Miltenyi Biomedicine 在第 67 屆美國血液學會年會上公佈復發/難治性大 B 細胞淋巴瘤二線治療的關鍵性 DALY 2-EU 試驗的主要分析結果

DALY 2-EU 研究結果顯示，在復發/難治性大 B 細胞淋巴瘤 (relapsed/refractory large B-cell lymphoma, r/r LBCL) 患者中，zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) 具有比化療免疫療法更顯著的臨床療效。 1

大多數患者對 zamto-cel 的耐受性良好。 DALY 2-EU 研究納入高風險研究群體，其特徵為年齡較大且具有臨床高風險疾病特徵

12 天的製造時間導致從靜脈到靜脈的移植時間為 14-16 天，降低了需要橋接治療的可能性。





貝吉施格拉德巴赫，德國, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Miltenyi Biomedicine 今天公佈關鍵性 DALY 2-EU 試驗的結果。該試驗評估 zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) 用於因年齡、合併症或其他醫療原因而不適合移植的二線治療、復發或難治性大 B 細胞淋巴瘤 (relapsed or refractory large B-cell lymphoma, r/r LBCL) 患者中，相較於標準化療免疫療法 (R-GemOx 或 Pola-BR) 的療效和安全性。

主要分析顯示，就不適合移植且疾病快速惡化風險高的患者，zamto-cel 比化療免疫療法 (R-GemOx) 具有顯著且具有臨床意義的優越性。1 此研究群體的特徵是年齡較大且具有臨床高風險疾病特徵：年齡中位數為 74 歲，57% 的患者均有較高的國際預後指數 (IPI≥ 3)，67% 的患者患有第三期或第四期疾病。 Zamto-cel 在主要為長者和高風險群體中耐受性良好。1

DALY 2-EU 試驗首席研究員暨德國 University Hospital of Cologne（科隆大學醫院）血液及腫瘤科助理醫務總監 Peter Borchmann 博士表示：「對於不適合移植的高風險疾病患者，zamto-cel 在臨床上和統計學上均優於 R-GemOx，其提高了無事件存活率，同時保持良好的耐受性。 這些研究結果突顯 zamto-cel 作為一種重要的全新治療選項，對於治療選擇有限的臨床弱勢患者群體而言具有巨大潛力。」

Miltenyi Biomedicine 行政總裁 Toon Overstijns 博士表示：「DALY 2-EU 的結果標誌著我們在推進細胞和基因療法方面邁出了重要一步。 Zamto-cel 是首個串聯 CD20-CD19（靶向）、非冷凍保存的嵌合抗原受體 T (chimeric antigen receptor T, CAR-T) 細胞療法，其展現顯著的臨床優勢，療效和安全性均令人鼓舞，使我們為高風險淋巴瘤患者提供急需的治療方案上走近了一步。」

Zamto-cel 是首個串聯 CD20-CD19（靶向）非冷凍保存嵌合抗原受體 T (CAR-T) 細胞療法。 CD19 標靶 CAR-T 細胞療法在治療後復發的主要機制是 CAR-T 細胞的持久性有限、CAR-T 細胞功能受到抑制以及 CD19 免疫抗原逃逸。 為了盡量降低因 CD19 抗原逃逸而導致的復發風險，zamto-cel 利用 CD20 和 CD19 的雙重抗原標靶。 Zamto-cel 的製造週期為 12 天，因此從靜脈到靜脈的移植時間為 14-16 天，從而降低需要橋接治療的可能性





DALY 2-EU 主要結果1

在資料截止時，患者獲隨機分配接受 zamto-cel (n=82) 或 R-GemOx/PolaBR (n=86)。 試驗允許交叉治療，29 名患者在接受 R-GemOx (n=28) 或 Pola-BR (n=1) 治療均未取得療效後接受了 zamto-cel 治療

