Acuity Knowledge Partners redefine su marca como Acuity Analytics y presenta un nuevo sitio web

LONDRES y NUEVA YORK, Dec. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acuity Knowledge Partners anunció hoy su cambio de marca a Acuity Analytics, el nuevo nombre corporativo de la firma. Este cambio refleja el recorrido de la empresa hasta convertirse en líder global en información, análisis, datos y soluciones basadas en la IA. La nueva marca está respaldada por un sitio web rediseñado que proporciona a los clientes una vista clara y actualizada de las capacidades ampliadas de la empresa y el negocio integrado en el que se ha convertido Acuity.

Durante 23 años, el éxito de Acuity ha estado impulsado por su gente. La empresa se construyó sobre la base de un conocimiento marcado del sector, un sólido criterio analítico, una investigación profunda y el compromiso de proporcionar servicios de alta calidad a los clientes de servicios financieros. A partir de esta base, Acuity Analytics se está expandiendo a nuevas industrias, nuevas capacidades y nuevos mercados, y forjando alianzas estrechas y duraderas con muchas de las instituciones financieras líderes a nivel mundial.

A medida que las necesidades de los clientes y la tecnología evolucionan, también lo hace el negocio. Actualmente, Acuity Analytics une a más de 7.200 especialistas en 28 ubicaciones globales, y brinda soporte a más de 800 clientes con soluciones de investigación, análisis, datos y operaciones. La firma también ha expandido sus capacidades de ingeniería, nube y tecnología digital a través de la integración de PPA Group en 2024 y Ascent en 2025, lo que potencia su capacidad de brindar un soporte más completo, de extremo a extremo, y se adapta a las necesidades cambiantes de los clientes.

La tecnología, y específicamente la IA, tienen ahora una función central en el trabajo de Acuity Analytics, pero las personas siguen siendo el elemento central. La estrategia de la empresa se basa en el principio de que la IA es más eficaz cuando está orientada por especialistas que comprenden los datos, los flujos de trabajo y la toma de decisiones de los clientes en profundidad. La plataforma de IA agéntica patentada de Acuity, Agent Fleet, optimiza la prestación al automatizar tareas de rutina y mejorar la velocidad y la precisión, mientras que los expertos del sector garantizan que cada resultado cumpla con los estándares, los requisitos específicos y los criterios que los clientes esperan. Este enfoque centrado en las personas ahora resulta fundamental para la manera en que la empresa ofrece ideas, innovación e impacto.

El nuevo sitio web de Acuity Analytics refleja esta evolución. Diseñado en torno a las necesidades de los clientes, proporciona una estructura clara, destaca la combinación de talento, tecnología y capacidades de la firma, y permite que los clientes entiendan fácilmente la manera en que Acuity Analytics puede respaldar sus prioridades, ya sea a través de equipos dedicados, flujos de trabajo habilitados por IA o una transformación digital más amplia.

Robert King, director ejecutivo de Acuity Analytics, dijo:

"El corazón de este negocio siempre ha sido nuestra gente. Su conocimiento y el compromiso representan el motivo que nos llevó a colaborar con más de 800 instituciones a nivel mundial. Al mismo tiempo, reconocemos la oportunidad que brindan la tecnología y la IA en nuestro trabajo. Este cambio de marca refleja ese recorrido: una empresa construida sobre la excelencia de su gente, ahora potenciada por la tecnología avanzada. Me enorgullece profundamente ver en qué se ha transformado Acuity Analytics, y me emociona lo que este próximo capítulo trae para nuestros clientes y para nuestro personal".

Emma Crabtree, directora de Ingresos de Acuity Analytics, expresó:

"Los clientes quieren socios que comprendan su sector y puedan apoyarlos con talento especializado y tecnología moderna. Nuestra evolución a Acuity Analytics refleja eso. La nueva marca y el nuevo sitio web proporcionan a los clientes una visión más clara de todas nuestras capacidades y de cómo combinamos el conocimiento del sector, los datos, la tecnología digital y la IA para ofrecer un impacto medible. Esto nos permite brindar un soporte aún más eficaz a los clientes, a medida que las necesidades evolucionan y los acompañamos en ese proceso".

Acerca de Acuity Analytics

Acuity Analytics es el nombre comercial de Acuity Knowledge Partners, líder global en investigación personalizada, gestión de datos, análisis y soluciones impulsadas por IA para instituciones financieras y corporaciones. Con más de 7.200 analistas, especialistas en datos y tecnólogos, distribuidos en 28 ubicaciones, la firma combina profundos conocimientos en servicios financieros con una ingeniería sólida, tecnología digital y capacidad de IA. Acuity ayuda a más de 800 organizaciones a mejorar su eficiencia, aumentar su conocimiento y liberar el potencial humano.

Acuity se fundó como una empresa separada de Moody's Corporation en 2019 luego de su adquisición por parte de Equistone Partners Europe. En enero de 2023, los fondos gestionados por la firma global de capital privado Permira adquirieron una participación mayoritaria, y Equistone mantuvo su inversión como accionista minoritario.

Para más información, visite www.acuityanalytics.com

Consultas de los medios:

Stuti Das

Directora Global de Comunicaciones y RR. PP.

Acuity Analytics

stuti.das@acuitykp.com