Acuity Knowledge Partners ממותגת מחדש ל-Acuity Analytics ומשיקה אתר אינטרנט חדש

לונדון וניו יורק, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Acuity Knowledge Partners הודיעה היום על שינוי המיתוג שלה ל - Acuity Analytics , שם המסחר החדש של החברה. שינוי זה משקף את מסע החברה למובילה עולמית בתובנות, אנליטיקה, נתונים ופתרונות מבוססי בינה מלאכותית. המותג החדש נתמך באתר מחודש שמעניק ללקוחות תמונה ברורה ומעודכנת של יכולות החברה המורחבות והעסק המשולב ש-Acuity הפכה להיות.

במשך 23 שנים, הצלחת Acuity מונעת על ידי אנשיה. המשרד נבנה על מומחיות עמוקה בתחום הפיננסי, שיקול דעת אנליטי חזק, מחקר מעמיק ומחויבות לספק שירותים איכותיים ללקוחות שירותים פיננסיים. מבסיס זה, Acuity Analytics מתפתחת לתעשיות חדשות, יכולות חדשות ושווקים חדשים, יוצרת שותפויות עמוקות וארוכות טווח עם רבים מהמוסדות הפיננסיים המובילים בעולם.

ככל שהצרכים והטכנולוגיה של הלקוחות התפתחו, כך גם העסק. Acuity Analytics מאחדת כיום מעל 7,200 מומחים ב-28 מיקומים גלובליים, ותומכת ביותר מ-800 לקוחות בפתרונות מחקר, אנליטיקה, נתונים ותפעול. החברה הרחיבה גם את יכולות ההנדסה, הענן והדיגיטל שלה באמצעות שילוב PPA Group ב-2024 ו-Ascent ב-2025, וחיזקה את יכולתה לספק תמיכה מקיפה ומקצה לקצה, מותאמת לצרכים המשתנים של הלקוחות.

הטכנולוגיה , ובמיוחד הבינה המלאכותית, ממלאים כיום תפקיד מרכזי בעבודת Acuity Analytics, אך אנשים נשארים במרכז. האסטרטגיה של החברה מבוססת על העיקרון שבינה מלאכותית היא היעילה ביותר כאשר היא מונחית על ידי מומחים שמבינים לעומק את נתוני הלקוחות, תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות. Agent Fleet, פלטפורמת הבינה המלאכותית הסוכנתית הקניינית של Acuity, משפרת את האספקה על ידי אוטומציה של משימות שגרתיות ושיפור המהירות והדיוק, בעוד שמומחי תחום דואגים שכל פלט עומד בסטנדרטים, בדרישות המותאמות ובשיקול הדעת שהלקוחות מצפים להם. הגישה הזו של "אדם בלולאה הזו" היא כיום יסודית לאופן שבו החברה מספקת תובנות, חדשנות ואפקט.

אתר Acuity Analytics החדש משקף את ההתפתחות הזו. הוא מעוצב סביב צרכי הלקוח, מספק מבנה ברור, מציג את השילוב של כישרון, טכנולוגיה ויכולות של החברה, ומקל על הלקוחות להבין כיצד Acuity Analytics יכולה לתמוך בעדיפויות שלהם, בין אם באמצעות צוותים ייעודיים, זרימות עבודה מבוססות בינה מלאכותית או טרנספורמציה דיגיטלית רחבה יותר.

רוברט קינג ( Robert King ), מנכ"ל Acuity Analytics, אמר:

"האנשים שלנו תמיד היו הלב של העסק הזה. המומחיות והמחויבות שלהם הם הסיבה שגדלנו לשותפות עם יותר מ-800 מוסדות ברחבי העולם. במקביל, זיהינו את ההזדמנות שטכנולוגיה ובינה מלאכותית מביאות לעבודה שלנו. המיתוג מחדש הזה לוכד את המסע הזה; עסק שנבנה על אנשים יוצאי דופן, שכעת מחוזק על ידי טכנולוגיה מתקדמת. אני גאה מאוד במה ש-Acuity Analytics הפכה להיות ונרגשת ממה שהפרק הבא הזה אומר עבור הלקוחות והצוות שלנו".

אמה קראבטרי (Emma Crabtree), מנהלת הכנסות ראשית, Acuity Analytics, אמרה:

"לקוחות רוצים שותפים שמבינים את התעשייה שלהם ויכולים לתמוך בהם הן בכישרון מקצועי והן בטכנולוגיה מודרנית. ההתפתחות שלנו ל-Acuity Analytics משקפת זאת. המותג והאתר החדשים מעניקים ללקוחות תמונה ברורה יותר של מלוא היכולות שלנו וכיצד אנו משלבים מומחיות תחום, נתונים, דיגיטל ובינה מלאכותית כדי לספק השפעה מדידה. זה ממקם אותנו לתמוך בלקוחות בצורה יעילה אף יותר ככל שהצרכים שלהם ממשיכים להתפתח ואנו מאפשרים להם להמשיך במסע הזה".

אודות Acuity Analytics

Acuity Analytics הוא השם המסחרי של Acuity Knowledge Partners, מובילה עולמית בעריכת מחקרים, ניהול נתונים, אנליטיקה ופתרונות מבוססי בינה מלאכותית מותאמים אישית למוסדות פיננסיים ולתאגידים. עם יותר מ-7,200 אנליסטים, מומחי נתונים וטכנולוגים ב-28 מיקומים, החברה משלבת מומחיות עמוקה בשירותים פיננסיים עם יכולות הנדסה, דיגיטליות ובינה מלאכותית חזקות. Acuity תומכת ביותר מ-800 ארגונים בשיפור היעילות, שיפור התובנות ושחרור הפוטנציאל האנושי.

Acuity הוקמה כעסק נפרד מ-Moody's Corporation בשנת 2019 לאחר רכישתה על ידי Equistone Partners Europe. בינואר 2023, קרנות שייעצו על ידי חברת ההשקעות הפרטיות הגלובלית Permira רכשו את רוב המניות, כאשר Equistone נשארה מושקעת כבעלת מניות מיעוט.

