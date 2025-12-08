Acuity Knowledge Partners, Acuity Analytics로 리브랜딩하고 새 웹사이트 공개

런던 & 뉴욕, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acuity Knowledge Partners가 회사의 새로운 거래명(트레이딩 네임)인 Acuity Analytics로 리브랜딩한다고 오늘 발표했다. 이 같은 사명 변경은 통찰, 분석, 데이터 및 AI 기반 솔루션 분야에서 글로벌 선도 기업으로 성장해 온 회사의 여정을 반영하고 있다. 새 브랜드는 재기획된 웹사이트와 함께 공개되었으며, 이를 통해 고객들이 회사의 확장된 역량과 통합된 비즈니스 구조를 보다 명확하고 최신 상태로 확인할 수 있다.

지난 23년 동안 Acuity의 성공을 이끌어 온 핵심은 사람이다. 회사는 심층적인 도메인 전문성, 강력한 분석 판단력, 통찰력 있는 리서치, 금융 서비스 고객에게 고품질 서비스를 제공하려는 확고한 의지를 바탕으로 성장해 왔다. 이러한 기반 위에서 Acuity Analytics는 새로운 산업, 새로운 역량, 그리고 새로운 시장으로 확장하며 세계 유수 금융기관들과 깊고 장기적인 파트너십을 구축하고 있다.

고객의 요구와 기술이 발전함에 따라 비즈니스 또한 진화해 왔다. 현재 Acuity Analytics는 전 세계 28개 지역에서 7,200명 이상의 전문가를 한데 모아, 800개 이상의 고객사에 리서치, 분석, 데이터 및 운영 솔루션을 제공하고 있다. 또한 회사는 2024년 PPA Group, 2025년 Ascent의 통합을 통해 엔지니어링·클라우드·디지털 역량을 확대했으며, 이를 통해 변화하는 고객 요구에 부합하는 완전하고 엔드투엔드(end-to-end) 지원 기능을 더욱 강화했다.

테크놀로지 (Technology), 특히 AI는 이제 Acuity Analytics의 업무에서 중심적인 역할을 맡고 있지만, 사람은 여전히 그 핵심에 있다. 회사의 전략은 AI가 가장 효과적으로 작동하는 조건이 고객의 데이터, 업무 흐름, 의사결정 구조를 깊이 이해하는 전문가의 지도를 받을 때라는 원칙 위에 구축되어 있다. Acuity의 독자적인 에이전틱 AI 플랫폼인 Agent Fleet은 반복 업무를 자동화하고 속도와 정확성을 향상시키는 방식으로 전달 역량을 강화하며, 도메인 전문가들은 모든 산출물이 고객이 기대하는 기준, 맞춤 요구사항, 전문적 판단을 충족하도록 보장한다. 이러한 ‘휴먼 인 더 루프(Human-in-the-loop)’ 접근법은 회사가 통찰, 혁신, 영향력을 제공하는 방식의 핵심 요소가 되었다.

새로운 Acuity Analytics 웹사이트는 이러한 진화를 반영한다. 고객 중심으로 설계된 이 사이트는 명확한 구조를 갖추고 있으며, 회사의 인재·기술·역량이 융합된 모습을 보여준다. 또한 전담 팀 구성, AI 기반 워크플로우, 전반적인 디지털 전환 등 어떤 방식으로든 Acuity Analytics가 고객의 우선순위를 어떻게 지원할 수 있는지 쉽게 이해할 수 있도록 구성되어 있다.

Acuity Analytics의 최고경영자(CEO)인 Robert King은 다음과 같이 말했다:

“우리 회사의 중심에는 언제나 사람이 있었다. 우리 팀의 전문성과 헌신이 있었기에 전 세계 800개 이상의 기관과 파트너십을 구축할 수 있었다. 동시에 우리는 기술과 AI가 우리의 업무에 가져오는 큰 기회를 인식해 왔다. 이번 리브랜딩은 이러한 여정을 담고 있다. 뛰어난 인재를 기반으로 구축된 회사가 이제 첨단 기술로 더욱 강화된 것이다. Acuity Analytics가 지금의 모습으로 성장한 것이 매우 자랑스럽고, 이번 새로운 장이 고객과 직원에게 어떤 의미를 가져올지 기대된다.”

Acuity Analytics의 최고매출책임자(CRO)인 Emma Crabtree는 다음과 같이 말했다:

“고객들은 자신의 산업을 깊이 이해하고, 전문 인재와 최신 기술을 모두 갖춘 파트너를 원하고 있다. Acuity Analytics로의 변화는 이러한 요구를 반영한 것이다. 새로운 브랜드와 웹사이트는 우리의 전체 역량을 더욱 명확하게 보여주며, 도메인 전문성·데이터·디지털·AI를 결합해 측정 가능한 효과를 제공하는 우리의 방식을 한눈에 보여준다. 이를 통해 우리는 고객의 변화하는 요구에 더욱 효과적으로 대응하고, 그들의 여정을 함께 지원할 수 있는 위치에 서게 되었다.”

Acuity Analytics 소개

Acuity Analytics는 Acuity Knowledge Partners의 트레이딩 네임으로, 금융기관과 기업을 대상으로 맞춤형 리서치, 데이터 관리, 분석 및 AI 기반 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업이다. 전 세계 28개 지역에 걸쳐 7,200명 이상의 애널리스트, 데이터 전문가, 기술 인력을 보유한 Acuity는 깊은 금융 서비스 전문성과 강력한 엔지니어링·디지털·AI 역량을 결합해 운영 효율성 제고, 인사이트 향상, 인재 역량 발휘를 지원하며 800개 이상의 기관과 협력하고 있다.

Acuity는 2019년 Equistone Partners Europe에 인수된 이후 Moody’s Corporation에서 분사해 독립적인 사업으로 설립되었다. 2023년 1월에는 글로벌 프라이빗에쿼티 기업 Permira가 자문하는 펀드가 지분 다수를 인수했으며, Equistone은 소수 지분 투자자로 남아 있다.

보다 자세한 정보가 필요할 경우 회사 홈페이지 (www.acuityanalytics.com)를 방문해 알아보세요

언론 문의:

Stuti Das

Global Head of Communications and PR

Acuity Analytics

stuti.das@acuitykp.com