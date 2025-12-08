Acuity Knowledge Partners firmiert zu Acuity Analytics um und startet neue Website

LONDON und NEW YORK, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acuity Knowledge Partners gab heute seine Umfirmierung in Acuity Analytics bekannt, den neuen Handelsnamen des Unternehmens. Dieses Rebranding spiegelt die Entwicklung des Unternehmens zu einem weltweit führenden Anbieter von Insights, Analysen, Daten und KI-gestützten Lösungen wider. Unterstützt wird die neue Marke durch eine neu gestaltete Website, die Kunden einen klaren und aktuellen Überblick über die erweiterten Fähigkeiten des Unternehmens und das integrierte Geschäft von Acuity bietet.

Der Erfolg von Acuity liegt seit 23 Jahren in seinen Mitarbeitern begründet. Die Grundlage des Unternehmens bilden fundierte Fachkenntnisse, ein ausgeprägtes analytisches Urteilsvermögen, aufschlussreiche Forschungsergebnisse und das Engagement, Kunden aus der Finanzbranche hochwertige Dienstleistungen zu bieten. Von dieser Basis aus wächst Acuity Analytics in neue Branchen, neue Kompetenzbereiche und neue Märkte hinein und knüpft dabei enge und langjährige Partnerschaften mit vielen der weltweit führenden Finanzinstitute.

So wie sich die Kundenbedürfnisse und die Technologie weiterentwickelt haben, hat sich auch das Unternehmen weiterentwickelt. Acuity Analytics beschäftigt heute über 7.200 Experten an 28 Standorten weltweit und unterstützt mehr als 800 Kunden mit Forschungs-, Analyse-, Daten- und Betriebslösungen. Durch die Integration der PPA Group im Jahr 2024 und von Ascent im Jahr 2025 hat das Unternehmen außerdem seine Kompetenzen in den Bereichen Technik, Cloud und Digitalisierung erweitert, und kann nun einen umfassenderen End-to-End-Support bieten, der auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse abgestimmt ist.

Technologie, insbesondere KI, spielt mittlerweile eine zentrale Rolle in der Geschäftstätigkeit von Acuity Analytics, doch der Mensch steht weiterhin im Mittelpunkt. Die Strategie des Unternehmens basiert auf dem Grundsatz, dass KI am effektivsten ist, wenn sie von Experten gesteuert wird, die die Kundendaten, Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse umfassend verstehen. Die firmeneigene agentenbasierte KI-Plattform von Acuity, Agent Fleet, verbessert die Leistungserbringung durch die Automatisierung von Routineaufgaben und die Steigerung von Effizienz und Genauigkeit, während Fachexperten sicherstellen, dass jedes Ergebnis den Standards, individuellen Anforderungen und Erwartungen der Kunden entspricht. Dieser „Human-in-the-Loop”-Ansatz ist inzwischen von grundlegender Bedeutung für die Art und Weise, wie das Unternehmen Erkenntnisse, Innovationen und Ergebnisse erzielt.

Die neue Website von Acuity Analytics spiegelt diese Entwicklung wider. Sie wurde nach den Bedürfnissen der Kunden gestaltet, bietet eine klare Struktur, veranschaulicht das Zusammenwirken von Talent, Technologie und Kompetenz des Unternehmens und vermittelt den Kunden anschaulich, wie Acuity Analytics sie bei der Umsetzung ihrer Prioritäten unterstützen kann – sei es durch engagierte Teams, KI-gestützte Workflows oder eine umfassendere digitale Transformation.

Robert King, Chief Executive Officer von Acuity Analytics, sagte:

„Unsere Mitarbeiter waren schon immer das Herzstück dieses Unternehmens. Ihre Expertise und ihr Engagement haben bewirkt, dass wir mittlerweile mit über 800 Institutionen weltweit zusammenarbeiten. Gleichzeitig haben wir die Chancen erkannt, die Technologie und KI in unserem Arbeitsbereich bieten. Dieses Rebranding ist Ausdruck dieser Entwicklung: Ein Unternehmen, das auf außergewöhnlichen Menschen aufgebaut ist und nun durch fortschrittliche Technologie gestärkt wird. Ich bin sehr stolz darauf, was Acuity Analytics erreicht hat, und freue mich darauf, was dieses nächste Kapitel für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter bringt.“

Emma Crabtree, Chief Revenue Officer bei Acuity Analytics, sagte:

„Kunden wünschen sich Partner, die ihre Branche verstehen und sie sowohl mit Fachkompetenz als auch mit moderner Technologie unterstützen können. Unsere Weiterentwicklung zu Acuity Analytics spiegelt dies wider. Die neue Marke und Website vermitteln Kunden einen besseren Überblick über unsere umfassenden Kompetenzen und darüber, wie wir Fachwissen, Daten, digitale Technologien und KI miteinander verbinden, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Dies versetzt uns in die Lage, Kunden, deren Bedürfnisse sich weiterentwickeln, noch effektiver unterstützen und begleiten zu können.“

Über Acuity Analytics

Acuity Analytics ist der Handelsname von Acuity Knowledge Partners, einem weltweit führenden Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Datenmanagement-, Analyse- und KI-gestützten Lösungen für Finanzinstitute und Unternehmen. Mit mehr als 7.200 Analysten, Datenspezialisten und Technologieexperten an 28 Standorten verbindet das Unternehmen fundiertes Fachwissen im Bereich Finanzdienstleistungen mit umfangreichen Kompetenzen in den Bereichen Technik, Digitalisierung und KI. Acuity unterstützt über 800 Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, bessere Einblicke zu erlangen und das menschliche Potenzial freizusetzen.

Acuity wurde 2019 nach der Übernahme durch Equistone Partners Europe als eigenständiges Unternehmen von Moody's Corporation gegründet. Im Januar 2023 erwarben von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira beratene Fonds eine Mehrheitsbeteiligung, wobei Equistone als Minderheitsaktionär investiert blieb.

Weitere Informationen finden Sie unter www.acuityanalytics.com.

Medienanfragen:

Stuti Das

Global Head of Communications & PR

Acuity Analytics

stuti.das@acuitykp.com