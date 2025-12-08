Miltenyi Biomedicine, 제67회 미국혈액학회(ASH) 연례 학술대회에서 재발/불응성 거대 B세포 림프종 2차 치료용 DALY 2-EU 중추적 임상시험의 주요 분석 결과 발표

DALY 2-EU 결과에 따르면 zamtocabtagene autoleucel(zamto-cel) 은 재발 / 불응성 거대 B 세포 림프종 (r/r LBCL) 환자에서 화학면역요법 대비 임상적으로 의미 있는 우월성을 입증했다 ¹

zamto-cel 은 대부분의 환자에서 양호한 내약성을 보였다 . DALY 2-EU 는 고령 및 임상적으로 고위험 특성을 가진 환자군을 포함한 연구였다

12일의 제조 기간에 따라 환자에게 투여되기까지의 전체 시간(vein-to-vein)이 14–16일로 단축되었으며, 이는 bridging 치료 필요성을 줄여준다.





독일 베르기슈 글라트바흐, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miltenyi Biomedicine은 이식이 불가능한 재발 또는 불응성 대형 B세포 림프종(r/r LBCL) 환자를 대상으로 2차 치료에서 zamtocabtagene autoleucel(zamto-cel)이 표준 화학면역요법(R-GemOx 또는 Pola-BR) 대비 효능과 안전성을 평가한 중추적 DALY 2-EU 임상시험 결과를 발표했다.

1차 분석 결과, zamto-cel은 이식이 불가능한 환자에서 표준 화학면역요법(R-GemOx) 대비 통계적으로 유의하고 임상적으로 의미 있는 우월성을 입증했다.¹ 해당 환자군은 급속한 질병 진행 위험이 높은 것으로 평가되었으며, 평균 연령이 높고 임상적 고위험 특성을 지닌 것이 특징이다. 중간 연령은 74세, 환자의 57%는 높은 국제 예후 지수(IPI ≥ 3)를 보였고, 67%는 병기 III/IV의 진행성 질환을 가지고 있었다. 또한 zamto-cel은 고령자와 임상적 고위험군이 대부분을 차지하는 환자에서 양호한 내약성을 보여주었다.¹

독일 쾰른대학교병원 혈액종양내과 부국장이자 DALY 2-EU 임상시험의 책임 연구자인 Peter Borchmann 박사는 “Zamto-cel은 고위험 질환을 가진 이식 불가능 환자에서 R-GemOx 대비 임상적으로 의미 있고 통계적으로 유의한 우월성을 입증했으며, 사건 없는 생존기간(event-free survival)을 향상시키면서 우수한 내약성을 유지했다. 이번 결과는 치료 선택지가 매우 제한적인 임상적 취약 환자군에서 zamto-cel이 중요한 새로운 치료 옵션이 될 잠재력을 보여준다.”라고 밝혔다.

Miltenyi Biomedicine의 CEO인 Toon Overstijns 박사는 “DALY 2-EU 결과는 세포 및 유전자 치료 발전에 대한 당사의 노력에서 중요한 이정표를 의미한다. 전 세계 최초의 탠덤 CD20–CD19 표적 비동결 CAR-T 세포 치료제인 zamto-cel은 유망한 효능과 안전성을 기반으로 의미 있는 임상적 혜택을 보여주었으며, 고위험 림프종 환자에게 절실히 필요한 새로운 치료 옵션을 제공하는 데 한 걸음 더 다가섰다.”라고 평가했다.

Zamto-cel은 세계 최초의 이중 표적 CD20-CD19(non-cryopreserved) 키메라 항원 수용체 T세포(CAR-T) 치료제이다. CD19 표적 CAR-T 치료 후 재발하는 주요 기전은 CAR-T 세포의 지속성 부족, CAR-T 기능 억제, 그리고 CD19 면역 항원 소실이다. CD19 항원 소실로 인한 재발 위험을 최소화하기 위해 zamto-cel은 CD20과 CD19를 동시에 표적하는 이중 항원 전략을 적용하였다. 또한 zamto-cel의 제조 기간은 12일이며, 그 결과 환자로부터 채취해 환자에게 재투여되기까지의 전체 vein-to-vein 기간은 약 14–16일로 단축된다. 이로 인해 다리(bridging) 치료 필요성을 줄일 수 있다.





DALY 2-EU 주요 결과1

데이터 컷오프 시점에서, 환자들은 zamto-cel 투여군(n=82) 또는 R-GemOx/Pola-BR 투여군(n=86)으로 무작위 배정되었다. 본 임상시험은 교차투여를 허용하였으며, 총 29명의 환자가 R-GemOx(28명) 또는 Pola-BR(1명) 치료에서 반응을 얻지 못한 후 zamto-cel 치료를 받았다.

