Miltenyi Biomedicine membentangkan analisis primer bagi percubaan penting DALY 2-EU untuk rawatan baris kedua limfoma sel B besar berulang/refraktori pada Mesyuarat Tahunan ke-67 American Society of Hematology (ASH)

Keputusan DALY 2-EU menunjukkan bahawa zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) memberikan keunggulan klinikal yang bermakna berbanding kemoterapi-imun dalam pesakit limfoma sel B besar berulang/refraktori (r/r LBCL) 1

Zamto-cel diterima baik oleh majoriti pesakit. DALY 2-EU merangkumi populasi kajian berisiko tinggi, dicirikan oleh usia lebih tua serta ciri penyakit berisiko klinikal tinggi

Masa pembuatan selama 12 hari menghasilkan masa vein-to-vein selama 14–16 hari, sekali gus mengurangkan keperluan untuk terapi jambatan.





BERGISCH GLADBACH, Jerman, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miltenyi Biomedicine hari ini mengumumkan keputusan daripada percubaan penting DALY 2-EU yang menilai keberkesanan dan keselamatan zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) berbanding kemoterapi-imun standard (R-GemOx atau Pola-BR) dalam pesakit limfoma sel B besar berulang atau refraktori (r/r LBCL) baris kedua yang tidak layak untuk pemindahan disebabkan usia, komorbiditi atau faktor perubatan lain.

Analisis primer menunjukkan bahawa zamto-cel memberikan keunggulan yang signifikan dan bermakna secara klinikal berbanding kemoterapi-imun (R-GemOx) dalam pesakit yang tidak layak untuk pemindahan dan berisiko tinggi mengalami perkembangan penyakit pesat.1 Populasi kajian ini dicirikan oleh usia lebih tua dan ciri penyakit berisiko tinggi secara klinikal: umur median 74 tahun, 57% pesakit mempunyai Indeks Prognostik Antarabangsa tinggi (IPI ≥ 3) dan 67% hadir dengan penyakit tahap III/IV. Zamto-cel diterima baik dalam kalangan populasi yang majoritinya lebih tua dan berisiko tinggi ini.1

Dr. Peter Borchmann, Penyelidik Utama percubaan DALY 2-EU dan Penolong Pengarah Perubatan, Jabatan Hematologi dan Onkologi, Hospital Universiti Cologne, Jerman, berkata: “Zamto-cel menunjukkan keunggulan klinikal yang bermakna dan signifikan secara statistik berbanding R-GemOx dalam pesakit yang tidak layak untuk pemindahan dengan penyakit berisiko tinggi, sekali gus meningkatkan kelangsungan bebas peristiwa (event-free survival) sambil mengekalkan profil tolerabiliti yang baik. Penemuan ini menyerlahkan potensi zamto-cel sebagai pilihan rawatan baharu yang penting untuk populasi pesakit yang sangat rentan secara klinikal dan mempunyai pilihan terapi yang terhad.”

Dr. Toon Overstijns, Ketua Pegawai Eksekutif Miltenyi Biomedicine, berkata: “Keputusan DALY 2-EU menandakan satu pencapaian penting dalam komitmen kami untuk memajukan terapi sel dan gen. Zamto-cel — terapi sel CAR-T tandeman pertama yang menyasarkan CD20-CD19 (directed) dan tidak dikriopreservasi — menunjukkan manfaat klinikal yang bermakna dengan keberkesanan dan keselamatan yang memberangsangkan, membawa kami lebih hampir kepada penyediaan pilihan rawatan yang amat diperlukan bagi pesakit dengan limfoma berisiko tinggi.”

Zamto-cel ialah terapi sel chimeric antigen receptor T (CAR-T) pertama yang merupakan tandem CD20-CD19 (directed) dan tidak dikriopreservasi. Mekanisme utama berlakunya berulang selepas rawatan dengan terapi sel CAR-T CD19-directed ialah:ketekalan sel CAR-T yang terhad, penghambatan fungsi sel CAR-T dan CD19 immunological antigen escape. Bagi meminimumkan risiko berulang disebabkan CD19 antigen escape, zamto-cel menggunakan pendekatan penyasaran dua antigen (dual antigen targeting) terhadap CD20 dan CD19. Zamto-cel mempunyai masa pembuatan 12 hari, menghasilkan masa vein-to-vein selama 14–16 hari, sekali gus mengurangkan keperluan untuk terapi jambatan





