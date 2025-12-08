Acuity Knowledge Partners berganti merek menjadi Acuity Analytics dan meluncurkan situs web baru

LONDON dan NEW YORK, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acuity Knowledge Partners hari ini mengumumkan pergantian mereknya menjadi Acuity Analytics, nama perdagangan baru untuk perusahaan tersebut. Perubahan ini mencerminkan perjalanan perusahaan menjadi pemimpin global dalam bidang wawasan, analitik, data, dan solusi yang didukung oleh AI. Merek baru ini didukung oleh situs web yang diperbarui agar klien dapat melihat dengan jelas dan terkini kemampuan perusahaan yang diperluas dan bisnis terintegrasi terbaru Acuity.

Selama 23 tahun, kesuksesan Acuity telah didorong oleh karyawannya. Perusahaan ini dibangun oleh keahlian domain mendalam, pertimbangan analitik yang kuat, penelitian penuh wawasan, dan komitmen untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi bagi klien penyedia layanan keuangan. Dari dasar inilah, Acuity Analytics berkembang menjadi industri baru, dengan kemampuan dan pasar baru, serta menjalin kemitraan yang mendalam dan berlangsung lama dengan berbagai lembaga keuangan terkemuka di dunia.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan klien dan teknologi, bisnis pun ikut berkembang. Acuity Analytics kini menghadirkan lebih dari 7.200 spesialis di seluruh 28 lokasi global yang mendukung lebih dari 800 klien dengan solusi penelitian, analitik, data, dan operasi. Perusahaan ini juga memperluas kemampuan rekayasa, cloud, dan digitalnya melalui integrasi PPA Group pada tahun 2024 serta Ascent pada tahun 2025. Hal ini memperkuat kemampuan Acuity untuk menghadirkan dukungan menyeluruh yang lebih lengkap dan sesuai demi kebutuhan klien yang terus berubah.

Teknologi, khususnya AI, kini memainkan peran penting dalam operasi Acuity Analytics, tetapi karyawan tetap memainkan peran utama. Strategi perusahaan ini dibangun atas prinsip bahwa AI dapat berfungsi dengan maksimal ketika dipandu oleh spesialis yang sepenuhnya memahami data, alur kerja, dan pengambilan keputusan klien. Platform AI agen yang dimiliki Acuity, Agent Fleet, menyempurnakan penyediaan dengan mengotomatiskan tugas rutin dan meningkatkan kecepatan serta keakuratan. Sementara itu, pakar domain memastikan setiap output memenuhi standar, persyaratan khusus, dan pertimbangan yang diharapkan oleh klien. Pendekatan human in the loop (dengan keterlibatan manusia) ini kini berdampak signifikan terhadap cara perusahaan menghadirkan wawasan, inovasi, dan dampak.

Situs web baru Acuity Analytics mencerminkan evolusi ini. Dirancang sesuai kebutuhan klien, situs web ini memiliki struktur yang jelas, menunjukkan perpaduan talenta, teknologi, dan kemampuan perusahaan. Situs ini juga memudahkan klien untuk memahami cara Acuity Analytics dapat membantu prioritasnya, baik melalui tim khusus, alur kerja yang didukung AI, maupun transformasi digital yang lebih luas.

Robert King, Chief Executive Officer, Acuity Analytics, mengatakan:

“Karyawan kami senantisa menjadi inti dari bisnis ini. Keahlian dan komitmen mereka adalah alasan di balik berkembangnya kemitraan kami dengan lebih dari 800 lembaga internasional. Di saat yang sama, kami mengenali peluang yang dimiliki teknologi dan AI dalam operasi kami. Pergantian merek ini menangkap perjalanan tersebut; sebuah bisnis yang dibangun berkat karyawan yang unggul, kini diperkuat oleh teknologi mutakhir. Saya sangat bangga dengan pencapaian Acuity Analytics dan tidak sabar untuk merasakan dampak babak baru ini terhadap klien dan staf kami.”

Emma Crabtree, Chief Revenue Officer, Acuity Analytics, mengatakan:

“Klien menginginkan mitra yang memahami industri serta dapat mendukung mereka dengan talenta spesialis dan teknologi modern. Evolusi kami terhadap Acuity Analytics mencerminkan hal tersebut. Merek dan situs web baru ini memungkinkan klien untuk mendapatkan pandangan lebih jelas tentang kemampuan lengkap kami dan cara kami memadukan keahlian domain, data, digital, dan AI untuk menghadirkan dampak yang terukur. Hal ini menempatkan kami untuk mendukung klien bahkan dengan lebih efektif selagi kebutuhan mereka terus berkembang dan kami mendukung mereka dalam perjalanan ini.”

Tentang Acuity Analytics

Acuity Analytics adalah nama dagang Acuity Knowledge Partners, pemimpin global dalam menghadirkan penelitian, manajemen data, analitik, dan solusi yang didukung oleh AI yang unggul bagi lembaga keuangan dan perusahaan. Dengan lebih dari 7.200 analis, spesialis data, dan teknologi di seluruh 28 lokasi, perusahaan ini memadukan keahlian dalam layanan keuangan yang mendalam dengan kemampuan rekayasa, digital, dan AI yang kuat. Acuity mendukung lebih dari 800 organisasi dalam menyempurnakan efisiensi, meningkatkan wawasan, dan membuka potensi manusia.

Acuity didirikan sebagai bisnis terpisah dari Moody’s Corporation pada tahun 2019 setelah diakuisisi oleh Equistone Partners Europe. Pada Januari 2023, anggaran yang dikelola oleh perusahaan ekuitas swasta global Permira telah mengakuisisi saham mayoritas, dengan Equistone yang tetap berinvestasi sebagai pemegang saham minoritas.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.acuityanalytics.com