효능 결과 (맹검 독립 검토 위원회(BIRC)에 의해 평가됨)

사건 없는 생존기간(EFS)의 중앙값은 zamto-cel 6.2개월(95% CI 3.8–13.8)이고, R-GemOx는 2.5개월(95% CI 2.0–3.3)이었다. HR 0.39 (95% CI 0.27–0.58), p<0.0001, zamto-cel이 유의하게 우월했다.

무진행 생존기간(PFS)은 zamto-cel에서 8.5개월(95% CI 3.8–16.8), R-GemOx는 3.3개월(95% CI 2.0–3.8)로 유의하게 더 길었다. HR 0.43 (95% CI 0.28–0.65), p<0.0001

ITT(intention-to-treat) 분석에서, zamto-cel의 전체 반응률(ORR)은 72%, 이 중 완전반응률(CRR)은 54%였다. 반면 R-GemOx는 ORR 45%, CRR 14%로, zamto-cel이 뚜렷한 우월성을 보였다.





안전성 결과1

zamto-cel은 고위험의 고령 환자군에서 양호한 내약성을 보였다

Grade 3 이상 사이토카인 방출 증후군(CRS)은 4명(5.3%)에서 보고되었다.

Grade 3 면역효과세포 관련 신경독성 증후군(ICANS)은 1명(1.3%)에서 발생했다.





DALY 2-EU 소개2

DALY 2-EU(NCT04844866)는 EU 내 12개국에서 시행된 중추적(pivotal) 다기관 무작위 공개 라벨 2상 임상시험으로, 항-CD20 및 항-CD19 특이 키메라 항원 수용체를 발현하는 유전자 조작 자가 T세포 치료제인 zamtocabtagene autoleucel(zamto-cel) 과, 화학면역요법(CIT) — 리툭시맙, 젬시타빈, 옥살리플라틴(R-GemOx) 또는 폴라투주맙 베도틴 + 벤다무스틴/리툭시맙(Pola-BR) —을 비교하여, 2차 치료제로서 1차 치료 이후 재발 또는 불응성(r/r) 미만성 거대 B세포 림프종(r/r LBCL)에 대한 안전성과 유효성을 평가하였다. 현재까지 알려진 바에 따르면, 이 환자군을 대상으로 한 유일한 CAR-T 무작위 임상시험이다.

적격 환자 기준은 r/r LBCL 성인 환자를 비롯해 1차 치료 시작 후 24개월 이내에 불응 또는 재발 현상을 보이는 자, 최소한 안thracycline 기반 치료 및 rituximab 포함 요법을 받은 이력이 있어야 하며 조혈모세포 이식 불가능한 환자가 해당된다.

시험 참가자는 zamto-cel 또는 CIT(R-GemOx/Pola-BR) 중 하나를 1:1 비율로 무작위 배정받았다. zamto-cel은 림프구 감소 요법(fludarabine + cyclophosphamide) 이후, 체중 1kg당 2.5 × 10^6개의 CAR 형질전환 T세포로 구성된 단회 비동결(non-cryopreserved) 주입으로 투여되었다. 대조군으로 배정된 환자는 R-GemOx 또는 Pola-BR 중 하나를 투여받았다.

임상시험의 1차 평가변수(primary endpoint)는 맹검 독립 검토 위원회(BIRC)에 의해 평가된 사건 없는 생존기간(EFS) 이다. EFS는 무작위 배정 시점부터 객관적 질병 진행, 또는 8주 시점 이후 부분반응(PR) 또는 완전반응(CR)을 달성하지 못한 경우, 이로 인해 새로운 항림프종 치료가 필요하게 되거나, 혹은 어떠한 원인으로든 사망에 이르는 시점까지의 기간으로 정의된다. 2차 평가변수(secondary endpoints)는 무진행 생존기간(PFS)을 비롯해 최적 완전반응률(best CRR), 완전반응 지속기간(DOR), 전체 생존기간(OS)을 포함한다.

이번 데이터는 중앙 추적관찰 기간 17개월에서 수행된 사전 계획된 EFS 중간 분석 결과로 보고되었다. 향후 더 긴 추적 기간을 포함하는 추가 분석이 계획되어 있으며, 차기 학술 회의에서 발표될 예정이다.

