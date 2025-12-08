Miltenyi Biomedicine 在第 67 届美国血液学会 (ASH) 年会上展示了针对二线复发/难治性大 B 细胞淋巴瘤关键性 DALY 2-EU 试验的初步分析结果

DALY 2-EU 结果显示，针对复发/难治性大 B 细胞淋巴瘤 (r/r LBCL) 患者，zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) 与化疗免疫疗法相比展现出显著临床优势 1

德国贝尔吉施格拉德巴赫, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miltenyi Biomedicine 今日公布了关键性 DALY 2-EU 试验的结果，该试验评估了 zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) 疗法与标准化疗免疫疗法 (R-GemOx或Pola-BR) 相比，在因年龄、合并症或其他医学原因而不适合移植的二线复发或难治性大 B 细胞淋巴瘤 (r/r LBCL) 患者中的疗效和安全性。

初步分析显示，在疾病的快速进展风险高且不适合移植的患者中，zamto-cel 与化疗免疫疗法 (R-GemOx) 相比展现出显著临床优势。1该研究人群的特点为年龄较大且具有临床高风险疾病特征：患者中位年龄为 74 岁，57% 的患者国际预后指数较高 (IPI≥ 3)，67% 的患者为 Ⅲ/Ⅳ 期疾病。 以高龄和高风险患者为主的群体对 zamto-cel 耐受性良好。1

德国科隆大学医院血液与肿瘤科助理医学主任、DALY 2-EU 试验首席研究员 Peter Borchmann 博士表示：“在高风险且不适合移植的患者中，zamto-cel 与 R-GemOx 相比展现出具有临床意义且统计学显著的优越性，在保持良好耐受性的同时改善了患者的无事件生存期。 这些研究结果凸显了 zamto-cel 作为一种关键新型治疗方案的潜力，可为临床预后脆弱且治疗选择有限的患者群体提供新的治疗选择。”

Miltenyi Biomedicine 首席执行官 Toon Overstijns 博士表示：“DALY 2-EU 结果标志着我们在推进细胞与基因疗法研发进程中的重要里程碑。 Zamto-cel 作为首款双靶向 CD20-CD19、无需冷冻保存的 CAR-T 细胞疗法展现出了显著临床效益，其疗效与安全性均令人期待，且使我们在为高风险淋巴瘤患者提供其亟需的治疗选择上迈出了关键一步。”

Zamto-cel 是首款 CD20-CD19 双靶向，且无需冷冻保存的嵌合抗原受体 T 细胞 (CAR-T) 疗法。 接受 CD19 导向的 CAR-T 疗法治疗后出现复发的主要机制包括：CAR-T 细胞在体内持续存在的时间有限、CAR-T 细胞功能受到抑制，以及 CD19 免疫抗原逃逸。 为降低因 CD19 抗原逃逸导致复发的风险，zamto-cel 采用了同时靶向 CD20 和 CD19 的双抗原靶向策略。 Zamto-cel 的制备周期仅需 12 天，使得从静脉采血到回输的全流程缩短至 14-16 天，从而降低了患者对过渡性治疗的需求率





DALY 2-EU 主要结果1

在数据采集截止时，患者被随机分配接受 zamto-cel (n=82) 或 R-GemOx/PolaBR (n=86) 治疗。 该试验允许交叉治疗，有 29 例患者在采用 R-GemOx (n=28例) 或 Pola-BR (n=1) 方案治疗后未取得疗效，随后接受了 zamto-cel 治疗

疗效结果 (由盲态独立评审委员会 (BIRC) 评定)

Zamto-cel 组的中位无事件生存期 (EFS) 达 6.2 个月 (95% CI 3.8 - 13.8)，而 R-GemOx 组仅为 2.5 个月 (95% CI 2.0 - 3.3) (HR 0.39；95% CI 0.27 - 0.58；p<0.0001)。

Zamto-cel 组的中位无进展生存期 (PFS) 显著更长，达 8.5 个月 (95% CI 3.8 - 16.8)，而 R-GemOx 组仅为 3.3 个月 (95% CI 2.0 - 3.8) (HR 0.43，[95% CI 0.28 - 0.65]；p<0.0001)。

在意向治疗 (ITT) 人群中，zamto-cel 组的总缓解率 (ORR) 为 72%，其中完全缓解率 (CRR) 达 54%；而 R-GemOx 组的总缓解率为 45%，完全缓解率仅为 14%。





安全性结果1

高风险老年患者群体对 zamto-cel 耐受性良好

4 例 (5.3%) 患者报告出现 3 级及以上细胞因子释放综合征 (CRS)。

1 例 (1.3%) 患者出现了 3 级免疫效应细胞相关神经毒性综合征 (ICANS)。





关于 DALY 2-EU2

DALY 2-EU (NCT04844866) 是一项在欧盟 12 个国家开展的关键性、随机、多中心、开放标签的 II 期临床试验，旨在评估抗 CD20 和抗 CD19 特异性嵌合抗原受体的基因工程自体 T 细胞——zamto-cel 疗法，与化学免疫疗法 (CIT，包括 rituximab、gemcitabine 和 oxaliplatin (R-GemOx)方案，或 polatuzumab vedotin 联合 bendamustine/rituximab (Pola-BR)) 相比，作为原发性复发/难治性大 B 细胞淋巴瘤 (r/r LBCL) 二线治疗的安全性和有效性。 据我们所知，这是目前针对该患者群体开展的唯一一项 CAR-T 随机研究。