Keputusan Primer DALY 2-EU1

Pada tarikh pemotongan data, pesakit telah ditugaskan secara rawak untuk menerima zamto-cel (n = 82) atau R-GemOx / Pola-BR (n = 86). Percubaan ini membenarkan crossover; seramai 29 pesakit menerima zamto-cel selepas gagal mencapai respons dengan sama ada R-GemOx (n = 28) atau Pola-BR (n = 1)

Keputusan efikasi (dinilai oleh blinded independent review committee (BIRC))

Median kelangsungan bebas peristiwa (EFS) bagi zamto-cel ialah 6.2 bulan (95% CI 3.8–13.8) berbanding 2.5 bulan (95% CI 2.0–3.3) bagi R-GemOx (HR 0.39; 95% CI 0.27–0.58; p < 0.0001).

Median kelangsungan bebas perkembangan (progression-free survival, PFS) adalah jauh lebih panjang dengan zamto-cel, iaitu 8.5 bulan (95% CI 3.8–16.8) berbanding 3.3 bulan (95% CI 2.0–3.8) bagi R-GemOx (HR 0.43; 95% CI 0.28–0.65; p < 0.0001).

Dalam populasi intent-to-treat (ITT), kadar tindak balas keseluruhan (ORR) ialah 72%, dengan kadar tindak balas lengkap (complete response rate, CRR) sebanyak 54% bagi zamto-cel, berbanding 45% ORR dan 14% CRR bagi R-GemOx.





Keputusan Keselamatan1

Zamto-cel diterima baik dalam populasi pesakit warga emas yang berisiko tinggi ini

Sindrom pelepasan sitokin (CRS) Gred ≥ 3 dilaporkan pada 4 pesakit (5.3).

Sindrom neurotoksisiti berkaitan sel efektor imun (ICANS) Gred 3 berlaku pada 1 pesakit (1.3%).





Mengenai DALY 2-EU2

DALY 2-EU (NCT04844866) ialah percubaan Fasa II penting, rawak, pelbagai pusat dan terbuka yang dijalankan di 12 negara dalam EU, menilai keselamatan dan efikasi sel T autologus kejuruteraan genetik yang mengekspres reseptor antigen kimerik (CAR) khusus anti-CD20 dan anti-CD19, zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel), berbanding kemoterapi-imun (CIT) (rituximab, gemcitabine dan oxaliplatin(R-GemOx) atau polatuzumab vedotin bersama bendamustine/rituximab (Pola-BR) sebagai terapi baris kedua untuk limfoma sel B besar berulang/refraktori (r/r LBCL). Setakat pengetahuan kami, ia merupakan satu-satunya kajian CAR-T secara rawak dalam populasi pesakit ini sehingga kini.

Pesakit yang layak ialah pesakit dewasa dengan r/r LBCL yang refraktori atau berulang dalam tempoh 24 bulan dari permulaan rawatan baris pertama, telah menerima sekurang-kurangnya rejimen mengandungi antracycline dan rituximab, serta tidak layak untuk pemindahan sel stem.

Peserta telah dirandomisasi 1:1 untuk menerima sama ada zamto-cel atau CIT (R-GemOx/Pola-BR). Zamto-cel diberikan sebagai satu infusi tidak dikriopreservasi pada dos 2.5 × 10^6 sel T tertransduksi CAR per kg berat badan, selepas limfodeplesi menggunakan fludarabine dan cyclophosphamide. Pesakit yang ditugaskan secara rawak ke lengan perbandingan menerima sama ada R-GemOx atau Pola-BR.

Titik akhir primer percubaan ini ialah kelangsungan bebas peristiwa (EFS) yang dinilai oleh blinded independent review committee (BIRC), ditakrifkan sebagai masa dari rawak (randomization) sehingga perkembangan penyakit secara objektif, kegagalan untuk mencapai tindak balas separa (PR) atau tindak balas lengkap (CR) pada atau selepas Minggu 8, yang membawa kepada terapi anti-limfoma baharu atau kematian daripada sebarang punca. Titik akhir sekunder termasuk kelangsungan bebas perkembangan (PFS), kadar tindak balas lengkap terbaik (CRR), tempoh tindak balas lengkap (DOR) dan kelangsungan keseluruhan (OS).

Data ini akan dilaporkan sebagai sebahagian daripada analisis interim EFS yang telah dirancang awal, selepas median susulan selama 17 bulan. Analisis tambahan sedang dirancang dengan tempoh susulan yang lebih panjang dan akan dibentangkan pada mesyuarat akan datang.

