タンデム非凍結保存型キメラ抗原受容体T（CAR-T）細胞療法である。 CD19指向性CAR-T細胞療法による治療後の再発の主なメカニズムは、CAR-T細胞の限られた持続性、CAR-T細胞の機能阻害、CD19免疫学的抗原エスケープが挙げられる。 CD19抗原のエスケープによる再発リスクを最小限に抑えるため、zamto-celはCD20とCD19のデュアル抗原ターゲティングを採用している。 zamto-celの製造期間は12日であることから、「vein-to-vein」の日数は14～16日となり、ブリッジング治療の可能性は低くなる





DALY 2-EU 主要結果1

データカットオフ時に、患者はzamto-cel投与群 (n=82) またはR-GemOx/ PolaBR投与群 (n=86) に無作為に割り付けられた。 本試験ではクロスオーバーが可能であり、R-GemOx (n=28) またはPola-BR (n=1) で奏効が得られなかった患者29人にzamto-celが投与された

有効性の結果 (盲検化独立評価委員会 (BIRC) による評価)

無イベント生存期間 (EFS) 中央値は、R-GemOxが2.5ヵ月 (95% CI 3.8-13.8) であったのに対し、zamto-celは6.2ヵ月 (95% CI 2.0-3.3) であった (HR 0.39; 95% CI 0.27-0.58; p<0.0001)。

無増悪生存期間 (PFS) 中央値は、R-GemOxが3.3ヵ月 (95% CI 2.0-3.8) であったのに対し、zamto-celは8.5ヵ月 (95% CI 3.8-16.8)と有意に長かった(HR 0.43 [95% CI 0.28-0.65]; p<0.0001)。

治療意図 (ITT) 集団では、全奏効率 (ORR) は72％、完全奏効率 (CRR) はR-GemOxのORR45％、CRR14％に対し、zamto-celは54％であった。





安全性の結果1

zamto-celはこの高リスク高齢患者集団において良好な忍容性を示した

グレード3以上のサイトカイン放出症候群 (CRS) は4例 (5.3%) 報告。

グレード3の免疫細胞関連神経毒性症候群 (ICANS) は1例 (1.3%) 発現。





DALY 2-EUについて

DALY 2-EU (NCT04844866) は、EU内の12カ国で実施された極めて重要な無作為、多施設共同、非盲検の第II相試験であり、抗CD20および抗CD19特異的キメラ抗原受容体を発現する遺伝子改変自己T細胞ザムトカブタゲン オートロイセル (zamto-cel) の安全性と有効性を、原発性再発/難治性大細胞型B細胞リンパ腫 (r/r LBCL) に対する二次治療として、化学免疫療法（CIT）（リツキシマブ、ゲムシタビン、オキサリプラチン（R. GemOx））またはポラツズマブ ベドチン + ベンダムスチン/リツキシマブ（Pola-BR））と比較・評価するものである。 我々の知る限り、この患者集団を対象としたCAR-T無作為化試験は現在までにこれだけである。

対象となった患者は、一次治療開始から24ヵ月以内に再発または難治性を示し、少なくともアントラサイクリンとリツキシマブを含む治療を受けており、幹細胞移植が不適格なr/r LBCLの成人患者であった。

参加者は、zamto-celまたはCIT (R-GemOx/Pola-BR) のいずれかを投与する群に1：1で無作為に割り付けられた。 zamto-celは、フルダラビンおよびシクロホスファミドによるリンパ球除去後に、体重1kg当たり2.5×10^6の単回注入の非凍結保存型CAR遺伝子導入T細胞として投与された。 比較群に無作為に割り付けられた患者には、R-GemOxまたはPola-BRのいずれかが投与された。

本試験の主要評価項目は、盲検化された独立審査委員会 (BIRC) によって評価される無イベント生存期間 (EFS) であり、無作為化から客観的病勢進行、第8週以降に部分奏効 (PR) または完全奏効 (CR) が得られず、新たな抗リンパ腫療法が実施されるまでの期間、または何らかの原因による死亡までの期間と定義される。 副次的評価項目は、無増悪生存期間 (PFS)、最良完全奏効率 (CRR)、完全奏効期間 (DOR)、全生存期間 (OS) である。

