Acuity Knowledge Partners menjenamakan semula kepada Acuity Analytics dan melancarkan laman web baharu

LONDON dan NEW YORK, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acuity Knowledge Partners hari ini mengumumkan penjenamaan semula kepada Acuity Analytics, nama dagangan baharu bagi firma tersebut. Perubahan ini mencerminkan evolusi firma dalam membina kedudukan sebagai peneraju global dalam cerapan, analitik, data dan penyelesaian berasaskan AI. Jenama baharu ini disokong oleh laman web yang direka bentuk semula, memberikan pelanggan gambaran yang jelas dan terkini mengenai keupayaan firma yang semakin meluas serta perniagaan bersepadu yang telah kini menjadi identiti Acuity.

Selama 23 tahun, kejayaan Acuity telah didorong oleh tenaga kerjanya. Firma ini dibina atas kepakaran mendalam dalam bidang khusus, pertimbangan analitik yang kukuh, penyelidikan yang bernas serta komitmen untuk menyampaikan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pelanggan dalam sektor perkhidmatan kewangan. Dari asas ini, Acuity Analytics kini berkembang ke industri baharu, keupayaan baharu dan pasaran baharu, sambil membina perkongsian strategik yang mendalam dan jangka panjang dengan banyak institusi kewangan terkemuka dunia.

Seiring dengan perkembangan keperluan pelanggan dan teknologi, perniagaan ini turut berkembang. Acuity Analytics kini menghimpunkan lebih 7,200 pakar di 28 lokasi global, menyokong lebih 800 pelanggan dengan penyelidikan, analitik, data dan penyelesaian operasi. Firma ini juga telah memperluas keupayaan kejuruteraan, awan dan digital melalui penggabungan PPA Group pada 2024 dan Ascent pada 2025, sekali gus mengukuhkan keupayaannya untuk menyediakan sokongan menyeluruh dari hujung ke hujung, selaras dengan keperluan pelanggan yang sentiasa berkembang.

Teknologi dan khususnya AI, kini memainkan peranan utama dalam kerja Acuity Analytics, namun tenaga kerja tetap menjadi asas kejayaannya. Strategi firma ini dibina atas prinsip bahawa AI paling berkesan apabila dibimbing oleh pakar yang benar-benar memahami data pelanggan, aliran kerja dan proses membuat keputusan. Platform AI agen proprietari Acuity, Agent Fleet, mempertingkatkan kecekapan penyampaian dengan mengautomasi tugas rutin serta meningkatkan kelajuan dan ketepatan, manakala pakar bidang memastikan setiap hasil memenuhi piawaian, keperluan tersuai dan pertimbangan yang dijangkakan oleh pelanggan. Pendekatan human in the loop ini kini menjadi asas kepada cara firma menyampaikan cerapan, inovasi dan impak.

Laman web baharu Acuity Analytics mencerminkan evolusi ini. Direka berasaskan keperluan pelanggan, ia menyediakan struktur yang jelas, menampilkan gabungan bakat, teknologi dan keupayaan firma serta memudahkan pelanggan memahami cara Acuity Analytics dapat menyokong keutamaan mereka — sama ada melalui pasukan khusus, aliran kerja berasaskan AI atau transformasi digital yang lebih menyeluruh.

Robert King, Ketua Pegawai Eksekutif, Acuity Analytics, berkata:

“Tenaga kerja kami sentiasa menjadi nadi kepada perniagaan ini. Kepakaran dan komitmen mereka merupakan sebab kami telah berkembang sehingga bekerjasama dengan lebih 800 institusi di seluruh dunia. Pada masa yang sama, kami telah mengenal pasti peluang yang dibawa oleh teknologi dan AI kepada kerja kami. Penjenamaan semula ini mencerminkan perjalanan tersebut; sebuah perniagaan yang diasaskan oleh bakat-bakat luar biasa, kini diperkukuh dengan teknologi canggih. Saya amat berbangga dengan pencapaian Acuity Analytics setakat ini dan teruja dengan fasa seterusnya yang membawa makna besar kepada para pelanggan serta kakitangan kami.”

Emma Crabtree, Ketua Pegawai Hasil, Acuity Analytics, berkata:

“Pelanggan mahukan rakan kongsi yang memahami industri mereka dan boleh menyokong mereka dengan bakat khusus serta teknologi moden. Evolusi kami kepada Acuity Analytics mencerminkan perkara itu. Jenama dan laman web baharu ini memberikan pelanggan pandangan yang lebih jelas tentang keseluruhan keupayaan kami serta cara kami menggabungkan kepakaran bidang, data, digital dan AI untuk menyampaikan impak yang boleh diukur. Ini meletakkan kami pada kedudukan untuk menyokong pelanggan dengan lebih berkesan seiring keperluan mereka yang terus berkembang, sambil kami membantu mereka dalam perjalanan tersebut.”

Perihal Acuity Analytics

Acuity Analytics ialah nama dagangan bagi Acuity Knowledge Partners, peneraju global dalam penyampaian penyelidikan tersuai, pengurusan data, analitik dan penyelesaian berasaskan AI kepada institusi kewangan dan korporat. Dengan lebih 7,200 penganalisis, pakar data dan pakar teknologi di 28 lokasi, firma ini menggabungkan kepakaran mendalam dalam perkhidmatan kewangan dengan keupayaan kukuh dalam kejuruteraan, digital dan AI. “Acuity menyokong lebih daripada 800 organisasi dalam meningkatkan kecekapan, memperkukuh cerapan serta membuka potensi insan.

Acuity telah ditubuhkan sebagai perniagaan berasingan daripada Moody’s Corporation pada tahun 2019 selepas pengambilalihan oleh Equistone Partners Europe. Pada Januari 2023, dana di bawah nasihat Permira, sebuah firma ekuiti swasta global, memperoleh kepentingan majoriti, manakala Equistone kekal sebagai pemegang saham minoriti.

Untuk maklumat lanjut, layari www.acuityanalytics.com

Pertanyaan media:

Stuti Das

Ketua Global Komunikasi dan Perhubungan Awam

Acuity Analytics

stuti.das@acuitykp.com