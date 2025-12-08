Acuity Knowledge Partners devient Acuity Analytics et lance son nouveau site Web

LONDRES et NEW YORK, 08 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acuity Knowledge Partners a annoncé aujourd’hui son changement de nom pour devenir Acuity Analytics, la nouvelle raison sociale de la société. Cette évolution reflète la progression de l’entreprise vers une position de leader mondial dans le domaine des solutions basées sur l’analyse, les données et l’intelligence artificielle. La nouvelle marque s’accompagne d’un site Web entièrement repensé, offrant aux clients une vision claire et actualisée des capacités élargies du groupe et de l’activité intégrée qu’Acuity est devenue.

Depuis 23 ans, le succès d’Acuity repose sur ses équipes. La société s’est construite sur une expertise sectorielle approfondie, une solide rigueur analytique, une recherche de qualité et un engagement constant à fournir des services haut de gamme aux acteurs des services financiers. Grâce à cette base robuste, Acuity Analytics se développe dans de nouveaux secteurs, acquiert de nouvelles capacités et conquiert de nouveaux marchés, forgeant des partenariats étroits et pérennes avec de nombreuses institutions financières parmi les plus influentes au monde.

À mesure que les besoins des clients et les technologies ont évolué, l’entreprise s’est transformée. Acuity Analytics rassemble aujourd’hui plus de 7 200 spécialistes répartis sur 28 sites à travers le monde, qui accompagnent plus de 800 clients en leur fournissant des solutions de recherche, d’analyse, de données et opérationnelles. La société a également renforcé ses capacités en matière d’ingénierie, de cloud et de numérique via l’intégration de PPA Group en 2024 et d’Ascent en 2025, consolidant ainsi sa capacité à proposer un accompagnement complet, de bout en bout, aligné sur les besoins changeants de ses clients.

La technologie, et en particulier l’intelligence artificielle, joue désormais un rôle central dans les activités d’Acuity Analytics, mais l’humain reste au cœur du dispositif. La stratégie de l’entreprise repose sur le principe selon lequel l’IA est plus efficace lorsqu’elle est guidée par des spécialistes qui comprennent parfaitement les données, les flux de travail et les processus décisionnels des clients. La plateforme d’IA agentique propriétaire d’Acuity, Agent Fleet, améliore la prestation de services en automatisant les tâches routinières et en augmentant la rapidité et la précision, tandis que des experts du secteur garantissent que chaque livrable répond aux normes, aux exigences spécifiques et aux attentes des clients. Cette approche humaine est dorénavant fondamentale dans la manière dont l’entreprise fournit des informations, innove et produit des résultats.

Le nouveau site Web d’Acuity Analytics reflète cette évolution. Élaboré en fonction des besoins des clients, il offre une structure claire, met en avant la combinaison de talents, de technologies et de capacités de l’entreprise, et leur permet de comprendre facilement comment Acuity Analytics peut les aider à atteindre leurs objectifs, que ce soit grâce à des équipes dédiées, à des flux de travail alimentés par l’IA ou à une transformation numérique plus large.

Robert King, PDG, Acuity Analytics, a déclaré :

« Nos collaborateurs ont toujours été au cœur de cette entreprise. Leur expertise et leur engagement sont la raison pour laquelle nous collaborons aujourd’hui avec plus de 800 institutions dans le monde. Parallèlement, nous avons pleinement saisi l’opportunité que représentent la technologie et l’IA pour nos activités. Cette nouvelle image de marque reflète cette évolution : une entreprise bâtie grâce à des collaborateurs exceptionnels, désormais renforcée par une technologie de pointe. Je suis extrêmement fier de ce que représente Acuity Analytics et enthousiaste quant à ce que cette nouvelle étape signifie pour nos clients et nos équipes. »

Emma Crabtree, directrice financière, Acuity Analytics, a souligné :

« Les clients recherchent des partenaires qui comprennent leur secteur et capables de les accompagner à la fois avec des talents spécialisés et des technologies modernes. Notre évolution vers Acuity Analytics reflète exactement cela. La nouvelle marque et le nouveau site offrent aux clients une vision plus claire de l’ensemble de nos capacités et de la manière dont nous combinons expertise métier, données, numérique et IA pour générer un impact mesurable. Cela nous positionne pour soutenir nos clients encore plus efficacement, au rythme de leurs besoins en constante évolution. »

À propos d’Acuity Analytics

Acuity Analytics est le nom commercial d’Acuity Knowledge Partners, leader mondial dans la fourniture de solutions sur mesure en matière de recherche, de gestion des données, d’analyse et d’intelligence artificielle à destination des institutions financières et entreprises. Comptant plus de 7 200 analystes, spécialistes des données et technologues répartis sur 28 sites, la société combine une expertise approfondie des services financiers avec de solides compétences en ingénierie, dans le numérique et en intelligence artificielle. Acuity accompagne plus de 800 organisations dans l’amélioration de leur efficacité, l’optimisation de leurs connaissances et la valorisation de leur potentiel humain.

Acuity a été créée en tant qu’entité indépendante de Moody’s Corporation en 2019, à la suite de son acquisition par Equistone Partners Europe. En janvier 2023, des fonds conseillés par le fonds de private equity Permira ont acquis une participation majoritaire, Equistone demeurant actionnaire minoritaire.

Pour plus d’informations, consultez le site www.acuityanalytics.com