これらのデータは、予定されているEFS中間解析の一部として、追跡期間中央値17ヵ月後に報告される。 また、より長い追跡期間での追加解析が計画されており、今後の会議で発表される予定である。

DALY 2-EUの結果は、他の適応症や集団におけるzamto-celの過去の発表に加わるものである：

DALY II USA (NCT04792489) は、抗CD20モノクローナル抗体およびアントラサイクリン含有治療法を含む前治療が少なくとも2ライン以上行われ、ルガーノ2014年分類による測定可能病変を有するr/r DLBCL患者を対象としたzamto-celの多施設共同非盲検単群第II相試験である。 独立放射線医学委員会 (Independent Radiology Committee) の評価による評価可能患者集団(n=59) におけるORRは72.9％ (95% CI、59.7-83.6)、CRRは49.2％ (95% CI、35.9-62.5) であった。

DALY II米国臨床試験では、r/r中枢神経系リンパ腫の専用コホートが開設された。 この16人の患者コホートでは、PCNSL (原発性CNSリンパ腫) およびSCNSL (続発性CNSリンパ腫) において、それぞれ全奏効率が80％および100％、完全奏効率が50％および100％であった。

zamto-celは、r/rマントル細胞リンパ腫 (MCL) およびr/rリヒター形質転換 (RT) において検討されている





ザムトカブタゲン オートロイセル (zamto-cel) について

zamto-celは、CD20とCD19の両方をターゲットとするようにデザインされた治験中の自己キメラ抗原受容体 (CAR) T細胞療法である。 大細胞型B細胞リンパ腫 (LBCL)、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 (DLBCL)、原発性および続発性の中枢神経系 (CNS) リンパ腫、マントル細胞リンパ腫 (MCL)、リヒター形質転換 (RT)、その他のB細胞性新生物など、再発または難治性のB細胞性悪性腫瘍の治療薬として臨床試験が行われている。

zamto-celは、ミルテニー独自のプラットフォーム（閉鎖型自動化システム）を使って製造される。 製造期間が12日であることから、「vein-to-vein」の日数は14～16日となり、ブリッジング療法の必要性が減少し、緊急の治療が必要なハイリスク患者が細胞治療を受けられる可能性が高まる。 非凍結保存型であるため、凍結保存に関連するロジスティクスの手順やコストが不要となる。

ミルテニー・バイオメディスンについて

ミルテニー・バイオメディスンは、革新的な癌治療と再生療法を、重篤な疾病を抱える患者が利用できるようにすることに尽力している。 最先端の技術を活用し、治療が困難な血液がんに対処するために独自の技術革新を行い、CAR技術の可能性を活用して患者の治療に変革をもたらしている。 ミルテニー・バイオメディスンは現在、同社初の細胞治療資産を検討している。

ミルテニー・バイオテック (Miltenyi Biotec) について

ミルテニー・バイオテックは、患者特異的細胞・遺伝子治療のための技術とサービスの革新における世界的リーダーであり、科学的発見を個別化医療のための実用的な治療法へと転換している。 35年以上にわたる専門知識を生かし、生物医学的発見をサポートし、それを臨床応用につなげることで、新しい治療法への患者のアクセスを高めている。 ミルテニー・バイオテックは、GMP認定細胞工場を含む統合ソリューションにより、ミルテニー・バイオインダストリー (Miltenyi Bioindustry) グローバルCDMO部門を通じて、治療開発者にプロセス開発から商業化まで効率的な専門的指導を提供している。

Borchmann P, et al. Zamtocabtagene-autoleucel, a tandem CD20-CD19 directed CAR-T cell therapy as second-line treatment for Relapsed/Refractory large B-cell lymphoma: primary analysis of the randomized pivotal DALY 2-EU study. 米国血液学会 (ASH) 年次総会にて発表。 抄録番号abs25-738。 ClinicalTrials.Gov. Efficacy and Safety of MB-CART2019.1 vs. SoC in Lymphoma Patients (DALY 2-EU). こちらより閲覧可能： https://clinicaltrials.gov/study/NCT04844866 アクセス：2025年9月