符合入组条件的患者为成人原发性复发/难治性大 B 细胞淋巴瘤 (r/r LBCL) 患者，这些患者在一线治疗起始后 24 个月内出现疾病进展（难治）或复发，既往至少接受过 anthracycline 和含 rituximab 的治疗疗程，且不符合干细胞移植条件。

参与者按 1:1 的比例随机分组，分别接受 zamto-cel 或 CIT (R-GemOx/Pola-BR)。 在采用 fludarabine 和 cyclophosphamide 进行淋巴细胞清除后，以每公斤体重 2.5×10^6 个 CAR 转导 T 细胞的剂量，通过单次非冷冻保存输注的方式给药 zamto-cel。 随机分配至对照组的患者接受 R-GemOx 或 Pola-BR 治疗。

该试验的首要终点是由盲态独立评审委员会 (BIRC) 评估的无事件生存期 (EFS)，其定义为自随机分组起至出现客观疾病进展、第 8 周或之后未达到部分缓解 (PR) 或完全缓解 (CR)（需启动新的抗淋巴瘤治疗）或因任何原因死亡的时间。 次要终点包括无进展生存期 (PFS)、最佳完全缓解率 (CRR)、完全缓解持续时间 (DOR) 和总生存期 (OS)。

这些数据将在中位随访 17 个月后作为预先规划的无事件生存期 (EFS) 中期分析的一部分进行报告。 后续计划开展更长时间随访期的分析，相关结果将在未来会议上展示。

DALY 2-EU 结果与先前在其他适应证和患者群体中发表的关于 zamto-cel 的研究成果相呼应，其中包括：

DALY II USA (NCT04792489) ——一项多中心、开放标签、单臂 Ⅱ 期试验，该试验针对至少接受过两线治疗 (包括抗 CD20 单克隆抗体和含蒽环类药物方案) 且根据 2014 年 Lugano 分类标准存在可测量病灶的 r/r DLBCL 患者，评估了 zamto-cel 的疗效。 经独立影像学委员会评估，可评估患者群体 (n=59) 的 ORR 为 72.9% (95% CI 59.7-83.6)，CRR 为 49.2% (95% CI 35.9-62.5)。

在 DALY II USA 临床试验中，专门开设了复发/难治性中枢神经系统淋巴瘤患者队列。 在该队列的 16 例患者中，数据显示原发中枢神经系统淋巴瘤 (PCNSL) 和继发中枢神经系统淋巴瘤 (SCNSL) 患者的总缓解率分别为 80% 和 100%，完全缓解率分别为 50% 和 100%。

目前，科学家正探索将 zamto-cel 用于 r/r 套细胞淋巴瘤 (MCL) 和 r/r Richter’s 转化 (RT) 的治疗





关于 zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel)

Zamto-cel 是一种在研的自体嵌合抗原受体 (CAR) T 细胞疗法，旨在同时靶向 CD20 和 CD19。 目前，该疗法正在临床试验中用于治疗复发或难治性 B 细胞恶性肿瘤，包括大 B 细胞淋巴瘤 (LBCL)、弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL)、原发性和继发性中枢神经系统 (CNS) 淋巴瘤、套细胞淋巴瘤 (MCL)、Richter’s 转化 (RT) 以及其他 B 细胞肿瘤。

Zamto-cel 采用 Miltenyi 专有的封闭式自动化系统平台进行制备。 12 天的制备周期使得从静脉采血到回输的全流程缩短至 14-16 天，从而降低了患者对过渡性治疗的需求率，同时提升了具有紧急治疗需求的高危患者接受细胞治疗的可行性。 其非冷冻保存配方省去了与冷冻保存相关的物流环节和成本。

关于 Miltenyi Biomedicine

Miltenyi Biomedicine 致力于为重症患者提供创新癌症治疗方法和再生疗法。 该公司凭借前沿技术开展自主创新，致力于攻克难治性血液癌症难题，并充分挖掘 CAR 技术的潜力，以革新患者治疗方案。 Miltenyi Biomedicine 目前正在对其首款细胞治疗产品开展研究。

关于 Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec 是患者特异性细胞与基因治疗领域的技术与服务创新全球领导者，致力于将科学发现转化为个性化医疗的实用疗法。 凭借超过 35 年的专业积淀，该公司持续推动生物医学发现向临床应用的转化，助力为患者打造创新疗法。 Miltenyi Biotec 凭借其一体化解决方案 (包括符合 GMP 标准的细胞工厂)，通过旗下 Miltenyi Bioindustry 全球 CDMO 部门为疗法开发者提供从工艺开发到商业化的全流程高效专业指导。