療效結果（由盲法獨立審查委員會 ( blinded independent review committee, BIRC) 評估）

Zamto-cel 的無事件存活期中位數 (event-free survival, EFS) 為 6.2 個月 (95% CI 3.8-13.8)，而 R-GemOx 的無事件存活期中位數為 2.5 個月 (95% CI 2.0-3.3) (HR 0.39; 95% CI 0.27-0.58; p<0.0001)。

Zamto-cel 的無惡化存活期中位數 (progression-free survival, PFS) 明顯較 R-GemOx 長。Zamto-cel 為 8.5 個月 (95% CI 3.8-16.8)，而 R-GemOx 為 3.3 個月 (95% CI 2.0-3.8) (HR 0.43 [95% CI 0.28-0.65]; p<0.0001)。

在治療意向 (intent-to-treat, ITT) 群體中，zamto-cel 的整體緩解率 (overall response rate, ORR) 為 72%，完全緩解率 (complete response rate, CRR) 為 54%，而 R-GemOx 的 ORR 為 45%，CRR 為 14%。





安全性結果1

Zamto-cel 在這高風險長者患者群體中耐受性良好

4 名患者 (5.3) 報告有 ≥ 3 級細胞激素釋放綜合症 (cytokine release syndrome, CRS)。

1 名患者 (1.3%) 出現 3 級免疫效應細胞相關神經毒性綜合症 (Immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome, ICANS)。





關於 DALY 2-EU2

DALY 2-EU (NCT04844866) 是一項關鍵性、隨機、多中心、開放標籤的第二期試驗，在歐盟 12 個國家進行，旨在評估表達抗 CD20 和抗 CD19 特異性嵌合抗原受體的基因工程自體 T 細胞 zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel) 與化療免疫治療 (CIT)（利妥昔單抗 (rituximab)、吉西他濱 (gemcitabine) 和奧沙利鉑 (oxaliplatin) (R.GemOx)）或維泊妥組單抗 (polatuzumab vedotin) 加鹽酸苯達莫司汀 (bendamustine)/利妥昔單抗 (rituximab) (Pola-BR) 相比，作為原發性復發/難治性大 B 細胞淋巴瘤 (r/r LBCL) 二線療法的安全性和有效性。 據我們所知，這是迄今對這患者群體進行的唯一一項 CAR-T 隨機研究。

符合資格的患者為患有 r/r LBCL 的成人患者。這些患者在開始一線治療後的 24 個月內出現難治或復發情況，並接受至少含蒽環類藥物 (anthracycline) 和利妥昔單抗 (rituximab) 的治療方案，且不適合進行幹細胞移植。

參與者以 1:1 的比例隨機分配接受 zamto-cel 或 CIT (R-GemOx/Pola-BR)。 在使用氟達拉濱 (fludarabine) 和環磷酰胺 (cyclophosphamide) 進行淋巴清除後，以每公斤體重 2.5 x 10^6 個 CAR 轉導的 T 細胞劑量，透過單次非冷凍保存輸注的方式給予 zamto-cel。 隨機分配到對照組的患者接受了 R-GemOx 或 Pola-BR 治療。

試驗的主要終點是無事件存活期 (EFS)，由盲法獨立審查委員會 (BIRC) 評估，定義為從隨機分組到客觀疾病惡化、在第 8 週或之後未能達到部分緩解 (partial response, PR) 或完全緩解 (complete response, CR)、導致新的抗淋巴瘤治療或因任何原因死亡的時間。 次要終點包括無惡化存活期 (PFS)、最佳完全緩解率 (CRR)、完全緩解持續時間 (duration of complete response, DOR) 和整體存活期 (overall survival, OS)。

這些數據將在中位數跟進 17 個月後，作為預先計劃的 EFS 中期分析的一部分進行報告。 我們計劃進行更長時間的跟進分析，並在未來的會議上公佈分析結果。

DALY 2-EU 的結果與先前在其他適應症和群體中發表的 zamto-cel 研究結果一致，當中包括：

DALY II USA (NCT04792489) 是一項多中心、開放標籤、單組第二期試驗，旨在評估 zamto-cel 用於曾接受至少兩種治療（包括抗 CD20 單株抗體和含蒽環類藥物的方案）且根據 Lugano 2014 分類有可測量疾病的 r/r DLBCL 患者的療效。 經獨立放射學委員會 (Independent Radiology Committee) 評估，可評估患者群體 (n=59) 的 ORR 為 72.9% (95% CI, 59.7-83.6)，CRR 為 49.2% (95% CI, 35.9-62.5)。

