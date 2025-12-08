Miltenyi Biomedicine divulga análise primária do estudo principal do DALY 2-EU para linfoma de células B grandes recidivante/refratário de segunda linha na 67ª Reunião Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH)

Os resultados do DALY 2-UE mostram que o autoleucel de zamtocabtageno (zamto-cel) demonstrou superioridade clinicamente significativa em relação à quimioimunoterapia em pacientes com linfoma de células B grandes recidivante/refratário (r/r LBCL) 1

O Zamto-cel foi bem tolerado na maioria dos pacientes. O estudo DALY 2-UE incluiu uma população de estudo de alto risco, caracterizada por idade avançada e doenças de alto risco

Um tempo de fabricação de 12 dias resultou em um tempo de veia a veia de 14-16 dias, reduzindo a probabilidade de terapia de ponte.





BERGISCH GLADBACH, Alemanha, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Miltenyi Biomedicine divulgou hoje os resultados do estudo DALY 2-EU que avalia a eficácia e a segurança do zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) em comparação com a quimioimunoterapia padrão (R-GemOx ou Pola-BR) em pacientes com linfoma de células B grandes de segunda linha, recidivante ou refratário (r/r LBCL) inelegíveis para transplante devido à idade, comorbidades ou outras razões médicas.

A análise primária mostrou que o zamto-cel demonstrou superioridade clinicamente significativa à quimioimunoterapia (R-GemOx) em pacientes inelegíveis para transplante com alto risco de progressão rápida da doença.1 Esta população do estudo foi caracterizada por idade mais avançada e doença de alto risco: com idade média de 74 anos, 57% dos pacientes com alto Índice Prognóstico Internacional (IPI≥ 3) e 67% com doença em estágio III/IV. O Zamto-cel foi bem tolerado nesta população predominantemente mais velha e de alto risco.1

O Dr. Peter Borchmann, pesquisador principal do estudo DALY 2-EU e Diretor Médico Assistente do Departamento de Hematologia e Oncologia do University Hospital of Cologne, Alemanha, disse: “O Zamto-cel demonstrou superioridade clínica e estatisticamente significativa ao R-GemOx em pacientes inelegíveis para transplante com doença de alto risco, aumentando a sobrevida sem eventos, mantendo um perfil de tolerabilidade favorável. Esses resultados destacam o potencial do zamto-cel como uma nova opção de tratamento importante para uma população de pacientes clinicamente vulneráveis com opções terapêuticas limitadas.”

O Dr. Toon Overstijns, Diretor Executivo da Miltenyi Biomedicine, disse: “Os resultados do DALY 2-EU são um marco importante para o nosso compromisso com o avanço das terapias celulares e genéticas. Zamto-cel - o primeiro CD20-CD19 em tandem (dirigido), terapia com células CAR-T não criopreservadas - demonstrou benefício clínico significativo com eficácia e segurança promissoras, aproximando-nos de fornecer opções de tratamento muito necessárias para pacientes com linfomas de alto risco.”

O Zamto-cel é a primeira terapia celular com receptor de antígeno quimérico T (CAR-T) não criopreservado CD20-CD19 (direcionado) em tandem. Os principais mecanismos para recidiva após tratamentos com terapias de células CAR-T direcionadas ao CD19 são a persistência limitada das células CAR-T, inibição da função das células CAR-T e escape de antígeno imunológico CD19. Para minimizar o risco de recaída devido ao escape do antígeno CD19, o zamto-cel utiliza o direcionamento duplo do antígeno CD20 e CD19. O Zamto-cel tem um tempo de fabricação de 12 dias, resultando em um tempo de veia a veia de 14 a 16 dias e reduzindo a probabilidade da terapia de ponte





DALY 2-EU - Resultados primários 1

No ponto de corte dos dados, os pacientes foram distribuídos aleatoriamente para receber zamto-cel (n=82) ou R-GemOx/PolaBR (n=86). O estudo permitiu o cruzamento, 29 pacientes receberam zamto-cel após falha em alcançar uma resposta com R-GemOx (n=28) ou Pola-BR (n=1)

Resultados da eficácia (avaliados pelo comitê de revisão independente cego (BIRC))

A sobrevida sem eventos (EFS) mediana do zamto-cel foi de 6,2 meses (IC95% 3,8-13,8) em comparação com 2,5 meses (IC95% 2,0-3,3) do R-GemOx (HR 0,39; IC95% 0,27-0,58; p<0,0001).

A sobrevida sem progressão mediana (PFS) foi significativamente mais alta com o zamto-cel aos 8,5 meses (IC95% 3,8-16,8) em comparação com 3,3 meses (IC95% 2,0-3,8) do R-GemOx (HR 0,43 [IC95% 0,28-0,65]; p<0,0001).

Na população com intenção de tratamento (ITT), a taxa de resposta geral (ORR) foi de 72% com uma taxa de resposta completa (CRR) de 54% do zamto-cel em comparação com 45% de ORR e 14% de CRR do R-GemOx.





Resultados de Segurança 1

O Zamto-cel foi bem tolerado nesta população de pacientes idosos com alto risco

Foi relatada síndrome de liberação de citocinas (CRS) de grau ≥ 3 em 4 pacientes (5,3).

A Síndrome de neurotoxicidade associada a células efetoras imunes de grau 3 (ICANS) ocorreu em 1 paciente (1,3%).