Keputusan DALY 2-EU ini melengkapkan penerbitan zamto-cel terdahulu dalam indikasi dan populasi lain, termasuk:

DALY II USA (NCT04792489), iaitu percubaan Fasa II pelbagai pusat, terbuka, satu lengan bagi zamto-cel dalam pesakit dengan r/r DLBCL selepas sekurang-kurangnya dua baris rawatan terdahulu yang merangkumi antibodi monoklonal anti-CD20, rejimen mengandungi antrasiklin dan penyakit boleh diukur mengikut klasifikasi Lugano 2014. Dalam populasi pesakit boleh nilai (n = 59), ORR seperti dinilai oleh Independent Radiology Committee ialah 72.9% (95% CI 59.7–83.6) dengan CRR 49.2% (95% CI 35.9–62.5).

Dalam percubaan klinikal DALY II USA, satu kohort khusus untuk limfoma sistem saraf pusat berulang/refraktori (r/r CNS lymphoma) telah dibuka. Dalam kohort yang terdiri daripada 16 pesakit ini, data menunjukkan kadar tindak balas keseluruhan (ORR) sebanyak 80% dan 100%, serta kadar tindak balas lengkap (CRR) sebanyak 50% dan 100% masing-masing bagi PCNSL (primary CNS lymphoma) dan SCNSL (secondary CNS lymphoma).

Zamto-cel sedang diterokai dalam limfoma sel mantel berulang/refraktori (r/r MCL) dan transformasi Richter berulang/refraktori (r/r RT)





Mengenai zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel)

Zamto-cel ialah terapi sel autologous chimeric antigen receptor (CAR) T-cell yang sedang disiasat dan direka bentuk untuk menyasarkan kedua-dua CD20 dan CD19. Ia sedang dikaji dalam percubaan klinikal untuk rawatan malignan sel B berulang atau refraktori, termasuk large B-cell lymphoma (LBCL), diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), primary CNS lymphoma, secondary CNS lymphoma, mantle cell lymphoma (MCL), Richter’s transformation (RT), serta neoplasma sel B lain.

Zamto-cel dihasilkan menggunakan platform proprietari Miltenyi, iaitu sistem tertutup dan automatik. Masa pembuatan selama 12 hari menghasilkan masa vein-to-vein selama 14–16 hari, mengurangkan keperluan untuk bridging therapy dan meningkatkan keupayaan pesakit berisiko tinggi dengan keperluan terapeutik mendesak untuk menerima terapi selular. Formulasi tidak dikriopreservasi ini menghapuskan langkah dan kos logistik yang berkaitan dengan kriopreservasi.

Mengenai Miltenyi Biomedicine

Miltenyi Biomedicine komited untuk menjadikan rawatan kanser inovatif dan terapi regeneratif lebih mudah diakses oleh pesakit dengan penyakit serius. Dengan memanfaatkan teknologi tercanggih, syarikat ini membangunkan inovasi secara bebas untuk menangani kanser darah yang sukar dirawat dan memanfaatkan potensi teknologi CAR untuk mengubah penjagaan pesakit. Miltenyi Biomedicine kini sedang menyiasat aset terapi sel pertamanya.

Mengenai Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec ialah peneraju global dalam inovasi teknologi dan perkhidmatan bagi terapi sel dan gen khusus pesakit, mengubah penemuan saintifik kepada rawatan praktikal untuk perubatan peribadi. Dengan lebih 35 tahun kepakaran, syarikat ini menyokong penemuan bioperubatan dan menterjemahkannya ke dalam aplikasi klinikal, sekali gus meningkatkan akses pesakit kepada terapi baharu. Miltenyi Biotec, dengan penyelesaian bersepadu termasuk kilang sel bertauliah GMP, menyediakan panduan pakar kepada pembangun terapi — secara efisien dari pembangunan proses hingga ke pengkomersialan — melalui bahagian global CDMO miliknya, Miltenyi Bioindustry.

Rujukan

Borchmann P, et al. Zamtocabtagene-autoleucel, satu terapi sel CAR-T tandem CD20-CD19 directed sebagai rawatan baris kedua untuk limfoma sel B besar berulang/refraktori: analisis primer bagi kajian pivotal rawak DALY 2-EU. Dibentangkan di Mesyuarat Tahunan American Society of Hematology (ASH). Abstrak #abs25-738. ClinicalTrials.Gov. Efficacy and Safety of MB-CART2019.1 vs. SoC in Lymphoma Patients (DALY 2-EU). Tersedia di: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04844866 . Diakses pada September 2025.