在 DALY II USA 臨床試驗中，專門設立了一個復發/難治性中樞神經系統淋巴瘤的組群。 在這組群的 16 名患者中，數據顯示 PCNSL（原發性中樞神經系統淋巴瘤）和 SCNSL（繼發性中樞神經系統淋巴瘤）的整體緩解率分別為 80% 和 100%，完全緩解率分別為 50% 和 100%。

Zamto-cel 正在接受復發/難治性套細胞淋巴瘤 (Mantle cell lymphoma, MCL) 和復發/難治性里氏轉化 (Richter’s transformation, RT) 的治療研究。





關於 zamtocabtagene autoleucel (zamto-cel)

Zamto-cel 是一種研究性自體嵌合抗原受體 (CAR) T 細胞療法，旨在同時針對 CD20 和 CD19。 目前正在進行臨床試驗，研究其治療復發性或難治性 B 細胞惡性腫瘤的療效，當中包括大 B 細胞淋巴瘤 (LBCL)、瀰漫性大 B 細胞淋巴瘤 (DLBCL)、原發性和繼發性中樞神經系統 (CNS) 淋巴瘤、套細胞淋巴瘤 (MCL)、里氏轉化 (RT) 和其他 B 細胞腫瘤。

Zamto-cel 採用 Miltenyi 的專利平台（一個封閉式的自動化系統）製造。 12 天的製造時間導致從靜脈到靜脈移植的時間為 14-16 天，減少過渡治療的需求，並提高有緊急治療需求的高風險患者接受細胞治療的能力。 其非冷凍保存配方省卻與冷凍保存相關的物流步驟和成本。

關於 Miltenyi Biomedicine

Miltenyi Biomedicine致力於讓患有嚴重疾病的患者能夠獲得創新的癌症治療和再生療法。 公司利用尖端技術、獨立創新，以應對難以治療的血液癌症，並利用 CAR 技術的潛力來改變患者護理。 Miltenyi Biomedicine 目前正在研究其首個細胞療法資產。

關於 Miltenyi Biotec

Miltenyi Biotec 是全球領先的創新技術和服務公司，致力於為患者提供個人專屬的細胞和基因療法，將科學發現轉化為個人專屬醫藥的實用療法。 憑藉超過 35 年的專業經驗，公司支援生物醫學發現並將其轉化為臨床應用，從而提升患者獲得新療法的機會。 Miltenyi Biotec 擁有包括生產質量管理規範標準 (GMP) 認證的細胞工廠等的整合解決方案，並透過其 Miltenyi Bioindustry 全球委託開發暨製造服務 (CDMO) 部門，為療法開發商提供從製程開發到商業化的專家指導，以高效率實現這個目標。

聯絡人

Miltenyi Biomedicine

Jasmine Oberwalleney

Friedrich-Ebert-Strasse 68

51429 Bergisch Gladbach, Germany

Media_Biomedicine@miltenyi.com

參考資料

Borchmann P, et al. Zamtocabtagene-autoleucel, a tandem CD20-CD19 directed CAR-T cell therapy as second-line treatment for Relapsed/Refractory large B-cell lymphoma: primary analysis of the randomized pivotal DALY 2-EU study. 在美國血液學會 (American Society of Hematology，簡稱 ASH) 年會上發表。 摘要 #abs25-738。 ClinicalTrials.Gov. Efficacy and Safety of MB-CART2019.1 vs. SoC in Lymphoma Patients (DALY 2-EU). 載於： https://clinicaltrials.gov/study/NCT04844866 。 存取日期：2025 年 9 月。





MAT-GL-ZA-0003

編製日期：2025 年 12 月