Sobre o DALY 2-EU2

O DALY 2-EU (NCT04844866) é um estudo principal, randomizado, multicêntrico, aberto de Fase II conduzido em 12 países dentro da UE, que avalia a segurança e eficácia das células T autólogas geneticamente modificadas que expressam receptor de antígeno quimérico específico anti-CD20 e anti-CD19, zamtocabtageno autoleucel (zamto-cel), em comparação com quimioimunoterapia (CIT), (rituximabe, gencitabina e oxaliplatina (R.GemOx)) ou polatuzumabe vedotina mais bendamustina/rituximabe (Pola-BR)), como uma terapia de segunda linha para linfoma primário de células B grandes recidivante/refratário (r/r LBCL). Até onde sabemos, é o único estudo randomizado de CAR-T nesta população de pacientes até o momento.

Pacientes adultos elegíveis com LBCL r/r refratários ou recidivantes dentro de 24 meses a partir do início do tratamento de primeira linha, receberam pelo menos uma antraciclina e um regime contendo rituximabe, sendo inelegíveis para um transplante de células-tronco.

Os participantes foram randomizados 1:1 para receber zamto-cel ou CIT (R-GemOx/Pola-BR). O Zamto-cel foi administrado como uma infusão única não criopreservada com uma dose de 2,5 x 10^6 células T transduzidas por CAR por kg de peso corporal após linfodepleção com fludarabina e ciclofosfamida. Os pacientes randomizados para o braço comparador receberam R-GemOx ou Pola-BR.

O objetivo primário do estudo é a sobrevida sem eventos (EFS) avaliada por um comitê de revisão independente cego (BIRC), definido como o tempo desde a randomização até a progressão objetiva da doença, falha em atingir uma resposta parcial (PR) ou resposta completa (CR) na ou além da Semana 8, levando a uma nova terapia anti-linfoma ou morte por qualquer causa. Os desfechos secundários incluem sobrevida sem progressão (PFS), melhor taxa de resposta completa (CRR), duração da resposta completa (DOR) e sobrevida global (OS).

Esses dados serão relatados como parte de uma análise provisória pré-planejada da EFS após um acompanhamento médio de 17 meses. Análises adicionais são planejadas com períodos de acompanhamento mais longos e apresentação em reuniões futuras.

Os resultados do DALY 2-UE foram divulgados após publicações anteriores do zamto-cel em outras indicações e populações, incluindo:

DALY II USA (NCT04792489), um estudo multicêntrico, aberto, de Fase II de braço único de zamto-cel em pacientes com r/r DLBCL após pelo menos duas linhas anteriores de tratamento, incluindo anticorpo monoclonal anti-CD20 e regime contendo antraciclina e doença mensurável por classificação de Lugano 2014. A ORR na população de pacientes avaliáveis (n=59) avaliada por um Comitê Independente de Radiologia foi de 72,9% (IC 95%, 59,7-83,6) com uma CRR de 49,2% (IC 95%, 35,9-62,5).

No ensaio clínico DALY II USA, foi aberta uma coorte dedicada para linfoma do sistema nervoso central r/r. Nesta coorte de 16 pacientes, os dados mostraram uma taxa de resposta geral de 80% e 100% e uma taxa de resposta completa de 50% e 100% no PCNSL (linfoma primário do SNC) e SCNSL (linfoma secundário do SNC), respectivamente.

O Zamto-cel está sendo explorado no linfoma de células do manto r/r (MCL) e na transformação de Richter r/r (RT)





Sobre o zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel)

Zamto-cel é uma terapia de células T de receptor de antígeno quimérico autólogo (CAR) de investigação projetada para direcionar CD20 e CD19. Ele está sendo estudado em ensaios clínicos para o tratamento de malignidades de células B recidivantes ou refratárias, incluindo linfoma de células B grandes (LBCL), linfoma de células B grandes difusas (DLBCL), linfoma primário e secundário do sistema nervoso central (SNC), linfoma de células do manto (MCL), transformação de Richter (RT) e outras neoplasias de células B.

O Zamto-cel é fabricado na plataforma proprietária da Miltenyi, um sistema fechado e automatizado. O tempo de fabricação de 12 dias resulta em um tempo de veia a veia de 14-16 dias, reduzindo a necessidade de terapia de ponte e aumentando a capacidade de recebimento de terapia celular em pacientes de alto risco com necessidades terapêuticas urgentes. Sua formulação não criopreservada elimina as etapas e os custos logísticos da criopreservação.

Sobre a Miltenyi Biomedicine

A Miltenyi Biomedicine está empenhada em tornar tratamentos inovadores contra o câncer e terapias regenerativas acessíveis a pacientes com doenças graves. Com sua tecnologia de ponta, a empresa inova de forma independente para lidar com cânceres de sangue difíceis de tratar e utilizar o potencial da tecnologia CAR para transformar o atendimento ao paciente. A Miltenyi Biomedicine está pesquisando seu primeiro ativo de terapia celular.

Sobre a Miltenyi Biotec

A Miltenyi Biotec é líder global em tecnologias e serviços inovadores para terapias celulares e genéticas específicas de pacientes, transformando descobertas científicas em tratamentos práticos para medicina personalizada. Com mais de 35 anos de experiência, a empresa apoia descobertas biomédicas e as traduz em aplicações clínicas, aumentando o acesso dos pacientes a novas terapias. A Miltenyi Biotec, com suas soluções integradas, e fábricas de células com certificação GMP, fornece orientação especializada para desenvolvedores de terapias de forma eficiente, desde o desenvolvimento do processo até a comercialização por meio da sua divisão CDMO global da Miltenyi Bioindustry.

Borchmann P, et al. Zamtocabtagene-autoleucel, a tandem CD20-CD19 directed CAR-T cell therapy as second-line treatment for Relapsed/Refractory large B-cell lymphoma: primary analysis of the randomized pivotal DALY 2-EU study. Presented at American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting. Abstract #abs25-738. ClinicalTrials.Gov. Efficacy and Safety of MB-CART2019.1 vs. SoC in Lymphoma Patients (DALY 2-EU). Disponível em: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04844866 . Acessado em setembro de 2025