DALY 2-EU 연구 결과는 zamto-cel이 다른 적응증 또는 환자군에서 시행된 이전 연구들을 보완하는 다음과 같은 근거를 제공한다:

DALY II USA(NCT04792489)는 r/r DLBCL 환자를 대상으로 한 다기관, 공개 라벨, 단일군 2상 임상시험으로, 항-CD20 단일클론 항체 및 anthracycline 포함 요법을 포함한 최소 두 차례의 이전 치료를 받은 환자, 그리고 Lugano 2014 기준에 따른 측정 가능한 병변을 가진 환자에서 zamto-cel을 평가했다. 평가 가능한 환자군(n=59)에서 독립 영상판독위원회 평가 기준 전체 반응률(ORR)은 72.9% (95% CI, 59.7–83.6) 이었으며, 완전반응률(CRR)은 49.2% (95% CI, 35.9–62.5) 로 확인되었다.

DALY II USA 임상시험에서는 r/r 중추신경계 림프종(CNS lymphoma) 을 위한 독립 코호트가 운영되었다. 해당 코호트(n=16)에서, PCNSL(원발성 CNS 림프종) 과 SCNSL(이차성 CNS 림프종) 각각에서 전체 반응률은 80% 및 100%, 완전반응률은 50% 및 100% 로 나타났다.

zamto-cel은 r/r 맨틀세포 림프종(MCL) 및 r/r 리히터 전환(Richter’s transformation, RT)에 대해서도 연구가 진행 중이다.





zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) 소개

zamto-cel은 CD20과 CD19를 동시에 표적하도록 설계된 연구용 자가 유래 키메라 항원 수용체(CAR) T세포 치료제이다. 이 치료제는 재발 또는 불응성 B세포 악성종양, 예를 들어 거대 B세포 림프종(LBCL), 미만성 거대 B세포 림프종(DLBCL), 원발 및 이차성 중추신경계(CNS) 림프종, 맨틀세포 림프종(MCL), 리히터 전환(Richter’s transformation, RT) 및 기타 B세포 종양을 대상으로 임상시험에서 평가되고 있다.

zamto-cel은 Miltenyi의 독자적인 플랫폼을 사용하여 폐쇄형 자동화 시스템에서 제조된다. 제조 기간은 12일이며, 이로 인해 환자에게 투여하기까지의 전체 vein-to-vein 시간은 약 14–16일로 단축된다. 이는 다리(bridging) 치료 필요성을 줄이고, 치료적 긴급성이 높은 고위험 환자에서 세포 치료를 받을 수 있는 가능성을 높인다. 또한 zamto-cel의 비동결(non-cryopreserved) 제형은 냉동 보관 또는 해동과 관련된 물류 과정과 비용을 제거하여 운영 효율성을 높인다.

Miltenyi Biomedicine 소개

Miltenyi Biomedicine은 혁신적인 암 치료 및 재생 의학 치료를 중증 질환 환자에게 제공하는 데 전념하고 있다. 최첨단 기술을 기반으로 난치성 혈액암을 해결하고, CAR 기술의 잠재력을 활용해 환자 치료를 혁신하는 솔루션을 독자적으로 개발하고 있다. Miltenyi Biomedicine은 현재 자사의 첫 번째 세포 치료제 후보를 임상에서 연구 중이다.

Miltenyi Biotec 소개

Miltenyi Biotec은 환자 맞춤형 세포 및 유전자 치료를 위한 기술과 서비스를 혁신하는 글로벌 선도 기업으로, 과학적 발견을 개인맞춤 치료로 연결하는 역할을 수행해 왔다. 35년 이상의 전문성을 바탕으로, 생물의학 연구를 지원하고 임상 적용으로 전환해 환자들이 새로운 치료에 접근할 수 있는 기회를 확대하고 있다. Miltenyi Biotec은 GMP 인증 세포 제조 시설을 포함한 통합 솔루션을 갖추고 있으며, Miltenyi Bioindustry 글로벌 CDMO 부문을 통해 치료제 개발사들이 공정 개발부터 상업화까지 효율적으로 진행할 수 있도록 전문적인 지원을 제공한다.

연락처 정보

Miltenyi Biomedicine

Jasmine Oberwalleney

Friedrich-Ebert-Strasse 68

51429 Bergisch Gladbach, Germany

Media_Biomedicine@miltenyi.com

참고문헌

Borchmann P, et al. Zamtocabtagene-autoleucel, a tandem CD20–CD19 표적 CAR-T 세포 치료제가 재발/불응성 거대 B세포 림프종(R/R LBCL)의 2차 치료제로서 수행된 무작위 중추적 DALY 2-EU 연구의 주요 분석 결과. 미국혈액학회(ASH) 연례학술대회 발표. 초록 번호: abs25-738. ClinicalTrials.gov. Efficacy and Safety of MB-CART2019.1 vs. SoC in Lymphoma Patients (DALY 2-EU). 이용 가능 위치: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04844866 . 2025년 9월 접속.





MAT-GL-ZA-0003

작성일: 2025년 12월