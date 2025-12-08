Acuity Knowledge Partners muda de nome para Acuity Analytics e lança um novo site

LONDRES e NOVA YORK, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Acuity Knowledge Partners anunciou hoje sua mudança de marca para Acuity Analytics, o novo nome comercial da empresa. Essa mudança reflete a trajetória da empresa rumo à liderança global em insights, análises, dados e soluções habilitadas por IA. A nova marca é apoiada por um site reformulado que oferece aos clientes uma visão clara e atualizada das capacidades ampliadas da empresa e do negócio integrado em que a Acuity se transformou.

Durante 23 anos, o sucesso da Acuity foi impulsionado pelas suas pessoas. A empresa foi construída com base em profundo conhecimento do setor, forte capacidade analítica, pesquisa criteriosa e compromisso com a prestação de serviços de alta qualidade para clientes do setor financeiro. Com este alicerce, a Acuity Analytics está crescendo em novos setores, novas capacidades e novos mercados, forjando parcerias sólidas e duradouras com muitas das principais instituições financeiras do mundo.

À medida que as necessidades dos clientes e a tecnologia evoluíram, os negócios também evoluíram. A Acuity Analytics agora reúne mais de 7.200 especialistas em 28 localidades globais, oferecendo suporte a mais de 800 clientes com soluções de pesquisa, análise, dados e operações. Além disso, a empresa expandiu suas capacidades de engenharia, nuvem e digitais por meio da integração do PPA Group em 2024 e da Ascent em 2025, fortalecendo sua capacidade de fornecer suporte mais completo e de ponta a ponta, alinhado às necessidades em constante evolução dos clientes.

A tecnologia, e especificamente a IA, agora desempenha um papel central no trabalho da Acuity Analytics, mas as pessoas continuam sendo o foco principal. A estratégia da empresa baseia-se no princípio de que a IA é mais eficaz quando orientada por especialistas que compreendem profundamente os dados, os fluxos de trabalho e as decisões dos clientes. A plataforma proprietária de IA agentiva da Acuity, Agent Fleet, aprimora a entrega automatizando tarefas rotineiras e melhorando a velocidade e a precisão, enquanto especialistas no domínio garantem que cada resultado atenda aos padrões, aos requisitos personalizados e ao julgamento que os clientes esperam. Essa abordagem, que envolve a participação humana, é agora fundamental para a forma como a empresa gera conhecimento, inovação e impacto.

O novo site da Acuity Analytics reflete essa evolução. Formulado em torno das necessidades do cliente, ele oferece uma estrutura clara, destaca a combinação de talento, tecnologia e capacidade da empresa e facilita a compreensão de como a Acuity Analytics pode apoiar as prioridades dos clientes, seja por meio de equipes dedicadas, de fluxos de trabalho habilitados por IA ou de uma transformação digital mais abrangente.

Robert King, CEO da Acuity Analytics, declarou:

“As pessoas sempre foram o coração deste negócio. Sua experiência e dedicação são a razão pela qual crescemos e passamos a firmar parcerias com mais de 800 instituições em todo o mundo. Ao mesmo tempo, reconhecemos a oportunidade que a tecnologia e a IA trazem ao nosso trabalho. Essa reformulação da marca captura essa jornada: um negócio construído por pessoas excepcionais, agora fortalecido pela tecnologia avançada. Sinto-me extremamente orgulhoso do que a Acuity Analytics se tornou e entusiasmado com o que este próximo capítulo representa para nossos clientes e nossa equipe.”

Emma Crabtree, Diretora de Receitas da Acuity Analytics, declarou:

“Os clientes desejam ter parceiros que entendam o seu setor e que possam apoiá-los tanto com talentos especializados quanto com tecnologia moderna. Nossa evolução para a Acuity Analytics reflete isso. A nova marca e o novo site oferecem aos clientes uma visão mais clara de toda a nossa capacidade e de como combinamos conhecimento especializado, dados, tecnologia digital e IA para gerar um impacto mensurável. Isso nos permite apoiar os clientes de forma ainda mais eficaz à medida que suas necessidades continuam a evoluir e nos capacitamos ao longo dessa jornada.”

Sobre a Acuity Analytics

Acuity Analytics é o nome comercial da Acuity Knowledge Partners, líder global no fornecimento de soluções personalizadas de pesquisa, gestão de dados, análise e inteligência artificial para instituições financeiras e empresas. Com mais de 7.200 analistas, especialistas em dados e tecnólogos em 28 localidades, a empresa combina profundo conhecimento em serviços financeiros com forte capacidade em engenharia, tecnologia digital e inteligência artificial. A Acuity apoia mais de 800 organizações no aumento da eficiência, na melhoria da compreensão e na libertação do potencial humano.

A Acuity foi estabelecida como uma empresa separada da Moody's Corporation em 2019, após a aquisição da Moody's Corporation pela Equistone Partners Europe. Em janeiro de 2023, fundos assessorados pela empresa global de private equity Permira adquiriram uma participação majoritária, com a Equistone permanecendo como acionista minoritária.

Para mais informações, acesse www.acuityanalytics.com

Para consultas da mídia:

Stuti Das

Diretora Global de Comunicação e Relações Públicas

Acuity Analytics

stuti.das@acuitykp.com